Фанаты «Барсы» скандировали «Винисиус, сволочь, приветствуй чемпиона», «Мадридиста – сукины дети» и «Puta Real Madrid» во время класико. Ла Лига подала жалобу

Ла Лига пожаловалась на поведение фанатов «Барселоны» в класико.

Каталонская команда обыграла мадридскую в домашнем матче 35-го тура Ла Лиги со счетом 2:0 и досрочно стала чемпионом Испании .

По ходу этой игры болельщики хозяев несколько раз скандировали «Мадридист а – сукины дети», «Мадрид », сволочи, приветствуйте чемпиона» и «Puta Real Madrid» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Реал» – Спортс’‘).

Также в одном случае фанаты «блауграны» скандировали «Винисиус , сволочь, приветствуй чемпиона». На 74-й минуте, когда один из футболистов мадридцев лежал на газоне, они кричали «Наступи на него».

Лига обратилась в комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.