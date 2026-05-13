«Наполи» и Лукаку договорились о расставании. Форвард возвращается в Бельгию, клуб будет ждать предложений о трансфере

Ромелу Лукаку больше не будет играть за «Наполи».

La Gazzetta dello Sport сообщает, что стороны договорились о расставании. Форвард будет завершать восстановление от травмы в Бельгии на базе сборной, а клуб будет надеяться на то, что получит предложения из Турции, Саудовской Аравии или другой страны.

Отношения между Лукаку и «Наполи » испортились на фоне неявки нападающего на тренировку. В этом сезоне бельгиец провел 5 игр в Серии А и забил 1 гол.

