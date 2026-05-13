  • На Торрейру в Стамбуле напал мужчина, общавшийся с девушкой футболиста в соцсетях – ранее она добилась запрета на приближение. Полиция задержала подозреваемого
На Торрейру в Стамбуле напал мужчина, общавшийся с девушкой футболиста в соцсетях – ранее она добилась запрета на приближение. Полиция задержала подозреваемого

На Торрейру напали в Турции.

На Лукаса Торрейру напали в Стамбуле. 

Инцидент произошел вчера вечером в торговом центре в столице Турции. Футболист «Галатасарая» находился на площадке для игры в падел, когда к нему подошел подозреваемый, Юсуф Й., и попытался ударить его по лицу. 

В ситуацию вмешался водитель Торрейры – он ударил нападавшего, пытаясь предотвратить эскалацию конфликта. 

После этого нападавший попытался скрыться с места происшествия на такси, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. После прохождения процедур в полицейском участке он был доставлен в здание суда. Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за «умышленное причинение вреда здоровью».

Давая показания, подозреваемый заявил, что причиной его поступка стала связь Торрейры с девушкой Ипек Б. – Юсуф общался с ней в социальных сетях. Он выследил Лукаса по его публикациям в социальных сетях. 

В свою очередь футболист сказал представителям органов правопорядка, что встречается с Ипек. 

Также стало известно, что ранее девушка добилась того, чтобы Юсуфу Й. на 45 дней запретили приближаться к ней. 

Источник: Fanatik
"в торговом центре в столице Турции"

напоминаю, что Стамбул - не столица Турции
Ответ Вася Жучкин
"в торговом центре в столице Турции" напоминаю, что Стамбул - не столица Турции
Это же спортс
Ответ Вася Жучкин
"в торговом центре в столице Турции" напоминаю, что Стамбул - не столица Турции
Oni v kotorıy raz uje dopuskayut etu oshibku)
Вот это настоящая Турция, вот это я понимаю!
Паделом ему! Кричал задержанный
Ипек Б. Как будто жена опять включила Стамбульскую Невесту
Общение женщин на стороне с подозрительными Юсуфами до добра не доводят
Когда дрочка на чужих женщин в соцсетях вышла из под контроля
Колашинаца на него нет
знаменитая цивилизованная страна, вот это я понимаю
Ну вот, в говорят девушкам нравятся высокие 😃 Им нравятся богатые!
На секунду представил эту сцену, как он рвет, а затем ждёт пока подъедет убер
