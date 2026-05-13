  • Роман Ротенберг о лимите на легионеров в РПЛ: «Для меня всегда было важно, чтобы российские игроки были на лидирующих позициях»
Роман Ротенберг о лимите на легионеров в РПЛ: «Для меня всегда было важно, чтобы российские игроки были на лидирующих позициях»

«Для меня всегда было важно, чтобы российские игроки были на лидирующих позициях. Как в хоккее это когда наши ребята играют в большинстве, в первом звене. Тогда они могут тянуть сборную, если являются лидерами своих команд. Это очень важно.

Поэтому мы только за, чтобы наши ребята играли», – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России.

Во второй и Первой лигах российские игроки в основном играют, но что-то не видно, чтобы они прогрессировали в отсутствии кокуренции с иностранными игроками.
Вы замеряли их прогресс как-то?
Слышал, что там после каждого матча линейкой замеряют
Именно поэтому в КХЛ, где наши на лидирующих позициях, введен жесткий лимит. Хотя стоп...
Какую сборную и куда могут тянуть ребята? Уже и подневольные беларусы послали подальше с суперсерией.
ты об Украине лучше думай.В голове у тебя подневольность.
Фин врать не будет!
Конечно, поэтому нада искусственно ограничить, чтобы не было конкуренции. А зачем? И так в основе будут. Детский сад
А есть кто-то из провластных лизунов кто против лимита?
В Хоккее то у нас сильнее игроки,они могут выигрывать конкуренцию у иностранцев честно а в футболе наши слабее средних иностранцев,а мы им дадим поблажки,кого они тогда обыграют на турнирах в будущем?
Сегодня парад клоунов? Или день открытых дверей в дурке?
Не понимаю чего подкалываете, Ротенберг сказал то правильно, только с делом это не сходится. Все наши лучшие в НХЛ, а легионеры оттуда это в основном игроки АХЛ, и причем они и являются лидерами наших команд.
