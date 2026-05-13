  • Моуринью вернется в «Реал» после выборов президента клуба, скорее всего. Переговоры на финальном этапе
Жозе Моуринью все ближе к возвращению в «Реал».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что переговоры перешли на финальную стадию и продвигаются успешно. Главный тренер «Бенфики» готов перейти в испанский клуб.

При этом еще необходимо окончательное подтверждение со стороны Флорентино Переса, главы «Реала».

Отмечается, что возвращение Моуринью, скорее всего, состоится после выборов президента мадридского клуба.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Щас буит мясооооо)))
Мбаппе ехвл в Реал, чтобы бегать в автобусе Моуриньо. Угар.
Ответ Noken
Ему такой футбол больше всего подойдет, будет в контратаки бегать, пока еще скорость позволяет.
Он же не Неймар, чтобы при тотальном футболе бусы вскрывать интеллектом.
Ответ Noken
Комментарий удален модератором
В 2010 Маур начал возрождение Реала. История повторяется
Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
Ответ Судейская комната РЖД
Комментарий скрыт
Так можно сказать, что перед 2010 они недавно подряд выиграли чемпионаты. чего не произошло до сих пор 2007 и 2008, как раз отрезок в 4 сезона вписывается
И Феликса Магата в помощники по физ. Подготовке
Я не знаю с чего вдруг решили, что Моур наладит атмосферу в команде, он вообще-то разругался с игроками в Челси и МЮ. А тут не менее капризные примы
Хир ви гоу. Смущает не столько назначение Моуринью (это временный кризис-менеджер), сколько перевыборы президента. Срок полномочий и так истекал только в 2029
Ответ pit4er
Деда очень задела нынешняя ситуация и слухи, решил показать, что жив, здоров и пользуется всесторонней поддержкой.
Такое ощущение, что Перес мыслит категориями ностальгии и пытается пересобрать галактикос и вернуть старого друга. Очень сомнительная история.
Да даже Тренеришку поставить и то какая-то логика прослеживается, а Моур-то куда?
Ответ Evergreen
Знаешь кого тренировал Анчелотти до Реала?
Ответ Иван Лапин
Анчелотти до Реала тренировал ПСЖ. А перед вторым приходом в Реал - тренировал Эвертон - амбициозный богатый клуб АПЛ - который стремился в ЛЧ снова вернуться. Ушёл на повышение в Реал. Моура увольняли из Ромы, МЮ Челси, Тотенхэма и, прости господи, Фенербахче)
Вычёркиваем Реал из претендентов на трофеи в следующем году.
Ответ Василий Мартыхин
ну погоди) может летом Моур продаст Мбаппе) разосрётся с командой, его уволят как Тен Хага из Байера) и потом новый тренер прихватит трофейчик какой-нибудь)
Хоть и есть сомнения насчет постаревшего Жозе, но буду снова следить за Реалом, если он вернется. В 2010-2012гг смотрел игры Реала с открытым ртом и не пропускал ни 1 матча. Настоящее пиршество атакующего футбола и незабываемые зарубы с Барселоной. Любимый игрок был Озил. Но там целая россыпь была крутых игроков.
Горел Колобуховский домик. Моур давно уже не тот. Давно. Он нигде давно уже не новатор и не стратег. Зачем это?
Ответ Stas Y
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
А вот чтоб вратарь в аут выбивал?
Моуринью проигнорировал все вопросы о «Реале» в аэропорту Лиссабона и ответил «вы ошиблись» на реплику журналиста «скажите хоть пару слов, я ждал вас с трех утра»
13 мая, 13:06Видео
Перес о возвращении Моуринью: «Я не думал, что меня об этом спросят. Мы не находимся на этой стадии процесса»
13 мая, 08:29
Икер Касильяс: «У меня нет проблем с Моуринью, просто не хочу видеть его в «Реале». Другие тренеры больше подходят клубу моей жизни»
12 мая, 16:26
