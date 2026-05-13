«Локо» может подписать Миронова, если Карпукас перейдет в «Краснодар». «Быки» тоже интересуются хавбеком «Ростова» («СЭ»)
Эти клубы проявляют интерес к полузащитнику «Ростова», пишет «Спорт-Экспресс». Главным фактором в потенциальной сделке считается будущее Артема Карпукаса: если он присоединится к «быкам», то железнодорожники постараются компенсировать его уход подписанием Миронова. Если же Карпукас перейдет в «Зенит», то Миронова может подписать «Краснодар».
В текущем сезоне Мир РПЛ хавбек «Ростова» провел 27 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
В конце прошлого года Арташес Арутюнянц ушёл из Ростова (владел 49% акций) и теперь все 100% акций осело в росимуществе Ростовской области (которая год назад владея 51% акций сами хотели продавать половину, 25%, и даже выпускали распоряжение о таком намерении).
А спустя несколько месяцев после Арутюнянца, из клуба ушёл другой спонсор "Ростсельмаш" (по заявлению кампании, в связи с экономической обстановкой).
13 января ФИФА наложила на "Ростов" запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на сайте организации. Запрет вступил в силу 13 января и будет действовать на протяжении трех регистрационных периодов.
Последняя проверка показывала -2 миллиарда в бюджете клуба, 293 финансовых нарушения включая нецелевое использование грантов а так же -1.5 миллиарда долга по кредитам.
Власти Ростовской области став единственными владельцами проф.клуба просят ЦБ о помощи в реструктуризации долгов и в апреле ЦБ идёт на встречу, разрешив часть долга перевести в акции и довыпустить их (в итоге в акции перевели 1 миллиард, но это не значит что долг испарился, он лишь изменил свою форму), по прежнему осталось 500 миллионов долга со слов генерального директора «Ростова» Игоря Гончарова.
6 мая, после устранения части долга, Ростов получает лицензию на новый сезон (правительство региона обещает что выделит 750 миллионов на клуб в 2026 году).
Так что продажа Вахании в Краснодар, и слухи по поводу Миронова, Щетинина это лишь начало конца...
В своё время власти Краснодарского края зубами вцепились в ФК Кубань и отказались её продать молодому предпринимателю Галицкому который обещал и стадион отремонтировать и игроков купить и академию построить (в итоге Кубань обанкротилась а чиновники не хило наварились кто как смог и плевать им на футбол в регионе было), теперь же правительство Ростовской области явно не спроста не отпускало контрольный пакет акций Ростова не уступая Арутюнянцу, и куда то пропали слухи о попытках Саввиди войти в структуры клуба, теперь же сидя в "тяжёлой экономической ситуации" со 100% акций полностью висящего на бюджете области, правительство не знает как списывать миллиардные долги у такого актива...
2. Запрет на регистрацию игроков в отношении Ростова продолжает действовать?
Ростсельмаш никуда не уходил, а приостановил на время спонсорские выплаты.
Короче — врешь как дышишь.