Дмитрий Булыкин: «У нас все играют посредственно, «Зенит» не выделяется. Защитники «Краснодара» чудили полсезона, а в конце, когда нужно было проявить характер, команде не хватило сил и класса»

Дмитрий Булыкин: у нас все играют посредственно, «Зенит» не выделяется в этом.

Дмитрий Булыкин отметил, что «Краснодару » не хватило сил и класса в конце сезона.

«У нас все команды играют посредственно. Я бы не говорил, что «Зенит» чем-то выделяется в этом плане. Все команды проигрывали непонятно кому и чудом выигрывали. А в конце сезона, когда нужно было проявить характер, «Краснодару» не хватило сил и класса. Их защитники чудили полсезона, это все сказывалось.

У нас нет команды, которая бы мощно играла на протяжении всего сезона. «Зенит » не опускал руки, ждал и преследовал «Краснодар» в чемпионской гонке. И добился осечки соперника», – сказал экс-форвард сборной России.