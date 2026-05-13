Моуринью вернется в «Реал» после выборов президента клуба, скорее всего. Переговоры на финальном этапе

Моуринью вернется в «Реал» после президентских выборов, скорее всего.

Жозе Моуринью все ближе к возвращению в «Реал ».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что переговоры перешли на финальную стадию и продвигаются успешно. Главный тренер «Бенфики» готов перейти в испанский клуб.

При этом еще необходимо окончательное подтверждение со стороны Флорентино Переса , главы «Реала».

Отмечается, что возвращение Моуринью, скорее всего, состоится после выборов президента мадридского клуба.