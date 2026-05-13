Фанаты «Барсы» скандировали «Винисиус, сволочь, приветствуй чемпиона», «Мадридиста – сукины дети» и «Puta Real Madrid» во время класико. Ла Лига подала жалобу
Фанаты «Барселоны» оскорбляли «Реал» во время класико.
Каталонская команда обыграла мадридскую в домашнем матче 35-го тура Ла Лиги со счетом 2:0 и досрочно стала чемпионом Испании.
По ходу этой игры болельщики хозяев несколько раз скандировали «Мадридиста – сукины дети», «Мадрид», сволочи, приветствуйте чемпиона» и «Puta Real Madrid» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Реал» – Спортс’‘).
Также в одном случае фанаты «блауграны» скандировали «Винисиус, сволочь, приветствуй чемпиона». На 74-й минуте, когда один из футболистов мадридцев лежал на газоне, они кричали «Наступи на него».
Лига обратилась в комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.
Так ещё предки этого состава завещали
Я в этом даже новости не вижу
Каждый парад одно и то же
ЭТО ПРОСТО ВОСХИТИТЕЛЬНО! 🤌🏼🤌🏼🤌🏼
Даже у снейдера подгорело🤣🤣