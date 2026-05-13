  • Мбаппе, Ямаль, Тчуамени, Вальверде, Жоан Гарсия, Мурики и Моуриньо – в сборной сезона Ла Лиги
Мбаппе, Ямаль, Тчуамени, Вальверде, Жоан Гарсия, Мурики и Моуриньо – в сборной сезона Ла Лиги

Мбаппе и Ямаль попали в сборную сезона Ла Лиги.

Ла Лига представила команду сезона.

В символическую сборную включены 19 человек: 11 – в стартовый состав, еще 8 – в качестве запасных.

В список попали:

вратарь: Жоан Гарсия («Барселона»);

защита: Карлос Ромеро («Эспаньол»), Эрик Гарсия («Барселона»), Сантьяго Моуриньо («Вильярреал»), Маркос Льоренте («Атлетико»);

полузащита: Педри («Барселона»), Орельен Тчуамени («Реал»), Федерико Вальверде («Реал»);

атака: Килиан Мбаппе («Реал»), Ведат Мурики («Мальорка»), Ламин Ямаль («Барселона»);

запасные: Тибо Куртуа («Реал»), Пау Кубарси («Барселона»), Пабло Форнальс («Бетис»), Микель Ойарсабаль («Сосьедад»), Марк Пубиль («Атлетико»), Луис Милья («Хетафе»), Альберто Молейро («Вильярреал»), Рафинья Диас («Барселона»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Ла Лиги
вальверде тчуамени, мбапе, все это смешно
Ответ Dadi kos
Комментарий скрыт
Ответ Dadi kos
Самое забавное, что у Мбаппе без учёта пенальти столько же голов (16), сколько и у Феррана (16):)

При этом Мбаппе провёл на 600 минут больше...
Где Фермин? лол
Ответ Budabuda
У ольмо те же цифры в Ла Лиге что и у Фермина, вопрос больше почему Ольмо нет. Фермин набил всю стату в ЛЧ и кубке
Ответ sqynpcmf7w
Играл Фермин несоизмеримо стабильнее
а где тренер реала винисиус?
Ответ Пьет значит спортсмен
Он главный тренер сезона
Флорентино Перес: «У меня в сборной сезона только 3 игрока. Хотя должно было быть 11 — просто ещё восьмерых у меня украли».
в центре сразу 2 игрока Реала?! ЧЕГО?!Фермин ГДЕ?!
Ответ TAGAY
Двух юфс боксеров с отвратительным первым касанием и ужасным пасом взяли, а каталонских кудесников нет.
И фермин, и френки, и ольмо заслужили быть вместо тучи
Вальверде, это один из самых переоцененных футболистов современного футбола, кроме удара и бесконечной беготни ничего не может.
Ответ Фанат Доры Дуры
так и есть
Ответ Фанат Доры Дуры
Ммм, а одинаковое количество голевых пасов с гением Педри и большее количество голов (5 против 2) по сравнению с ним же? Или Педри тоже переоценен? Или может суть в том, что у них разные роли и при всем при этом у Феде статистика лучше, хотя он более оборонительный игрок? А если мы еще учтем, что половину сезона Вальверде провел на фланге защиты ? Не нужно в общем пороть чушь. То, что человек допустил ошибки за пределами поля, не означает, что он плохой игрок.
чуамини это шутка такая?:)🤣🤣🤣
Ответ rigobersong
А чё?
Удар у него хороший.
Что с рук, что с ног .
Поэтому пусть будет
Ответ rigobersong
по мне так Эрик там менее залусжен, чем любой Тчуамени :))). у нас в защите только Кубарси нормально играет, остальные ужас БЕЗ исключений :)
Моуриньо ещё не в "Реале", а уже в сборной сезона Ла Лиги!
Мурики > свинисиуса! Фактос!!!
Также в сборную попал стол из раздевалки Реала
