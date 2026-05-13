  • Селюк о выступлении Переса: «Хотелось бы Миллера послушать или еще кого-то, но в России Кукушка хвалит Петуха. Никто не готов задавать острые вопросы, напишешь плохое – плохо будет тебе»
Дмитрий Селюк: хотелось бы, чтобы Миллер встретился с прессой, как Перес.

Дмитрий Селюк хотел бы увидеть в России выступления в духе президента «Реала» Флорентино Переса.

«Я давно уже говорю, чтобы такие встречи президентов, руководства клубов РПЛ с прессой, болельщиками вышли на постоянку. Возможно, даже два раза за сезон такое общение должно быть. Потому что как ни спросишь – все у всех хорошо.

Но тут еще проблема с журналистами, ведущими всеми этими. Они все ангажированы. На всех этих шоу в интернете, на «Матч ТВ» каждый облизывает своего или кого выгодно. Никто не готов задавать острые вопросы. Одни любят других, эти любят этих, а если вы напишете про нас что-то плохое, то будет плохо вам. Нет объективности вообще.

Я слабо верю, чтобы кто-то вышел, как Перес, и ответил на все. Очень бы хотелось Миллера послушать или еще кого-то. А в России все по басне Крылова: «Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку». А это же плохо.

В Англии телевизионные права стоят около пяти миллиардов. Потому что интересно смотреть. Там задаются реально насущные вопросы. А здесь у всех этих экспертов все супер.

Весь российский футбол погряз в одинаковых комментариях. Все боятся, что что-то выйдет наружу, что кто-то ляпнет что-то лишнее. Мне кажется, я один правду только говорю.

Все говорят формальностями. Из клуба же могут позвонить и пригрозить, что если что-то плохое про нас напишете, то все. Поэтому и начинается: как здорово играет ЦСКА, как эти хорошо выглядят. Могут написать только про «Урал». Хотя если Гриша Иванов поднаедет, то и про «Урал» напишут, что чуть ли не «Барселона» и как же хорошо играют», – заявил футбольный агент.

Внезапная пресс-конференция Переса. Что же сказал босс «Реала»?

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Можно, а зачем? Итак хавают. Сотни тысяч дурачков продолжают платить за этот низкокачественный продукт своими деньгами и временем.
Похоже, в РПЛ только один клуб - Зенит. И один руководитель - Миллер. Москва - лес дремучий, там никого не найти.
А кому они интересны? Ну Спартак ещё да. А остальные клубы? Не тот масштаб.
А на какие острые вопросы ответил Перес? На те, что сам согласовал? Или какие острые вопросы задавал? Ныл о судействе?
Выступление Переса это буквально когда кукушка поехала) у нас эпизодически такое себе Федун позволял, который то с чемпионата снимается после трёх туров, то клуб болельщикам отдаст в 2023 году. И это всё не правда, а безумие и испанский стыд
Вот тут с ним придётся согласиться
Только Селюк у нас в России - правдоруб. Единственный остался.
А Мостовой?!)
Ну в этот раз он сказал в точку. У нас только этих миллеров в жо можно целовать. 🤷🏻 Ну и калибр разный. миллер всё же человек системы, в отличии от Переса. Критику его и правда без работы журналист может остаться.
Дегтярев: «Кукушка, кукушка сколько мне жить?»😁
Возникают вопросы. Кто такой Перес? Что он такого сказал? И при чём здесь Миллер?
Вот когда в нашем футболе будет поменьше необоазованных селюков, тогда и вопросы интересные появятся и смотреть интересно станет.
А много образованных Миллеров, то будет счастье всем клубам с огромным бюджетом и будет интересно.
Какая-то гиперфиксация на Миллерах и бюджетах.
