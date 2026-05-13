В «Атлетико» отреагировали на слова Переса об их клубе: «Атлетико», «Атлетико», «Атлетико». Определение слова «одержимость»: психическое расстройство, вызванное навязчивой идеей»
На вчерашней пресс-конференции президент «Реала» упрекнул журналистов в чрезмерной критике в отношении «сливочных»: «Если у нас дела идут плохо, то что тогда с другими клубами? Что насчет «Атлетико»? Почему они [СМИ] не нападают на «Атлетико»?»
«Матрасники» процитировали некоторые его высказывания.
«Что насчет «Атлетико»? Почему они не нападают на «Атлетико»? Журналисты, которые хотят пошатнуть престиж «Мадрида», наверное, болеют за «Атлетико».
«Атлетико», «Атлетико», «Атлетико». Определение слова «одержимость», согласно Королевской академии испанского языка: психическое расстройство, вызванное навязчивой идеей», – написала пресс-служба «Атлетико» в своей публикации в соцсети.
Чё докопались до деда.
Предельно ясно теперь, что Барса платила Негрейре , чтобы тот подсуживал Атлетико.
А сын Негрейры отвечал за прессу, в этой схеме, чтобы та долбила Мадрид со своей перманентной критикой, а Атлетов не трогала.
Собственно , из-за этого Вальверде с Тчуамени и подрались.
Уругваец стал орать на француза, доказывая, что старший Негрейра хуже младшего , а Тчуи не согласился , сказав что всё ровно наоборот и младший Негрйера хуже старшего