Министр равенства Испании о словах Переса про женщин: «Это пример сексизма, укоренившегося в культуре жизни некоторых пожилых людей. Совершенно неуместное высказывание»
Министр равенства Испании Ана Редондо Гарсия осудила высказывание Флорентино Переса о женщинах-журналистках.
Напомним, во время вчерашней пресс-конференции президент «Реала» обвинил газету ABC во лжи о клубе и сказал: «Сегодня одну статью написала женщина – не знаю, разбирается ли она в футболе».
Также в определенный момент Перес попросил, чтобы вопрос задала «вон та девушка». Журналистам-мужчинам он сказал: «Вы все очень некрасивые».
«В Испании подобные комментарии являются анахронизмом и свидетельствуют о возрасте человека. Я надеюсь, что молодые поколения также будут выступать против этого анахроничного и несколько устаревшего мачизма.
Это еще один пример укоренившегося сексизма, который мы наблюдаем ежедневно, который является повсеместным и который проистекает из глубоко укоренившейся сексистской культуры в жизни людей, особенно некоторых пожилых людей.
Я считаю, что это вопиющий сексизм, анахронизм и совершенно неуместное высказывание», – сказала Редондо.
А министр корейских фамилий Испании уже проводит лингвистический анализ вашего комментария, с целью разбора и понимания для чего вы использовали неполиткорректную частицу между словами " нет " и "эйджизм"
И не один мужчина не осудил Переса...
Значит,мужчины,гораздо благороднее и добрее женщин.