  • «Локо» может подписать Миронова, если Карпукас перейдет в «Краснодар». «Быки» тоже интересуются хавбеком «Ростова» («СЭ»)
Эти клубы проявляют интерес к полузащитнику «Ростова», пишет «Спорт-Экспресс». Главным фактором в потенциальной сделке считается будущее Артема Карпукаса: если он присоединится к «быкам», то железнодорожники постараются компенсировать его уход подписанием Миронова. Если же Карпукас перейдет в «Зенит», то Миронова может подписать «Краснодар». 

В текущем сезоне Мир РПЛ хавбек «Ростова» провел 27 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Надеюсь сохранят Карпукаса,Миронов на порядок слабее.
Ответ itallyan1c
У Миронова удар пушка, помню его гол красавец в домашнем матче, играет на команду, борется, ему явно нужна перезагрузка и клуб с хорошим тренером, который до него донесёт правильные и подходящие мысли, а Галактионов с такими любит и умеет работать + свой, не чужой Миронов для Локо! Если в Локо окажется и заиграет для красно-зелёных, то трансфер оправдает. А Карпукас уйдёт так и так, если не сейчас, то позже. Сейчас нужны деньги для Локо, а для этого нужно продавать игроков и искать им может на первый взгляд не точечные замены, но на вход нужны будут игроки, а там всё в руках Миронова - это для него будет шанс заявить о себе. Вон посмотри сколько пришло в Локо игроков (кто уже был в Локо и не заиграл, для кого это новая команда и новый вызов), и практически все заиграли, особенно хороши Митрюшкин, не думал что он Лантратова на скамейку посадит, Руденко играет приятно, Бакаев старается, даже Лукас Вера просыпается и делает полезные действия, борется, отдаёт хороший пас и с Балтикой хорошо смотрелся, Сильянов когда возвращался, сейчас игрок основы. Так что Миронов заиграет, а Карпукаса жалко конечно, но что поделать, клубы нужны средства, футбол - это бизнес
Ответ XEVER
Может ты и прав,ждемс как говорится.
Не успел Миронов отъехать от базы в сторону Калининграда как уже пора менять маршрут или в Москву или в Краснодар. А ведь ещё сезон не закончился. Толи ещё будет.
Ответ Александр Панфилов
Чему удивляться. Писаки деньги зарабатывают, а болельщики читают и выкладывают свое мнение. Заинтересованность обоюдная.
Миронова уже хоть спросили или Ростов для начала?
Ульянов да заберите у Крыльев уже Бабкина , по уровню не слабее Карпукаса, да и ценник будет приемлем.
Это к слову о том, зачем Галактионову уходить из Локо, где все так хорошо. Каждое окно уходят ключевые игроки, а замены им нет.
А если Карпукас уйдёт в Реал, то Миронова подпишет Барселона?
Плохая новость
Перед тем как рассуждать, почему первые слухи о распродаже пошли из Ростова а не из вылетевших Сочи например, стоит напомнить негодующим о событиях последних нескольких месяцев в ФК Ростов.
В конце прошлого года Арташес Арутюнянц ушёл из Ростова (владел 49% акций) и теперь все 100% акций осело в росимуществе Ростовской области (которая год назад владея 51% акций сами хотели продавать половину, 25%, и даже выпускали распоряжение о таком намерении).
А спустя несколько месяцев после Арутюнянца, из клуба ушёл другой спонсор "Ростсельмаш" (по заявлению кампании, в связи с экономической обстановкой).
13 января ФИФА наложила на "Ростов" запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на сайте организации. Запрет вступил в силу 13 января и будет действовать на протяжении трех регистрационных периодов.
Последняя проверка показывала -2 миллиарда в бюджете клуба, 293 финансовых нарушения включая нецелевое использование грантов а так же -1.5 миллиарда долга по кредитам.
Власти Ростовской области став единственными владельцами проф.клуба просят ЦБ о помощи в реструктуризации долгов и в апреле ЦБ идёт на встречу, разрешив часть долга перевести в акции и довыпустить их (в итоге в акции перевели 1 миллиард, но это не значит что долг испарился, он лишь изменил свою форму), по прежнему осталось 500 миллионов долга со слов генерального директора «Ростова» Игоря Гончарова.
6 мая, после устранения части долга, Ростов получает лицензию на новый сезон (правительство региона обещает что выделит 750 миллионов на клуб в 2026 году).
Так что продажа Вахании в Краснодар, и слухи по поводу Миронова, Щетинина это лишь начало конца...
В своё время власти Краснодарского края зубами вцепились в ФК Кубань и отказались её продать молодому предпринимателю Галицкому который обещал и стадион отремонтировать и игроков купить и академию построить (в итоге Кубань обанкротилась а чиновники не хило наварились кто как смог и плевать им на футбол в регионе было), теперь же правительство Ростовской области явно не спроста не отпускало контрольный пакет акций Ростова не уступая Арутюнянцу, и куда то пропали слухи о попытках Саввиди войти в структуры клуба, теперь же сидя в "тяжёлой экономической ситуации" со 100% акций полностью висящего на бюджете области, правительство не знает как списывать миллиардные долги у такого актива...
Ответ Максим Прокофьев
1. Год назад слухов о распродаже Ростовом своих игроков не было?
2. Запрет на регистрацию игроков в отношении Ростова продолжает действовать?
Ответ Максим Прокофьев
Уже более трёх месяцев назад, как ФИФА сняла бан, который продолжался не более трёх недель.
Ростсельмаш никуда не уходил, а приостановил на время спонсорские выплаты.
Короче — врешь как дышишь.
