Канисарес о пресс-конференции Переса: «Если сейчас его мозг работает так, то будущее «Реала» вызывает опасения. Я не узнаю Флорентино, в последние годы было множество ошибок»

Канисарес о высказываниях Переса: будущее «Реала» вызывает опасения.

Бывший вратарь «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Канисарес отреагировал на высказывания президента мадридского клуба Флорентино Переса на вчерашней пресс-конференции.

«Сегодня я не узнаю Флорентино Переса. Когда-то Флорентино был очень успешным человеком, который часто смотрел в будущее, предвосхищал события и исключительно хорошо справлялся с управлением.

Но если мы проанализируем последние три года, то увидим ситуацию со стадионом, ситуацию с Суперлигой , которая ни к чему не привела и на которой он настаивал до тех пор, пока это не стало посмешищем, два дела Винисиуса и даже неудачная попытка подписания Мбаппе ... За три года было сделано множество ошибок, которые не отражают успеха Флорентино.

Я не узнал его сегодня... Пресс-конференция была плохой, хаотично плохой, ужасно плохой. Что меня больше всего беспокоит, так это будущее. Судя по тому, что объявил Флорентино, будущее – это настоящее.

Этому человеку 79 лет. При всем моем уважении – я восхищаюсь пожилыми людьми, и я восхищаюсь им в личном и профессиональном плане, – но если его мозг сейчас работает именно так, то будущее мадридского «Реала» должно вызвать опасения у всех», – сказал Канисарес в эфире El Partidazo de COPE.

Внезапная пресс-конференция Переса. Что же сказал босс «Реала»?