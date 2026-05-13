  • Радимов о шансах «Краснодара» на чемпионство: «Я в такие сказки не верю. Плохо представляю, как «Зенит», находясь в шаге от золота, может проиграть «Ростову»
45

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство в этом сезоне Мир РПЛ

В 29-м туре чемпионата России «быки» уступили «Динамо» со счетом 1:2 и опустились на 2-е место в турнирной таблице. Команда Мурада Мусаева отстает от «Зенита» на два очка за один тур до конца сезона. 

«Я в такие сказки не верю, как и не верил в то, что «Сочи» спасется. Так же и здесь. Я плохо представляю, как «Зенит», находясь в шаге от золота, может проиграть «Ростову». Хотя немотивированное «Динамо» обыграло же «Краснодар»...

Понятно, что петербуржцам надо быть во всеоружии, но я сильно сомневаюсь, что может произойти что-то из ряда вон», – сказал Радимов. 

В последнем туре Премьер-лиги «Зенит» встретится с «Ростовом», а «Краснодар» сыграет с «Оренбургом». 

«Зенит» уже точно чемпион?
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
При Семаке все возможно
Ответ сергей петров
7 золото за 8 лет, имеешь ввиду? Понятное дело, что он продувал с треском всяким аутсайдерам. Но так, чтобы слить у такой момент... Скорее было наоборот. Когда Артур Песьякову забил в предыдущем сезоне
Я говорю про то что при Семаке Зенит может играть как обычно на удержание ничьи и пропустить в конце матча
Был один матч, Локомотив-Ротор, играли в Москве. Ротор стоял на вылет. Локо обстучал все штанги, еще куча моментов было, но мяч не шел в ворота. За 6-7 минут до конца Ротор подал угловой, мяч спокойно в прыжке поймал Овчинников, но мячик выпал из рук и упал ему под ноги, рядом стоял игрок Ротора, подставил ногу - и гол! Локомотив так и не смог забить и проиграл вот таким дурацким образом! Так что казусы случаются. )
Тю. У нас у самих такой пример есть.
98-ой год, 30-ый тур, Зениту нужно выиграть у Тюмени, чтобы попасть в еврокубки. Тюмень тогда набрала какое-то аномально малое количество очков, вроде 8. Все штанги обстучали, мазали из 200%-ых моментов, владение мячом ну там где-то тоже 90-10. Но хренушки - Тюмень заработала 9-ое очко, ну и Зенит тоже очко получил вместо еврокубков.

Так что да, не кажи гоп, поки не перескочиш.
после прочтения комментария, нашёл на ютубе обзор того матча сразу, спасибо) очень необычный момент конечно, ещё Овчинников падая, почти трусы снял нападающему 😆
Раньше , лет 5 назад ,была 90% уверенность что Зенит дома выиграет, сейчас такого и близко нет. А про выезд и говорить не хочется.
Да погодите вы, святой отец!
Семак: "Подержи-ка мой смузи..."
Скорее Оренбург отберёт очки у Краснодара, чем Ростов у Зенита.
А при кинь будет по другому?))
Не то что не верится А 100.000%, что Зенит уже чемпион
Также и Оренбург может вничью сыграть или даже победить
