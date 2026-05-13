Анчелотти о том, что игроки «Реала» «делают что хотят»: «Полная чушь. Я обсуждал с ними свои идеи – хотел узнать, согласятся ли они. Я не хочу навязывать стратегию, но это не значит, что ее нет»

Анчелотти: неправда, что игроки «Реала» делают что хотят.

Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти , возглавляющий сборную Бразилии , прокомментировал мнение о том, что игроки мадридского клуба не выполняют данные им установки.

– Как обычно, [в «Реале »] я пытался наладить отношения не с игроком, а с человеком – потому что игрок в первую очередь является человеком. Это просто человек, который играет в футбол. Для меня это ясно.

Затем начались трудности... В последние годы «Реал» потерял очень важных игроков: Каземиро, Крооса, Модрича , Бензема , Начо. Атмосфера в команде важна, ее создают эти игроки, у которых больше характера, индивидуальности и лидерских качеств.

Поэтому «Реалу» нужно время, чтобы восстановить ту атмосферу в команде, которая принесла им большой успех. Это проблема не только технического качества. Чтобы добиться успеха, необходимо также найти хороший баланс.

– Понимает ли это руководство «Мадрида»?

– Да. Именно клуб понимает такие проблемы больше, чем кто-либо другой.

– Со стороны кажется, что каждый раз, когда приходит тренер с большой тактической идеей, как, возможно, Хаби Алонсо или ранее Рафа Бенитес, звездные игроки, жаждущие большей свободы, оказывают сопротивление.

– Нет. Потому что это [звучит так, будто] игроки «Реала» делают то, что хотят. Это неправда. Абсолютная чушь. Это абсолютная чушь. Неправда!

Игроки… когда я был там, у меня возникали идеи, и я пытался обсуждать их с игроками, я хотел посмотреть, согласятся они или нет. Мы даже делали это в финале Лиги чемпионов.

Когда у меня есть идея, игрок должен быть частью этой идеи. Я не хочу навязывать стратегию. Но это не значит, что у нас ее нет. У нас была стратегия, и она была сильной – поэтому мы выиграли два трофея Лиги чемпионов за четыре года, и игроки были действительно сосредоточены на том, чтобы следовать стратегии и плану. Мнение о том, что «Реал» не хочет следовать стратегии, не соответствует действительности.

В ходе моей карьеры говорить с игроками о стратегии было очень важно, потому что многие идеи исходили именно от игроков. Например, когда я поставил Андреа Пирло на позицию опорного полузащитника [в «Милане»], это была идея самого Пирло. Он сказал: «Тренер, попробуйте задействовать меня в качестве опорного полузащитника. Я способен играть там».

Разговаривать с игроками – это не слабость. Это просто очень важно, потому что я должен донести до игроков свое представление о футболе. Я не хочу, чтобы на поле выходили солдаты. Я хочу, чтобы игроки были уверены в том, что им делать на поле, – сказал Анчелотти.