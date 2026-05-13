  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В «Атлетико» отреагировали на слова Переса об их клубе: «Атлетико», «Атлетико», «Атлетико». Определение слова «одержимость»: психическое расстройство, вызванное навязчивой идеей»
17

В «Атлетико» отреагировали на слова Переса об их клубе: «Атлетико», «Атлетико», «Атлетико». Определение слова «одержимость»: психическое расстройство, вызванное навязчивой идеей»

В «Атлетико» заявили, что Перес одержим их клубом.

В «Атлетико» отреагировали на слова президента «Реала» об их клубе. 

На вчерашней пресс-конференции президент «Реала» упрекнул журналистов в чрезмерной критике в отношении «сливочных»: «Если у нас дела идут плохо, то что тогда с другими клубами? Что насчет «Атлетико»? Почему они [СМИ] не нападают на «Атлетико»?»

«Матрасники» процитировали некоторые его высказывания. 

«Что насчет «Атлетико»? Почему они не нападают на «Атлетико»? Журналисты, которые хотят пошатнуть престиж «Мадрида», наверное, болеют за «Атлетико».

«Атлетико», «Атлетико», «Атлетико». Определение слова «одержимость», согласно Королевской академии испанского языка: психическое расстройство, вызванное навязчивой идеей», – написала пресс-служба «Атлетико» в своей публикации в соцсети. 

«Зенит» уже точно чемпион?34896 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Атлетико»
logoФлорентино Перес
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да всё понятно же.
Чё докопались до деда.
Предельно ясно теперь, что Барса платила Негрейре , чтобы тот подсуживал Атлетико.
А сын Негрейры отвечал за прессу, в этой схеме, чтобы та долбила Мадрид со своей перманентной критикой, а Атлетов не трогала.
Собственно , из-за этого Вальверде с Тчуамени и подрались.
Уругваец стал орать на француза, доказывая, что старший Негрейра хуже младшего , а Тчуи не согласился , сказав что всё ровно наоборот и младший Негрйера хуже старшего
У сливочного недоразумения выработался комплекс перед первой командой Мадрида
Ответ Tristan...
У сливочного недоразумения выработался комплекс перед первой командой Мадрида
Внебрачный сын ригобера тут как тут
Ответ Green grass
Внебрачный сын ригобера тут как тут
У вас, мадридистов, какая то нездоровая одержимость, смотрю. У одних «Атлетико, Барса, Негрейра», у других «ригобер»
Дед Перес похоже уже всех задолбал, если выразиться мягко…
У переса запущенная форма маккиавелизма, толку его слушать
Ответ Direct free kick
У переса запущенная форма маккиавелизма, толку его слушать
И все полушали,и начали гавкать в ответ дружно
China China China
Ах-ха-ха-ха, хорошо ответили третьему мадридскому
Пора на пенсию
Отстаньте от деда,
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»
9 минут назад
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определяют чемпиона в последнем туре
10 минут назадLive
Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
11 минут назад
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
31 минуту назадВидео
Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»
43 минуты назадФото
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
49 минут назад
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
56 минут назад
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
сегодня, 10:37
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
сегодня, 10:14
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
сегодня, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
20 минут назад
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
сегодня, 10:18Фото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
сегодня, 09:59
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
Рекомендуем