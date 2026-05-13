  • Анчелотти о том, что игроки «Реала» «делают что хотят»: «Полная чушь. Я обсуждал с ними свои идеи – хотел узнать, согласятся ли они. Я не хочу навязывать стратегию, но это не значит, что ее нет»
43

Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, возглавляющий сборную Бразилии, прокомментировал мнение о том, что игроки мадридского клуба не выполняют данные им установки. 

– Как обычно, [в «Реале»] я пытался наладить отношения не с игроком, а с человеком – потому что игрок в первую очередь является человеком. Это просто человек, который играет в футбол. Для меня это ясно.

Затем начались трудности... В последние годы «Реал» потерял очень важных игроков: Каземиро, Крооса, Модрича, Бензема, Начо. Атмосфера в команде важна, ее создают эти игроки, у которых больше характера, индивидуальности и лидерских качеств.

Поэтому «Реалу» нужно время, чтобы восстановить ту атмосферу в команде, которая принесла им большой успех. Это проблема не только технического качества. Чтобы добиться успеха, необходимо также найти хороший баланс.

– Понимает ли это руководство «Мадрида»?

– Да. Именно клуб понимает такие проблемы больше, чем кто-либо другой.

– Со стороны кажется, что каждый раз, когда приходит тренер с большой тактической идеей, как, возможно, Хаби Алонсо или ранее Рафа Бенитес, звездные игроки, жаждущие большей свободы, оказывают сопротивление.

– Нет. Потому что это [звучит так, будто] игроки «Реала» делают то, что хотят. Это неправда. Абсолютная чушь. Это абсолютная чушь. Неправда!

Игроки… когда я был там, у меня возникали идеи, и я пытался обсуждать их с игроками, я хотел посмотреть, согласятся они или нет. Мы даже делали это в финале Лиги чемпионов.

Когда у меня есть идея, игрок должен быть частью этой идеи. Я не хочу навязывать стратегию. Но это не значит, что у нас ее нет. У нас была стратегия, и она была сильной – поэтому мы выиграли два трофея Лиги чемпионов за четыре года, и игроки были действительно сосредоточены на том, чтобы следовать стратегии и плану. Мнение о том, что «Реал» не хочет следовать стратегии, не соответствует действительности.

В ходе моей карьеры говорить с игроками о стратегии было очень важно, потому что многие идеи исходили именно от игроков. Например, когда я поставил Андреа Пирло на позицию опорного полузащитника [в «Милане»], это была идея самого Пирло. Он сказал: «Тренер, попробуйте задействовать меня в качестве опорного полузащитника. Я способен играть там».

Разговаривать с игроками – это не слабость. Это просто очень важно, потому что я должен донести до игроков свое представление о футболе. Я не хочу, чтобы на поле выходили солдаты. Я хочу, чтобы игроки были уверены в том, что им делать на поле, – сказал Анчелотти.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Значит делали что хотели
Ответ madaev
Мастерство позволяло )
Но и Карло ловко балансировал: вроде все были довольны, и титулы были.
Вот ща придет Маур, что-то выиграет, но НЕДОВОЛЬНЫ БУДУТ ВСЕ, ВКЛЮЧАЯ ЕГО САМОГО
Ответ Dooomer
Карло это делал, когда у него были гениальные в плане понимания Кроос, Модрич и Бензема. В последний сезон у него тоже не получилось найти какой-либо баланс
«Полная чушь. Я обсуждал с ними свои идеи - хотел узнать, согласятся ли они. Я не хочу навязывать стратегию, но это не значит, что её нет. Ведь правда, Килиан?»😁
,,Папа карло вовремя покинул тонущий корабль!
Это педагогический приём. Чтобы твои идеи приняли те которых ты по сути можешь заставить вовлекай их в обсуждение и якобы в принятие решение. И сами того не понимая они будут делать то что ты им скажешь.
Старый лис и хитрец этот ваш папа Карло. 😁
Ответ Amalfitano
Основы менеджмента. Менеджмент это не только - «я говорю, вы делаете», но и умение вовлечь подчиненных. Другое дело, что если подчиненные загоняются, то надо их ставить на место, и вот тут нужна поддержка менеджера выше (президента)
"Полная чушь. Игроки хотели позвать на тренировку стриптизерш - я им запретил. И им пришлось их позвать в раздевалку"
Без Арбелоа не состоятся тренировки и тактики, ведь он носит мячи и пончики!
Ответ Spaten
Прочитал в начале "безалаберно", сорри. Но вроде подходит)
Только пример он привел из другого клуба. И мы охотно верим. А вот примеров из данного клуба как то и не нашлось. Почему бы это?
Ответ Антоша Спирин
Из данного клуба нельзя, могут появиться обиженные. Карло не дурак, базар фильтрует. Может он еще вернется на сезончик в Реал после Жозе.
"Нет, игроки не сопротивляются, поэтому я их всегда спрашивал, не будут ли они сопротивляться. Да и вообще — это они всё предлагали, а я соглашался."
Забавно смотреть на клоунов, которые в комментариях стебут слова тренера, выиграшего все топ-5 лиг и 5 ЛЧ, в т.ч. 3 с Реалом
Без стиля, как и Зидан.
На миллиардных игроках ездят.
