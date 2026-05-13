Дмитрий Булыкин: «У нас все играют посредственно, «Зенит» не выделяется. Защитники «Краснодара» чудили полсезона, а в конце, когда нужно было проявить характер, команде не хватило сил и класса»
Дмитрий Булыкин: у нас все играют посредственно, «Зенит» не выделяется в этом.
Дмитрий Булыкин отметил, что «Краснодару» не хватило сил и класса в конце сезона.
«У нас все команды играют посредственно. Я бы не говорил, что «Зенит» чем-то выделяется в этом плане. Все команды проигрывали непонятно кому и чудом выигрывали. А в конце сезона, когда нужно было проявить характер, «Краснодару» не хватило сил и класса. Их защитники чудили полсезона, это все сказывалось.
У нас нет команды, которая бы мощно играла на протяжении всего сезона. «Зенит» не опускал руки, ждал и преследовал «Краснодар» в чемпионской гонке. И добился осечки соперника», – сказал экс-форвард сборной России.
«Зенит» уже точно чемпион?33705 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну Булыкин в посредственности как рыба в воде)
О, кандидат в депутаты вылез из под шконки и начал вещать...
Булыкин сам чудил по хлеще. Помню еврокубок с маккаби он пол игры пяткой пытался забить в итоге вообще ни одного гола не забил.
Играют посредственно, но хоть варежки снимают, Дима?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем