«Порту» хочет бесплатно подписать Левандовского. Продление контракта форварда с «Барсой» еще возможно (Флориан Плеттенберг)

«Порту» заинтересован в подписании Левандовского.

Роберт Левандовски может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, предметный интерес к нападающему «Барселоны» проявляет «Порту». При этом ничего пока не согласовано.

Отмечается, что у польского футболиста есть множество предложений, продление контракта с каталонским клубом по-прежнему возможно. Действующее соглашение рассчитано до конца этого сезона.

В текущем сезоне Ла Лиги 37-летний форвард провел 28 матчей, забил 13 голов и отдал 2 результативных паса.