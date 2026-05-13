Мажич о падении Тюкавина в штрафной «Краснодара» в Кубке: «Был контакт корпусом, большого толчка не вижу. Для меня это футбольный момент, не пенальти»

Мажич о падении Тюкавина в штрафной «Краснодара»: не пенальти.

Милорад Мажич поддержал решение Артема Чистякова не назначать пенальти в ворота «Краснодара » после падения форварда «Динамо » Константина Тюкавина в штрафной площади в матче FONBET Кубка России.

«Там был очень высокий мяч, на который смотрели оба игрока. Там был контакт, не хочу спорить. Был контакт корпусом. Не могу там увидеть большого толчка и какого‑то контакта руками.

Для меня это футбольный момент, здесь нет пенальти», – заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.