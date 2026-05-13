  • Медведев о мате в адрес фанатов «Пари НН»: «Приношу извинения за то, как выразил эмоции, но ход мыслей оставляю при себе. Хочу оплатить болельщикам поездку в Казань»
Никита Медведев обратился к фанатам «Пари НН» после своего скандального заявления после игры с ЦСКА.

«Дорогие болельщики, всем привет. Хочу к вам обратиться и пояснить ситуацию, которая была после матча с футбольным клубом ЦСКА.

Хочу принести извинения за то, как я выразил свои эмоции. На трибунах присутствовали женщины и дети, и, наверное, они не должны были слышать от меня нецензурную брань. Но то, что я говорил, ход моих мыслей я оставляю при себе.

То, что произошло после пропущенного гола… я посмотрел на трибуны и увидел плакат в поддержку нашего бывшего главного тренера. Я не совсем понял этой акции и не сдержал свои эмоции. Хочу еще раз принести извинения за нецензурную брань, за то, как я выражал свои эмоции.

Хочу пригласить всех неравнодушных болельщиков и [тех,] кто искренне поддерживает нашу команду, на заключительную игру чемпионата, которая очень важна для нас и для вас, в Казань. Оплатить футбольным болельщикам нашего клуба поездку в Казань, оплатить автобусы. И буду рад вас видеть на стадионе – всех тех, кому мы небезразличны, кто искренне поддерживает эту команду и искренне переживает за нас.

Спасибо за поддержку», – сказал голкипер «Пари НН».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Пари НН»
Комментарии

Медведев оплатит болельщикам поездку в Казань, а они приедут с тем же самым плакатом!
И он потребует вернуть деньги за билеты 😂
Он оплатит в Казань, но кто говорил про обратный билет?
Жопу два года рвал, а вот провести мозговую атаку не смог и так ничего не понял
Может он жопу рвал не про футбол имел ввиду
Так и войдёт в историю - Никитка дырявый )
Может этот товарищ прочтет тут.
Медведев, ты кто такой чтоб говорить людям что они могут делать что нет, приходить на стадион или нет. Если тебя родители не воспитали, никогда не поздно наверстать упущенное.
Я думаю у него есть занятия поинтереснее, чем читать нравоучения пользователей sports )
Тебе можно, ему нет ?
Никита, ### ## ###!
Болельщики тоже ход мыслей не поменяли, Никита: лучше вообще футбол не смотреть, чем наблюдать за такими поленьями как ты. Иди на завод работать
Так клуб прекратит своё существование в следующем году благодаря лейпцигскому гению из Бобруйска
Однозначно к станку!
Что ж ты, фраер, сдал назад?
Это убогое зрелище. Он даже осознать не может в чем он не прав. какая разница с матом или без. Ты права не имеешь им указывать. Может это нейтральный зритель или родственники тренера. Какого черта они должны болеть как ты им говоришь.... Что у него в голове..... наверное все таки пустота. Так не извиняются. Я бы на месте тех болельщиц требовал увольнения этого "чуда". Давно не было такого урода. Думал Соболев, он троллит и ведет себя на поле не красиво. Но этот недалекий вообще наехал на простых беззащитных людей что еще хуже. Не по мужски. Если есть петиция что бы убрать его из команды то я с радостью ее подпишу
Медведев, ты круто играл в Ростове, красавчик, тебя все поддерживали, гордость брала. Зачем ты переходишь на личности? Болельщики пришли, высказывают свою точку зрения, ты их затыкаешь. Ты кто? Полицейский? Судья? Пока ещё осталась возможность хоть на матчах, высказать свою точку зрения. Я считаю, что ты был не прав. Нормально извинить, дон.
Тем самым 3 фанатам которые должны ходить по его мнению на стадион?
Хорошо футболистам, матом оскорбил, заплатил и все в порядке, челюсть сломал посетителю Шоколадницы, заплатил, все в порядке. Но вот если на чиновника стулом замахнулся, тут уже плати-не плати, отсидишь.
Я уже говорил в теме про выходца из солнечных республик, который отжал футболку Сперцяна. В России фактически сословное общество, где одним позволено чуть больше, чем другим.
о, а вы считаете, что за мат нужно прямо сажать в тюрьму?
