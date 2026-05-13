Радимов о шансах «Краснодара» на чемпионство: «Я в такие сказки не верю. Плохо представляю, как «Зенит», находясь в шаге от золота, может проиграть «Ростову»
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство в этом сезоне Мир РПЛ.
В 29-м туре чемпионата России «быки» уступили «Динамо» со счетом 1:2 и опустились на 2-е место в турнирной таблице. Команда Мурада Мусаева отстает от «Зенита» на два очка за один тур до конца сезона.
«Я в такие сказки не верю, как и не верил в то, что «Сочи» спасется. Так же и здесь. Я плохо представляю, как «Зенит», находясь в шаге от золота, может проиграть «Ростову». Хотя немотивированное «Динамо» обыграло же «Краснодар»...
Понятно, что петербуржцам надо быть во всеоружии, но я сильно сомневаюсь, что может произойти что-то из ряда вон», – сказал Радимов.
В последнем туре Премьер-лиги «Зенит» встретится с «Ростовом», а «Краснодар» сыграет с «Оренбургом».
98-ой год, 30-ый тур, Зениту нужно выиграть у Тюмени, чтобы попасть в еврокубки. Тюмень тогда набрала какое-то аномально малое количество очков, вроде 8. Все штанги обстучали, мазали из 200%-ых моментов, владение мячом ну там где-то тоже 90-10. Но хренушки - Тюмень заработала 9-ое очко, ну и Зенит тоже очко получил вместо еврокубков.
Так что да, не кажи гоп, поки не перескочиш.