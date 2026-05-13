Пономарев о Кисляке: «Не нужно ему уходить сейчас в «ПСЖ», он и у нас не блещет. Матвею надо в ЦСКА еще пару лет поиграть, а то сядет на лавку и пропадет, как Чалов»

Пономарев: Кисляку не нужно уходить в «ПСЖ», он и в ЦСКА не блещет.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ » к полузащитнику армейцев Матвею Кисляку.

«Не нужно ему уходить сейчас в «ПСЖ». Он и у нас не блещет. Не надо портить пацана. Ему надо в ЦСКА еще пару лет поиграть, а то сядет на лавку и пропадет, как Чалов .

Это хорошо, что Головин вписался, приобрел мастерство, а Кисляку рано. Очень сырой материал. Я против этого перехода. Ему надо быть лидером, а он не лидер», – сказал Пономарев.