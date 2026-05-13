Медведев о мате в адрес фанатов «Пари НН»: «Приношу извинения за то, как выразил эмоции, но ход мыслей оставляю при себе. Хочу оплатить болельщикам поездку в Казань»
Никита Медведев обратился к фанатам «Пари НН» после своего скандального заявления после игры с ЦСКА.
«Дорогие болельщики, всем привет. Хочу к вам обратиться и пояснить ситуацию, которая была после матча с футбольным клубом ЦСКА.
Хочу принести извинения за то, как я выразил свои эмоции. На трибунах присутствовали женщины и дети, и, наверное, они не должны были слышать от меня нецензурную брань. Но то, что я говорил, ход моих мыслей я оставляю при себе.
То, что произошло после пропущенного гола… я посмотрел на трибуны и увидел плакат в поддержку нашего бывшего главного тренера. Я не совсем понял этой акции и не сдержал свои эмоции. Хочу еще раз принести извинения за нецензурную брань, за то, как я выражал свои эмоции.
Хочу пригласить всех неравнодушных болельщиков и [тех,] кто искренне поддерживает нашу команду, на заключительную игру чемпионата, которая очень важна для нас и для вас, в Казань. Оплатить футбольным болельщикам нашего клуба поездку в Казань, оплатить автобусы. И буду рад вас видеть на стадионе – всех тех, кому мы небезразличны, кто искренне поддерживает эту команду и искренне переживает за нас.
Спасибо за поддержку», – сказал голкипер «Пари НН».
Медведев, ты кто такой чтоб говорить людям что они могут делать что нет, приходить на стадион или нет. Если тебя родители не воспитали, никогда не поздно наверстать упущенное.