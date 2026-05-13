  • Пономарев о Кисляке: «Не нужно ему уходить сейчас в «ПСЖ», он и у нас не блещет. Матвею надо в ЦСКА еще пару лет поиграть, а то сядет на лавку и пропадет, как Чалов»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к полузащитнику армейцев Матвею Кисляку.

«Не нужно ему уходить сейчас в «ПСЖ». Он и у нас не блещет. Не надо портить пацана. Ему надо в ЦСКА еще пару лет поиграть, а то сядет на лавку и пропадет, как Чалов.

Это хорошо, что Головин вписался, приобрел мастерство, а Кисляку рано. Очень сырой материал. Я против этого перехода. Ему надо быть лидером, а он не лидер», – сказал Пономарев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
Чалов как раз лучший пример почему надо уходить. Не продали его в Кристалл Пэлас в свое время, и он сник в РПЛ через время. 20 лет это самое время для большого вызова, он только на тренировках ПСЖ приобрел бы столько опыта, сколько за всю жизнь в РПЛ бы не приобрел.
Пропадёт как Чалов если останется в РПЛ как Чалов.
Если зовут в ПСЖ туда бежать надо. Пешком!
Есть одно но, никто не завет.
Пытаются выбить норм контракт. Придумывают интересы на ходу.
может зОвет?! А зАвет - это когда мама говорила тебе учиться в школе
В ЦСКА уже есть пример - Федор Чалов, тот случай, когда вовремя не отпустили в Кристал Пэлас, за приличные деньги по тем годам, и что потом с ним произошло, продажа, аренды, сейчас непонятно что вообще. Хотя талантливый парень. Так что если у Матвея Кисляка есть желание - нужно отпускать его ЦСКА. Но решение за Матвеем, безусловно.
ну раз Пономарёв считает так, то ехать точно нужно
Главное, чтоб не как Понамарев - поиграл пару сезонов и закончил с футболом…
Не знаю, по весне так вообще казалось что Кисляк сильно тормозит игру, медленно разворачивается с мячом и плохо поддерживает темп. Он увидел как играет Пьянич в свои 38 и решил что надо также, но надо было смотреть праймового Пьянича. На мой взгляд он остановился в развитии
Это не Мотя тормозил игру, а игровая модель Фабио, осенью то Фабио играл по модели Николича. От сюда весной и просадка Моти.
Не играл он осенью по модели Николича.
Кисляк это тормоз в Цска, столько касаний недопустимо, только запас.
У меня складывается ощущение, что Паномарев всегда завидует нынешним игрокам. Если так рассуждать, то Паномарев ты тоже не блестящий защитник, а советы раздаешь. Молчал бы тогда. Я вот твою игру не видел(болею за ЦСКА с 2003), а Мотю в каждом матче вижу и то, что он играет далеко не на среднем уровне, а выше, это факт.
А кто сказал, что Кисляк переходит в ПСЖ?! Или - кто сказал, что им интересуется ПСЖ или вообще кто-то из евроклубов?! Его агент и сказал, через друзей-журналистов, за проплату публикации! ))
Наш рынок только ПСЖ шерстит?
