  • Мажич о падении Тюкавина в штрафной «Краснодара» в Кубке: «Был контакт корпусом, большого толчка не вижу. Для меня это футбольный момент, не пенальти»
Милорад Мажич поддержал решение Артема Чистякова не назначать пенальти в ворота «Краснодара» после падения форварда «Динамо» Константина Тюкавина в штрафной площади в матче FONBET Кубка России.

«Там был очень высокий мяч, на который смотрели оба игрока. Там был контакт, не хочу спорить. Был контакт корпусом. Не могу там увидеть большого толчка и какого‑то контакта руками.

Для меня это футбольный момент, здесь нет пенальти», – заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Мажич о падении Тюкавина в штрафной «Краснодара» в Кубке: «Был контакт корпусом, большого толчка не вижу. Для меня это не Кардоба»
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Мажич о падении Тюкавина в штрафной «Краснодара» в Кубке: «Был контакт корпусом, большого толчка не вижу. Для меня это не Кардоба»
был толчок. просто ни кто не хочет видеть это. Просто быков за уши тянут на дубль. Сколько игр за счет судей выиграл. Они спартачам, пенку левую поставили.
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Мажич о падении Тюкавина в штрафной «Краснодара» в Кубке: «Был контакт корпусом, большого толчка не вижу. Для меня это не Кардоба»
😂😂😂
Это очень хорошо!
Для него это не фол. А для вашего свода правил по которому вы судите?
Был,небыл контакт,таких полно,и всегда судят по-разному,что и удивительно.
Этот Менжучич никогда не попрёт против этих выкормышей.Свистуны наглухо некомпетентны.И это мягко сказано. Про продажность даже дети на трибунах уже высказываются. О как!!!
Это херня)) он сказал про второй гол Зенита ворота Сочи!!! Нино стоял, вратарь не рассчитал)))) а на телевизор смотрим- там Нино не стоит а преследует вратаря))) и все время как в регби бьют плечо в плечо))) наверно ему только фото показали))) а не видео)))
