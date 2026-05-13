Петржела о Тюкавине: «Было бы замечательно, если бы «Зенит» купил молодого российского игрока. Это единственный правильный путь для клуба и российской сборной»

Петржела о Тюкавине: было бы замечательно, если бы «Зенит» купил молодого россиянина.

Бывший тренер «Зенита » Властимил Петржела высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в петербургский клуб.

Ранее сообщалось , что сине-бело-голубые готовы заплатить 20 миллионов евро за трансфер нападающего «Динамо » или предложить москвичам вариант с обменом на Андрея Мостового и доплатой в размере 10 млн евро.

– Константин Тюкавин может перейти из «Динамо» в «Зенит», что думаете об этом?

– Было бы замечательно, если бы «Зенит» купил этого молодого российского игрока. Это хорошая новость для всего российского футбола. Это единственный правильный путь для клуба и российской сборной, – сказал Петржела.