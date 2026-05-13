Бернарду спрашивал у Роналду, Канселу и Данило об игре за «Ювентус». Туринцы готовы платить хавбеку 6+2 млн евро в год

Бернарду Силва поговорил с Роналду насчет игры за «Ювентус».

Бернарду Силва интересовался тем, каково это – играть за «Ювентус ».

Как сообщает Tuttosport, туринцы готовы платить полузащитнику 6 млн евро в год «чистыми», а также 2 млн в виде бонусов (один миллион – за попадание в Лигу чемпионов, второй – за определенное число матчей и голов). Контракт будет рассчитан на два сезона с опцией продления еще на год.

Силва обдумывает этот вариант и наводит справки. Он пообщался с бывшими футболистами «Ювентуса», такими как Криштиану Роналду , Жоау Канселу и Данило, и они поддержали идею трансфера.

31-летний португалец покидает «Манчестер Сити » в качестве свободного агента. Его статистику можно изучить здесь .