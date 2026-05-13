«Локо» может подписать Миронова, если Карпукас перейдет в «Краснодар». «Быки» тоже интересуются хавбеком «Ростова» («СЭ»)

«Локомотив» и «Краснодар» могут побороться за Миронова.

Эти клубы проявляют интерес к полузащитнику «Ростова», пишет «Спорт-Экспресс». Главным фактором в потенциальной сделке считается будущее Артема Карпукаса : если он присоединится к «быкам», то железнодорожники постараются компенсировать его уход подписанием Миронова. Если же Карпукас перейдет в «Зенит », то Миронова может подписать «Краснодар».

В текущем сезоне Мир РПЛ хавбек «Ростова» провел 27 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.