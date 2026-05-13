Пономарев о Кисляке: «Не нужно ему уходить сейчас в «ПСЖ», он и у нас не блещет. Матвею надо в ЦСКА еще пару лет поиграть, а то сядет на лавку и пропадет, как Чалов»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к полузащитнику армейцев Матвею Кисляку.
«Не нужно ему уходить сейчас в «ПСЖ». Он и у нас не блещет. Не надо портить пацана. Ему надо в ЦСКА еще пару лет поиграть, а то сядет на лавку и пропадет, как Чалов.
Это хорошо, что Головин вписался, приобрел мастерство, а Кисляку рано. Очень сырой материал. Я против этого перехода. Ему надо быть лидером, а он не лидер», – сказал Пономарев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
Если зовут в ПСЖ туда бежать надо. Пешком!
Пытаются выбить норм контракт. Придумывают интересы на ходу.