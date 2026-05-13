  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канисарес о пресс-конференции Переса: «Если сейчас его мозг работает так, то будущее «Реала» вызывает опасения. Я не узнаю Флорентино, в последние годы было множество ошибок»
35

Канисарес о пресс-конференции Переса: «Если сейчас его мозг работает так, то будущее «Реала» вызывает опасения. Я не узнаю Флорентино, в последние годы было множество ошибок»

Канисарес о высказываниях Переса: будущее «Реала» вызывает опасения.

Бывший вратарь «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Канисарес отреагировал на высказывания президента мадридского клуба Флорентино Переса на вчерашней пресс-конференции. 

«Сегодня я не узнаю Флорентино Переса. Когда-то Флорентино был очень успешным человеком, который часто смотрел в будущее, предвосхищал события и исключительно хорошо справлялся с управлением.

Но если мы проанализируем последние три года, то увидим ситуацию со стадионом, ситуацию с Суперлигой, которая ни к чему не привела и на которой он настаивал до тех пор, пока это не стало посмешищем, два дела Винисиуса и даже неудачная попытка подписания Мбаппе... За три года было сделано множество ошибок, которые не отражают успеха Флорентино.

Я не узнал его сегодня... Пресс-конференция была плохой, хаотично плохой, ужасно плохой. Что меня больше всего беспокоит, так это будущее. Судя по тому, что объявил Флорентино, будущее – это настоящее.

Этому человеку 79 лет. При всем моем уважении – я восхищаюсь пожилыми людьми, и я восхищаюсь им в личном и профессиональном плане, – но если его мозг сейчас работает именно так, то будущее мадридского «Реала» должно вызвать опасения у всех», – сказал Канисарес в эфире El Partidazo de COPE.

Внезапная пресс-конференция Переса. Что же сказал босс «Реала»?

«Зенит» уже точно чемпион?32735 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoФлорентино Перес
logoЛа Лига
logoСантьяго Канисарес
logoВинисиус Жуниор
logoКилиан Мбаппе
logoСуперлига Европы
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Все по делу сказал
Ответ noyneim
Все по делу сказал
Да, классический пример деда засидевшегося у власти и не желающего ее отдавать.
Опасения связаны не столько с вопросом, как работает мозг Переса, сколько с вопросом, работает ли мозг у остальных членов хунты. Что они все делают там? Придумывают скетчи для Реал ТВ?
Ответ S_Vladimirov
Опасения связаны не столько с вопросом, как работает мозг Переса, сколько с вопросом, работает ли мозг у остальных членов хунты. Что они все делают там? Придумывают скетчи для Реал ТВ?
Судя по скетчам,их авторы-старшие друзья Переса.
Ну да. Можно было просто не проводить пресс конференцию. Уже было бы лучше) или это успешный отвод глаз от драки и прочего в Реале? Так новости сейчас живут день. Перес может конечно этого не понимать в силу возраста конечно. Про Негрейру чем дальше все идёт без каких либо санкций тем смешнее его упоминание в суе. Чисто мем а-ля Айтекин. Много ли вообще помнят кто это и почему его завирусили. То что выборы назначил и что дальше? Он победит на них и это значит нельзя критиковать? Почему это? Ну а то что пресса выдумывает инсайды, так не только Пересу хочется кушать. Подавай в суд, если там что то серьезное, а то что кто то сказал, что он устал. Ого трагедия, обидели маленького. Вообщем в данной ситуации лучше было просто промолчать, чем эта прессуха
Ответ Женя Гостев
Ну да. Можно было просто не проводить пресс конференцию. Уже было бы лучше) или это успешный отвод глаз от драки и прочего в Реале? Так новости сейчас живут день. Перес может конечно этого не понимать в силу возраста конечно. Про Негрейру чем дальше все идёт без каких либо санкций тем смешнее его упоминание в суе. Чисто мем а-ля Айтекин. Много ли вообще помнят кто это и почему его завирусили. То что выборы назначил и что дальше? Он победит на них и это значит нельзя критиковать? Почему это? Ну а то что пресса выдумывает инсайды, так не только Пересу хочется кушать. Подавай в суд, если там что то серьезное, а то что кто то сказал, что он устал. Ого трагедия, обидели маленького. Вообщем в данной ситуации лучше было просто промолчать, чем эта прессуха
Да просто Пересу уже как бы по фиг,но он не может с этим смириться.
Люди в этом возрасте должны отдыхать и не путаться под ногами прогресса
Походу свергают деда
Потерял старый контроль. Упустил свой звёздный коллектив, когда должен был сказать, заткнитесь твари и слушайте, что Алонсо говорит!
Ответ Perssey
Потерял старый контроль. Упустил свой звёздный коллектив, когда должен был сказать, заткнитесь твари и слушайте, что Алонсо говорит!
Конечно. Продать Вини арабам, докупить защиту и снова за трофеями.
Канисаресу- респект. Не зассал услышать про эйджизм.
Голов реалу то и не хватает
Да, это была абсолютно саморазрушительная прессуха. Дед диктатор, вряд ли даже советовался с пиарщиками. Никто бы в здравом уме такое не рекомендовал озвучивать. Котировки Фло упали сильно. Конечно, полностью наработанный авторитет одной прессухой неудачной не убьешь. Но ведь реально и много промахов в последнее время. И успехов нет.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Полиция сняла обвинения в сексуальном насилии над подростком с судьи Диперинка, но ФИФА все равно исключила нидерландца из списка арбитров ЧМ-2026. Роб разочарован решением
4 минуты назад
Рэтклифф про слова о мигрантах: «Самая большая проблема не в том, прав ты или нет, а в том, что об этом вообще нельзя говорить. Как в Китае, Иране, России. Тебе велят заткнуться»
8 минут назад
Они не оправдали ожиданий – 30 футболистов-разочарований сезона в новой лиге Невидимки. Узнаете всех?
48 минут назадТесты и игры
Талалаев об уходе из «Балтики»: «Бесплатно – только в европейский клуб, который борется за ЛЧ. Всем остальным придется заплатить»
58 минут назад
Гонсало Гарсия – главная цель «Боруссии» на лето. Форвард «Реала» не против перехода, но его клуб требует 60 млн евро – больше, чем готовы платить дортмундцы
сегодня, 17:45
Гвардиола о 24-м матче на «Уэмбли» во главе «Ман Сити»: «Я разочаровался в английском футболе – они до сих пор не назвали трибуну в мою честь! Или хотя бы ложу или VIP-зону»
сегодня, 17:20
Мбаппе вышел к прессе по своей инициативе – «Реал» не отправлял форварда к журналистам. Просьбы прокомментировать слова Килиана застали Арбелоа врасплох
сегодня, 17:08
«Дуран сделал «Зенит» чемпионом, давайте скажем прямо. Он раззадорил Соболева – и тот обрел уверенность, стал забивать, именно его голы принесли титул». Гасилин о роли колумбийца
сегодня, 16:55
Винисиус не против возвращения Моуринью в «Реал». Тренер «Бенфики» критиковал поведение бразильца
сегодня, 16:36
Вахания перед матчем с «Зенитом»: «Понимаем его влияние на чемпионскую гонку, каждому клубу хочется оставить в ней след. Но «Ростов» хочет побеждать»
сегодня, 16:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Астон Вилла» – «Ливерпуль». Уоткинс, Собослаи, Тилеманс, Нгумоа играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
26 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Таавун» принимает «Аль-Рияд», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
33 минуты назадLive
Каземиро сможет сыграть с «Ноттингем Форест». Это будет последний матч бразильца за «МЮ» на «Олд Траффорд»
33 минуты назад
Мастури из «Динамо» Махачкала, Хедира, Межбри, Тальби и Схири – в заявке Туниса на ЧМ-2026
36 минут назад
Президент «Баварии» Хайнер: «У нас было множество поистине выдающихся вратарей, и Нойер занимает среди них особое место. Он лицо не одного, а двух поколений, пример для подражания»
сегодня, 17:32
Эсекиэль Барко: «Спартак» нацелен завоевать бронзу РПЛ и Кубок России. Сейчас сосредоточены на матче с махачкалинском «Динамо»
сегодня, 17:22
«Вардар» стал чемпионом Северной Македонии впервые с 2020-го и в 12-й раз в истории. Это самый титулованный клуб страны
сегодня, 16:50
Почему «Барса» может продать Жюля Кунде? Разбираемся вместе с Barca Family
сегодня, 16:37ВидеоСпортс"
«Мидлсбро» просит отстранить «Саутгемптон» от финала плей-офф Чемпионшипа после шпионского скандала и готов судиться: «Это затрагивает суть честной конкуренции»
сегодня, 14:45
Мусаев о критике Боселли и Ленини после 1:2 от «Динамо»: «Они сами переживают, у них были хорошие шансы. Претензий больших к ним нет, самое плохое, если мы начнем искать виноватых»
сегодня, 14:17
Рекомендуем