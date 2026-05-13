Радимов о шансах «Краснодара» на чемпионство: «Я в такие сказки не верю. Плохо представляю, как «Зенит», находясь в шаге от золота, может проиграть «Ростову»

Радимов о чемпионстве «Краснодара»: не верю в эти сказки.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о шансах «Краснодара » на чемпионство в этом сезоне Мир РПЛ .

В 29-м туре чемпионата России «быки» уступили «Динамо» со счетом 1:2 и опустились на 2-е место в турнирной таблице. Команда Мурада Мусаева отстает от «Зенита » на два очка за один тур до конца сезона.

«Я в такие сказки не верю, как и не верил в то, что «Сочи» спасется. Так же и здесь. Я плохо представляю, как «Зенит», находясь в шаге от золота, может проиграть «Ростову ». Хотя немотивированное «Динамо» обыграло же «Краснодар»...

Понятно, что петербуржцам надо быть во всеоружии, но я сильно сомневаюсь, что может произойти что-то из ряда вон», – сказал Радимов.

В последнем туре Премьер-лиги «Зенит» встретится с «Ростовом», а «Краснодар» сыграет с «Оренбургом».