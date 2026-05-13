Канисарес о пресс-конференции Переса: «Если сейчас его мозг работает так, то будущее «Реала» вызывает опасения. Я не узнаю Флорентино, в последние годы было множество ошибок»
Бывший вратарь «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Канисарес отреагировал на высказывания президента мадридского клуба Флорентино Переса на вчерашней пресс-конференции.
«Сегодня я не узнаю Флорентино Переса. Когда-то Флорентино был очень успешным человеком, который часто смотрел в будущее, предвосхищал события и исключительно хорошо справлялся с управлением.
Но если мы проанализируем последние три года, то увидим ситуацию со стадионом, ситуацию с Суперлигой, которая ни к чему не привела и на которой он настаивал до тех пор, пока это не стало посмешищем, два дела Винисиуса и даже неудачная попытка подписания Мбаппе... За три года было сделано множество ошибок, которые не отражают успеха Флорентино.
Я не узнал его сегодня... Пресс-конференция была плохой, хаотично плохой, ужасно плохой. Что меня больше всего беспокоит, так это будущее. Судя по тому, что объявил Флорентино, будущее – это настоящее.
Этому человеку 79 лет. При всем моем уважении – я восхищаюсь пожилыми людьми, и я восхищаюсь им в личном и профессиональном плане, – но если его мозг сейчас работает именно так, то будущее мадридского «Реала» должно вызвать опасения у всех», – сказал Канисарес в эфире El Partidazo de COPE.
Внезапная пресс-конференция Переса. Что же сказал босс «Реала»?