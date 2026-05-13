Медведев о мате в адрес фанатов «Пари НН»: «Приношу извинения за то, как выразил эмоции, но ход мыслей оставляю при себе. Хочу оплатить болельщикам поездку в Казань»

Никита Медведев: извиняюсь за мат в адрес фанатов, но мысль оставлю при себе.

Никита Медведев обратился к фанатам «Пари НН» после своего скандального заявления после игры с ЦСКА .

«Дорогие болельщики, всем привет. Хочу к вам обратиться и пояснить ситуацию, которая была после матча с футбольным клубом ЦСКА.

Хочу принести извинения за то, как я выразил свои эмоции. На трибунах присутствовали женщины и дети, и, наверное, они не должны были слышать от меня нецензурную брань. Но то, что я говорил, ход моих мыслей я оставляю при себе.

То, что произошло после пропущенного гола… я посмотрел на трибуны и увидел плакат в поддержку нашего бывшего главного тренера. Я не совсем понял этой акции и не сдержал свои эмоции. Хочу еще раз принести извинения за нецензурную брань, за то, как я выражал свои эмоции.

Хочу пригласить всех неравнодушных болельщиков и [тех,] кто искренне поддерживает нашу команду, на заключительную игру чемпионата, которая очень важна для нас и для вас, в Казань. Оплатить футбольным болельщикам нашего клуба поездку в Казань, оплатить автобусы. И буду рад вас видеть на стадионе – всех тех, кому мы небезразличны, кто искренне поддерживает эту команду и искренне переживает за нас.

Спасибо за поддержку», – сказал голкипер «Пари НН ».