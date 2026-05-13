  • Бернарду спрашивал у Роналду, Канселу и Данило об игре за «Ювентус». Туринцы готовы платить хавбеку 6+2 млн евро в год
Бернарду спрашивал у Роналду, Канселу и Данило об игре за «Ювентус». Туринцы готовы платить хавбеку 6+2 млн евро в год

Как сообщает Tuttosport, туринцы готовы платить полузащитнику 6 млн евро в год «чистыми», а также 2 млн в виде бонусов (один миллион – за попадание в Лигу чемпионов, второй – за определенное число матчей и голов). Контракт будет рассчитан на два сезона с опцией продления еще на год.

Силва обдумывает этот вариант и наводит справки. Он пообщался с бывшими футболистами «Ювентуса», такими как Криштиану Роналду, Жоау Канселу и Данило, и они поддержали идею трансфера.

31-летний португалец покидает «Манчестер Сити» в качестве свободного агента. Его статистику можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Tuttosport
Давай Бернардо, ждём тебя всем Турином. В Барселоне ты будешь где-то на вторых ролях)
Роналду сказал норм, налоги намного халявнее.
Ответ serginn
Роналду рассказал как Юве пытался его на деньги кинуть, что их через суд пришлось взыскивать)
Хороший был бы трансфер. Но что ему мог сказать Роналду после судов за ковидные бабки, интересно
Ответ mcjnun
Туттоспорт это газета, которая ни черта не знает о Юве.
Ответ Digart
Она ж из Турина. GdS вообще интеристская. В Италии что, нет сми, которые что-то знают про Юве?)
Я очень долго путал Пьянича и Бернарду.
Ответ onegin2007
Бернарду и Бруну
Ответ onegin2007
А нам теперь распутывать.
Про Канселу сомнительно, что он прям советовал перейти в Юве, учитывая, что у Силвы есть вариант и с Барсой. Но пока новости позитивные, может и правда урвем топа.
Ответ Gudba
Ему в Барсе на лавке что ли сидеть под Фермином, да еще деля эту лавку с Ольмо? Такое. В Юве, если все пойдет как надо, он будет главным дирижером. Думаю, для него это привлекательней.
А, впрочем, может он и про Барсу спрашивал
Ответ mcjnun
Бернарду играет ниже этой пары
Если отдадут Френки и Косадо то Бернарду точно поможет
Такие классные игроки нужны в серии А!
Будем держать кулачки — го в Юве, Бернардыч!
Ну если с Роналду общался, то трансфер мимо, тот судится с Ювентусом....
со своими легкими в Италии еще лет 10 отбегает
Почему-то мне ситуация с Бернарду напоминает такую же с Ди Марией. Бегали за ним, как за спасителем, уговаривали, а он в итоге ничего путного и не показал. Хотя с Максом трудно что-то показать, но всё равно..
