  • «Наполи» и Лукаку договорились о расставании. Форвард возвращается в Бельгию, клуб будет ждать предложений о трансфере
«Наполи» и Лукаку договорились о расставании. Форвард возвращается в Бельгию, клуб будет ждать предложений о трансфере

Ромелу Лукаку больше не будет играть за «Наполи».

La Gazzetta dello Sport сообщает, что стороны договорились о расставании. Форвард будет завершать восстановление от травмы в Бельгии на базе сборной, а клуб будет надеяться на то, что получит предложения из Турции, Саудовской Аравии или другой страны.

Отношения между Лукаку и «Наполи» испортились на фоне неявки нападающего на тренировку. В этом сезоне бельгиец провел 5 игр в Серии А и забил 1 гол.

Подробно со статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
В Зенит, к Дивееву
В Зенит, к Дивееву
там уже был рукаку
там уже был рукаку
Соболеву он не конкурент !
Лучше к нам , Заболотный место освободил !
Только в Европе он не был никому нужен кроме Конте
Ответ <Inter>
Моуру. Вполне нормально он в Роме отпахал.
Вся карьера состоит из паттерна целований эмблем и токсичных уходов.
у Лукакыча сегодня День Рождения.Нормально за МЮ играл, вопросов нет.
Ответ Great ManUtd
Один из косяков Оле
Непонятно вообще зачем продали
Потом несколько то искали цн вбухав невероятные бабки
Ответ ArtemMU
МЮ играл в контратаку , нужен был быстрый нап .
Лукаку там был инородным телом .
Эх, вот тебе и сын Конте. Жаль
Ответ usen
Видимо по здоровью уже даже пешеходную серию А не тянет
Хойлунда теперь точно купят
Ответ Okaka
А стоит за ту сумму продавать?
Ответ Great ManUtd
так это условие
Если Барса опять денег не наскребет на форварда, можно в Барселону на сезончик взять:)))
Ответ rigobersong
там гирасси тогда уж лучше взять
Вот где Лукаку был бы жизненно необходим - это в Лацио. После продажи в Англию Кастельяноса, там просто дыра на наконечнике. Просто никчемный Мальдини, старик Педро, да ползающий Диа - Сарри вынужден ставить крайнего напа неплохого Нослина... Но Лацио сидит без денег и спонсоров - просто жаль именитую команду...
Ответ Marduhai
"Вот где Лукаку был бы жизненно необходим - это в Лацио."

Лукаку и сейчас в Наполи, вероятно, был бы на голову сильнее нынешнего Хейлуна. Но, возможно, что с гипотетической перспективой ухода Антохи тренировать сборную, там вопросами занимаются уже другие люди и начинается работа под нового тренера.
"Форвард возвращается в Бельгию".
В "Андерлехт?!"
Конте избавляется от собственного чемодана
Материалы по теме
Конте о ситуации с Лукаку: «Он приезжал на базу, но ко мне не заходил – это неприятно. Я ожидал хотя бы приветствия, в такие моменты нужно стараться понять друг друга»
25 апреля, 17:07
Лукаку вернется в Бельгию по итогам «позитивного» разговора с «Наполи». Форвард продолжит реабилитацию в координации с медштабом клуба и надеется вернуться через 2 недели
20 апреля, 18:08
Лукаку вернулся в Неаполь. Форвард встретится с руководством «Наполи» и Конте, чтобы попытаться наладить отношения
19 апреля, 21:16
