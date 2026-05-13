  • «Порту» хочет бесплатно подписать Левандовского. Продление контракта форварда с «Барсой» еще возможно (Флориан Плеттенберг)
«Порту» заинтересован в подписании Левандовского.

Роберт Левандовски может продолжить карьеру в чемпионате Португалии. 

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, предметный интерес к нападающему «Барселоны» проявляет «Порту». При этом ничего пока не согласовано.

Отмечается, что у польского футболиста есть множество предложений, продление контракта с каталонским клубом по-прежнему возможно. Действующее соглашение рассчитано до конца этого сезона. 

В текущем сезоне Ла Лиги 37-летний форвард провел 28 матчей, забил 13 голов и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
У них уже есть 3 поляка, четвертого хотят.
Или продлится, или закончит. Вроде жена его говорила, что он уже наигрался.
Дырку им от бублика и верблюжье гуано а не левандовски
