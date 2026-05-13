Гендиректор «Пари НН» «по-мужски» обсудил с Медведевым слова вратаря фанатам: «Наш капитан не справился с эмоциями, переборщил с высказываниями. Никита понес административное наказание»

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев обсудил с Никитой Медведевым высказывания вратаря после игры с ЦСКА.

«Встретился сегодня с Никитой Медведевым лично, поговорили по-мужски.

Уверен, что все уже в курсе, что произошло после матча с ЦСКА. Наш капитан не справился с эмоциями, переборщил с высказываниями. Я уже реагировал на эту ситуацию и лично извинялся перед болельщиками. А сейчас посчитал необходимым провести с Никитой беседу.

И честно могу сказать, что разговором доволен. Никита уже поговорил с участницами конфликта, записал видеоизвинение для болельщиков, понес административное наказание и взял на себя расходы на организацию выезда для болельщиков в Казань.

Вся наша команда очень ждет вашу поддержку на матче с «Рубином»! Не сидите дома, друзья! Все в Казань!» – написал Карасев.

Фото: t.me/va_karasev

«Зенит» уже точно чемпион?34872 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Виталия Карасева
Так если по-мужски, то к чему административное наказание?)
Во всей этой истории есть, как минимум, один большой плюс. Выяснилось, что Никита Медведев умеет читать!
Пускай идет работать на завод, там такой формат общения приветствуется
Извинился за подбор выражений, но не за их суть, большое спасибо. Вот этот человек встал в раму после Нигматуллина, выезд на 400км он оплатит (1700₽ на автобусе стоит доехать), сделал милость. Надеюсь увидеть в основе молодых парней, а не этого клоуна
Что он извиняться стал? Один тур остался. А потом на свободу с чистой совестью. Команд много куда-нибудь пристроиться сможет.
Правильно, лист пустой клоуну положил, сразу извинился. Где еще такому Дну такую зп предложат. Может даже и обоссался от страха
Да плевать на него. И на его "извинения."
Как минимум, он должен капитанскую повязку отдать кому то адекватному. В идеальном же мире - расторжение контракта, вываливание в дёгте и прогон по Рождественской без одежды.
