  • Петржела о Тюкавине: «Было бы замечательно, если бы «Зенит» купил молодого российского игрока. Это единственный правильный путь для клуба и российской сборной»
Петржела о Тюкавине: «Было бы замечательно, если бы «Зенит» купил молодого российского игрока. Это единственный правильный путь для клуба и российской сборной»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в петербургский клуб. 

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы заплатить 20 миллионов евро за трансфер нападающего «Динамо» или предложить москвичам вариант с обменом на Андрея Мостового и доплатой в размере 10 млн евро. 

– Константин Тюкавин может перейти из «Динамо» в «Зенит», что думаете об этом? 

– Было бы замечательно, если бы «Зенит» купил этого молодого российского игрока. Это хорошая новость для всего российского футбола. Это единственный правильный путь для клуба и российской сборной, – сказал Петржела.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
И в чем же польза для российского футбола и сборной? Какой то пердок в лужу Петержелы.
Переход возможен только лишь при согласии клуба! Если Динамо будет против, то сам Тюкавин не будет делать никаких движений в ту сторону, однозначно. По-крайней мере я лично в это не верю. А так - да, Тюкавин Зениту очень даже подошел бы.
Так тут уже писали,и Крыльям подойдёт,и ФНЛ,кому верить дорогой.
Хороший футболист всем подойдет. Другой вопрос - к кому пойдет.
Чё он вдруг молодым стал?
Сдаётся мне, судя по «универсальному» ответу дедушки, он фамилию Тюкавина первый раз слышит.
Правильно своих растить, но я не помню в последнее время кого Зенит из молодежи вырастил в топа.
В России сейчас нет топовых футболистов.
Сафооонов.. оспорить!
А для сборной какая польза,если Тюкавин будет играть не в Динамо,а в Зените?
Семака совмещать направят, будут юазовый клуб для сборной делать ленинбургцы.
Статистика на 500 тыщ, остальные 19,5 млн — паспорт.
Пусть с остальными "топовыми" в ПСЖ идет. Только туда нынче сватают.
