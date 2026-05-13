Гендиректор «Пари НН» «по-мужски» обсудил с Медведевым слова вратаря фанатам: «Наш капитан не справился с эмоциями, переборщил с высказываниями. Никита понес административное наказание»
Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев обсудил с Никитой Медведевым высказывания вратаря после игры с ЦСКА.
«Встретился сегодня с Никитой Медведевым лично, поговорили по-мужски.
Уверен, что все уже в курсе, что произошло после матча с ЦСКА. Наш капитан не справился с эмоциями, переборщил с высказываниями. Я уже реагировал на эту ситуацию и лично извинялся перед болельщиками. А сейчас посчитал необходимым провести с Никитой беседу.
И честно могу сказать, что разговором доволен. Никита уже поговорил с участницами конфликта, записал видеоизвинение для болельщиков, понес административное наказание и взял на себя расходы на организацию выезда для болельщиков в Казань.
Вся наша команда очень ждет вашу поддержку на матче с «Рубином»! Не сидите дома, друзья! Все в Казань!» – написал Карасев.
Фото: t.me/va_karasev