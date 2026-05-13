  • Фанаты «Барсы» скандировали «Винисиус, сволочь, приветствуй чемпиона», «Мадридиста – сукины дети» и «Puta Real Madrid» во время класико. Ла Лига подала жалобу
Ла Лига пожаловалась на поведение фанатов «Барселоны» в класико.

Фанаты «Барселоны» оскорбляли «Реал» во время класико.

Каталонская команда обыграла мадридскую в домашнем матче 35-го тура Ла Лиги со счетом 2:0 и досрочно стала чемпионом Испании.

По ходу этой игры болельщики хозяев несколько раз скандировали «Мадридиста – сукины дети», «Мадрид», сволочи, приветствуйте чемпиона» и «Puta Real Madrid» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Реал» – Спортс’‘). 

Также в одном случае фанаты «блауграны» скандировали «Винисиус, сволочь, приветствуй чемпиона». На 74-й минуте, когда один из футболистов мадридцев лежал на газоне, они кричали «Наступи на него». 

Лига обратилась в комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
Ладно, остальные кричалки, но "Винисиус, сволочь, приветствуй чемпиона", - тут-то что не так?!
Ответ Joker2104
Сволочь - не расисткое слово? Нет? Тогда всё нормально
Ответ muslim95
Это временно….
Мадрин каброн - салуда аль кампеон!

Так ещё предки этого состава завещали
Танцуй вини, танцуй!
В чем они не правы?
Ответ Budabuda
Дело не в том, прав ли кто-то

Я в этом даже новости не вижу

Каждый парад одно и то же
В смысле "скандировали оскорбления"? Факты не могут быть оскорблением.
Это чемпионство Барсы, еще и в класико, еще и на Камп ноу спровоцировало термоядерную реакцию сидушек у всех почитателей маргаринового кабинета!))
ЭТО ПРОСТО ВОСХИТИТЕЛЬНО! 🤌🏼🤌🏼🤌🏼
Даже у снейдера подгорело🤣🤣
Ответ El Hansico 9:2
У вас бурсалонцев до сих пор горит от побед Реала в ЛЧ. Прощай Алёша.
Медведева из Пари НН на них нет.
Так еще над реалом не смеялись 😁 не унижали,
Лучше дочь проститутка, чем сын мадридиста
