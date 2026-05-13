Салах сыграет с Россией, скорее всего. Матч пройдет 28 мая

Ожидается, что Мохамед Салах примет участие в игре против России.

BetBoom товарищеский матч между сборными РФ и Египта пройдет в Каире 28 мая.

«Салах, скорее всего, сыграет со сборной России», – сообщил член правления Египетской футбольной ассоциации Мустафа Абу Захра.

В последний раз вингер «Ливерпуля » выходил на поле 25 апреля. Сейчас он восстанавливается от травмы.