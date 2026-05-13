Министр равенства Испании о словах Переса про женщин: «Это пример сексизма, укоренившегося в культуре жизни некоторых пожилых людей. Совершенно неуместное высказывание»

Министр равенства Испании Ана Редондо Гарсия осудила высказывание Флорентино Переса о женщинах-журналистках. 

Напомним, во время вчерашней пресс-конференции президент «Реала» обвинил газету ABC во лжи о клубе и сказал: «Сегодня одну статью написала женщина – не знаю, разбирается ли она в футболе».

Также в определенный момент Перес попросил, чтобы вопрос задала «вон та девушка». Журналистам-мужчинам он сказал: «Вы все очень некрасивые». 

«В Испании подобные комментарии являются анахронизмом и свидетельствуют о возрасте человека. Я надеюсь, что молодые поколения также будут выступать против этого анахроничного и несколько устаревшего мачизма.

Это еще один пример укоренившегося сексизма, который мы наблюдаем ежедневно, который является повсеместным и который проистекает из глубоко укоренившейся сексистской культуры в жизни людей, особенно некоторых пожилых людей.

Я считаю, что это вопиющий сексизм, анахронизм и совершенно неуместное высказывание», – сказала Редондо. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
Нет ли эйджизма в её словах?
Ответ mix94strikesback
Министр панибратских окриков Испании категорически осуждает ваш термин , считая неприемлимым использования первых двух букв в этом слове .
А министр корейских фамилий Испании уже проводит лингвистический анализ вашего комментария, с целью разбора и понимания для чего вы использовали неполиткорректную частицу между словами " нет " и "эйджизм"
Ответ Ллб
Мачо Мэн всея Испании высказался в поддержку Переса
Министр равенства Испании - это какой-то вымышленный персонаж?!
Ответ Joker2104
В поехавшей левачеством Испании еще и не того дождемся
Ответ Joker2104
Комментарий скрыт
И не один мужчина не осудил Переса...
Значит,мужчины,гораздо благороднее и добрее женщин.
Ответ Сергей Круг
Просто Перес не сказал что Ана Редондо тоже красивая)
Ответ Сергей Круг
Нет, скорее тупее. Такими темпами будут скоро молча рабами ходить, ибо "не по мужски спорить с женщинами и быть против женщин" 😃
Интересно, а что об этом всем думает Министр Справедливости.
Ответ случайный прохожий
Об этом нам расскажет министр Правды
Ответ случайный прохожий
Он осуждает Переса, и считает что тот поступил несправедливо
А почему министр равенства женщина, а не мужчина? А где же равенство?
Ответ Нерусский
Должен быть небинарный.
Ответ Нерусский
Министром равенства должен быть мужик, ощущающий себя женщиной
А что скажут министр любви и министр правды?
Ответ Scrumhalf
Министр любви - это интересно. Я бы понаблюдал за его работой
Ответ Guillermo
Гораздо интереснее за министром секса понаблюдать !
Ждём мнения министра сексизма
Остановите землю, я сойду. Министр равенства??? Серьёзно??? Идиотизм, чистой воды. типа других проблем нет.
Ответ MAXIMum1
Это та самая лгбт-Европа, частью которой так мечтают стать либералы спортса )
Ответ MAXIMum1
Хотя бы это самостоятельный орган,а не как у нас в России,что не министр,то в штаны срет при дедушки 🤣
Интересно получается, оскорбили мужчин, а обиделись опять женщины
Если голый мужчина случайно попал в женскую баню, то женщины верещат и пытаются плеснуть в него кипятком. А если обнажённые женщины попадает в мужскую баню, - все мужики очень рады и довольны. Это говорит о доброте мужского сердца.
