Министр равенства Испании о словах Переса про женщин: «Это пример сексизма, укоренившегося в культуре жизни некоторых пожилых людей. Совершенно неуместное высказывание»

Министр равенства Испании осудила слова главы «Реала» Переса.

Министр равенства Испании Ана Редондо Гарсия осудила высказывание Флорентино Переса о женщинах-журналистках.

Напомним, во время вчерашней пресс-конференции президент «Реала » обвинил газету ABC во лжи о клубе и сказал : «Сегодня одну статью написала женщина – не знаю, разбирается ли она в футболе».

Также в определенный момент Перес попросил , чтобы вопрос задала «вон та девушка». Журналистам-мужчинам он сказал: «Вы все очень некрасивые».

«В Испании подобные комментарии являются анахронизмом и свидетельствуют о возрасте человека. Я надеюсь, что молодые поколения также будут выступать против этого анахроничного и несколько устаревшего мачизма.

Это еще один пример укоренившегося сексизма, который мы наблюдаем ежедневно, который является повсеместным и который проистекает из глубоко укоренившейся сексистской культуры в жизни людей, особенно некоторых пожилых людей.

Я считаю, что это вопиющий сексизм, анахронизм и совершенно неуместное высказывание», – сказала Редондо.