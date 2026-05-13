Мбаппе, Ямаль, Тчуамени, Вальверде, Жоан Гарсия, Мурики и Моуриньо – в сборной сезона Ла Лиги
В символическую сборную включены 19 человек: 11 – в стартовый состав, еще 8 – в качестве запасных.
– вратарь: Жоан Гарсия («Барселона»);
– защита: Карлос Ромеро («Эспаньол»), Эрик Гарсия («Барселона»), Сантьяго Моуриньо («Вильярреал»), Маркос Льоренте («Атлетико»);
– полузащита: Педри («Барселона»), Орельен Тчуамени («Реал»), Федерико Вальверде («Реал»);
– атака: Килиан Мбаппе («Реал»), Ведат Мурики («Мальорка»), Ламин Ямаль («Барселона»);
– запасные: Тибо Куртуа («Реал»), Пау Кубарси («Барселона»), Пабло Форнальс («Бетис»), Микель Ойарсабаль («Сосьедад»), Марк Пубиль («Атлетико»), Луис Милья («Хетафе»), Альберто Молейро («Вильярреал»), Рафинья Диас («Барселона»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Ла Лиги
При этом Мбаппе провёл на 600 минут больше...
И фермин, и френки, и ольмо заслужили быть вместо тучи
Удар у него хороший.
Что с рук, что с ног .
Поэтому пусть будет