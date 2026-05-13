  • Пономарев о тренере для ЦСКА: «Талалаев – категорически исключено, он часто ведет себя неправильно. Иностранцы приходят в РПЛ только ради денег. Я за Игнашевича»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном назначении Сандро Шварца или Марцела Лички на пост главного тренера армейцев. 

– Появляется разная информация о назначении главного тренера в ЦСКА. Пишут, что клуб выбирает между Личкой и Шварцем. Кто из них лучше подошел бы армейцам?

– Сейчас никто не сможет этого предугадать. Они хорошо работали в «Динамо», но есть много нюансов, от которых зависит работа тренера. Это подбор игроков, уровень самого наставника и его понимание футбола. Сейчас важно, чтобы в коллективе была здоровая атмосфера, игровая дисциплина.

– Считаете, пришедшему тренеру нужно чуть ли не с нуля создавать коллектив и игру команды?

– Нет. Просто ушедший Челестини сильно закрепостил футболистов. Ребята боялись лишний раз допустить ошибку. Такое ощущение, что если ты потерял мяч, то это может иметь серьезные последствия в плане санкций. Поэтому они играли в примитивный футбол. После ухода этого тренера команда стала бегать.

– Как относитесь к тому, что снова фигурируют иностранные специалисты?

– Такие тренеры приходят в РПЛ только для зарабатывания денег. И все. Им больше ничего не нужно. Они не будут рисковать, ставить молодежь.

– По сообщениям СМИ, Шварц хочет защищенный контракт на три года, то есть в случае увольнения клуб должен будет выплатить ему зарплату за все три года. Как вам такие условия и стоит ли ЦСКА на них идти?

– В том-то и дело. Они наглые. И перестраховщики. Они думают: если получится – отлично, а если нет – ну и черт с ним. Все равно заплатят. Поэтому я считаю, что больше чем на год с иностранными тренерами не стоит подписывать контракты. Не захотят – пусть свои работают.

– Из российских тренеров кто подошел бы ЦСКА?

– Я за Игнашевича. Не понимаю, почему его не берут в клуб. Понятно, что вторым тренером он работать не пойдет. Это раньше нужно было делать. А после неплохой работы в «Балтике» такой опции нет.

– Писали о возможном приходе Талалаева и Галактионова. Как отнеслись бы к этим кандидатурам?

Талалаев – категорически исключено. Это наставник не того уровня. Он не выдержанный как человек, часто ведет себя неправильно на скамейке, характер у него не очень покладистый. Это несолидно.

– А Галактионов?

– Тоже нет. Это все временные явления. У них сейчас хорошие возможности в своих командах. Они подобрали себе неплохие коллективы. В тренерской работе ведь много компонентов. Это очень сложный процесс, – сказал Пономарев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Евро-Футбол»
Игнашевич слабее Челестини на данном этапе карьеры. Его назначение - это риск. Из плюсов, что он свой. Если ему купить пару человек сильных и дать 2 года на раскачку, тогда может и дать результат. Здесь и сейчас он не даст результат, который конявые хотят. А хотят они, я так понимаю вклиниться в борьбу за тройку, туда где Зенит и Краснодар. Потому что чемпионство, понятно, что будет тяжело осилить.
Откуда вообще возникает Сергей? Он без работы три года сидит. Но все его, как мессию, предлагают
Заслуженный деятель. Легенда ЦСКА. Человек футбольный. Эксперт. Поэтому видать и предлагают.
Вот тоже хз, ни один аутсайдер (а сменяются там тренеры часто) его не зовет, но ЦСКА почему то должен позвать... Оч странно.
Интересно, а вот на что Игнашевич будет жить и семью кормить?
Таксовать будет в свободное от тренировок и игр время). Может болельщики ещё ему еду будут приносить на матчи.
Пусть рубцовское Торпедо тренирует. На жизнь в провинции хватит.
То есть,Игнашевич-это не дешевое повидло...
Зачем над дедом глумитесь??
Старый пердун хочет чтобы Игнашевич повторил достижение с Балтикой - выход в ФНЛ?
Трио тренеров Игнашевич-Березуцкий-Акинфеев🔴🔵
Я. Же за Сергея ✋
Набабкин там не отучился ещё?
Кирюха какую-то юношескую сборную тренирует, на фига ему РПЛ?
Игнашевич только ради идеи и титулов, конечно
