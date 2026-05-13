На Торрейру в Стамбуле напал мужчина, общавшийся с девушкой футболиста в соцсетях – ранее она добилась запрета на приближение. Полиция задержала подозреваемого

На Лукаса Торрейру напали в Стамбуле.

Инцидент произошел вчера вечером в торговом центре в столице Турции. Футболист «Галатасарая » находился на площадке для игры в падел, когда к нему подошел подозреваемый, Юсуф Й., и попытался ударить его по лицу.

В ситуацию вмешался водитель Торрейры – он ударил нападавшего, пытаясь предотвратить эскалацию конфликта.

После этого нападавший попытался скрыться с места происшествия на такси, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. После прохождения процедур в полицейском участке он был доставлен в здание суда. Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за «умышленное причинение вреда здоровью».

Давая показания, подозреваемый заявил, что причиной его поступка стала связь Торрейры с девушкой Ипек Б. – Юсуф общался с ней в социальных сетях. Он выследил Лукаса по его публикациям в социальных сетях.

В свою очередь футболист сказал представителям органов правопорядка, что встречается с Ипек.

Также стало известно, что ранее девушка добилась того, чтобы Юсуфу Й. на 45 дней запретили приближаться к ней.