Роман Ротенберг о лимите на легионеров в РПЛ: «Для меня всегда было важно, чтобы российские игроки были на лидирующих позициях»

Роман Ротенберг о лимите в РПЛ: для меня важно, чтобы россияне были лидерами.

«Для меня всегда было важно, чтобы российские игроки были на лидирующих позициях. Как в хоккее это когда наши ребята играют в большинстве, в первом звене. Тогда они могут тянуть сборную, если являются лидерами своих команд. Это очень важно.

Поэтому мы только за, чтобы наши ребята играли», – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России.