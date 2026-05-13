Селюк о выступлении Переса: «Хотелось бы Миллера послушать или еще кого-то, но в России Кукушка хвалит Петуха. Никто не готов задавать острые вопросы, напишешь плохое – плохо будет тебе»

Дмитрий Селюк: хотелось бы, чтобы Миллер встретился с прессой, как Перес.

«Я давно уже говорю, чтобы такие встречи президентов, руководства клубов РПЛ с прессой, болельщиками вышли на постоянку. Возможно, даже два раза за сезон такое общение должно быть. Потому что как ни спросишь – все у всех хорошо.

Но тут еще проблема с журналистами, ведущими всеми этими. Они все ангажированы. На всех этих шоу в интернете, на «Матч ТВ » каждый облизывает своего или кого выгодно. Никто не готов задавать острые вопросы. Одни любят других, эти любят этих, а если вы напишете про нас что-то плохое, то будет плохо вам. Нет объективности вообще.

Я слабо верю, чтобы кто-то вышел, как Перес, и ответил на все. Очень бы хотелось Миллера послушать или еще кого-то. А в России все по басне Крылова: «Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку». А это же плохо.

В Англии телевизионные права стоят около пяти миллиардов. Потому что интересно смотреть. Там задаются реально насущные вопросы. А здесь у всех этих экспертов все супер.

Весь российский футбол погряз в одинаковых комментариях. Все боятся, что что-то выйдет наружу, что кто-то ляпнет что-то лишнее. Мне кажется, я один правду только говорю.

Все говорят формальностями. Из клуба же могут позвонить и пригрозить, что если что-то плохое про нас напишете, то все. Поэтому и начинается: как здорово играет ЦСКА, как эти хорошо выглядят. Могут написать только про «Урал». Хотя если Гриша Иванов поднаедет, то и про «Урал» напишут, что чуть ли не «Барселона» и как же хорошо играют», – заявил футбольный агент.

