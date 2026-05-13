Бернарду спрашивал у Роналду, Канселу и Данило об игре за «Ювентус». Туринцы готовы платить хавбеку 6+2 млн евро в год
Как сообщает Tuttosport, туринцы готовы платить полузащитнику 6 млн евро в год «чистыми», а также 2 млн в виде бонусов (один миллион – за попадание в Лигу чемпионов, второй – за определенное число матчей и голов). Контракт будет рассчитан на два сезона с опцией продления еще на год.
Силва обдумывает этот вариант и наводит справки. Он пообщался с бывшими футболистами «Ювентуса», такими как Криштиану Роналду, Жоау Канселу и Данило, и они поддержали идею трансфера.
31-летний португалец покидает «Манчестер Сити» в качестве свободного агента.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Tuttosport
А, впрочем, может он и про Барсу спрашивал
Если отдадут Френки и Косадо то Бернарду точно поможет