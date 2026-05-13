  • Арбелоа считает, что Мбаппе выкладывается на 100%: «Или он бы не знал, где находится. «Реал» – благословение для всех нас, каждый должен понимать, как ему повезло»
Альваро Арбелоа высказался о шансах Килиана Мбаппе сыграть в матче «Реала» против «Овьедо».

– Будет ли играть Мбаппе?

– Посмотрим, сможет ли он сегодня завершить тренировку со всеми. Вчера смог. Если он будет на занятии и сможет его полностью отработать, то наверняка получит игровое время, чтобы продемонстрировать преданность клубу, и, несмотря на эти четыре желтые карточки, постарается сыграть в оставшихся трех матчах.

– Считаете ли вы, что Мбаппе выкладывается на сто процентов?

– Конечно. Я не могу думать иначе. В противном случае он бы не знал, где находится. Этот клуб – благословение для всех нас. Мы знаем, каково это – быть вне «Реала». Мои игроки должны осознавать, как им повезло. За то, что они играли за «Реал», их запомнят навсегда. «Реал» оставляет на тебе глубокий след, дает тебе очень многое. «Реал» делает для нас больше, чем кто-либо может сделать для клуба, – сказал главный тренер мадридской команды.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Да, мы уже видели ДНК Реала. Ныть даже после завершения карьеры. И удивляться, как сопернику не дали карточку за то, что реаловец подножку ему поставил.
Арбелоа: "нужно больше задниц..."
Так выкладывается, что пробегает без мяча на уровне 40 летнего Роналду или почти такого же возраста Месси...
Ответ Георгий Хасия
Так выкладывается, что пробегает без мяча на уровне 40 летнего Роналду или почти такого же возраста Месси...
На уровне Дзюбы.
Ответ Андрей. С
На уровне Дзюбы.
Только сейчас дошло, что Арбелоа-игрок до 23 играл за кастилью Реала, а в закончил незадолго до 34, а фактически в 30 толком перестал играть. Совсем короткая карьера
Тут уж можно уже не нализывать, вылетишь как пробка
Конус видимо думает что его еще на один сезон оставят. Продолжает вылизывать, фу противно
Особенно вальверде с пробитойбашкой наверное рад 😀
Реал уже не богославокние. Давно.
Арбелоа прямо,как пастырь.
Такой может и до смерти зализать.
