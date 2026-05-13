Мбаппе, Ямаль, Тчуамени, Вальверде, Жоан Гарсия, Мурики и Моуриньо – в сборной сезона Ла Лиги

Мбаппе и Ямаль попали в сборную сезона Ла Лиги.

Ла Лига представила команду сезона.

В символическую сборную включены 19 человек: 11 – в стартовый состав, еще 8 – в качестве запасных.

В список попали:

– вратарь : Жоан Гарсия («Барселона»);

– защита : Карлос Ромеро («Эспаньол»), Эрик Гарсия («Барселона»), Сантьяго Моуриньо («Вильярреал»), Маркос Льоренте («Атлетико»);

– полузащита : Педри («Барселона»), Орельен Тчуамени («Реал»), Федерико Вальверде («Реал»);

– атака : Килиан Мбаппе («Реал»), Ведат Мурики («Мальорка»), Ламин Ямаль («Барселона»);

– запасные : Тибо Куртуа («Реал»), Пау Кубарси («Барселона»), Пабло Форнальс («Бетис»), Микель Ойарсабаль («Сосьедад»), Марк Пубиль («Атлетико»), Луис Милья («Хетафе»), Альберто Молейро («Вильярреал»), Рафинья Диас («Барселона»).