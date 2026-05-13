Юсте о словах Переса про судейство: «Они жалкие и полны лжи. Этот маневр, направленный на то, чтобы скрыть спортивную катастрофу в «Реале», ни к чему не приведет. Это просто дымовая завеса»

Рафа Юсте: слова Переса – жалкие и лживые.

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Рафа Юсте отреагировал на слова главы «Реала » Флорентино Переса про дело Негрейры.

«Слова Флорентино показались мне жалкими и полными лжи. Вчера клуб уже опубликовал заявление о рассмотрении возможности подать судебный иск, но я хочу сказать, что этот маневр Флорентино Переса , направленный на то, чтобы скрыть спортивную катастрофу, которая продолжается уже два года, ни к чему не приведет.

Семь украденных чемпионских титулов? Это полная ложь. Объективно говоря, это неправда. Мы будем защищаться. Мы в долгу перед болельщиками и клубом, и никто не посмеет тронуть клуб.

Нет смысла возвращаться к теме Негрейры , когда мы выиграли два чемпионских титула благодаря проекту, в котором участвуют игроки из Ла Масии и другие игроки, приехавшие из других стран. Мы выигрываем с отрывом в 14 очков, и [слова Переса] – это всего лишь дымовая завеса, призванная оправдать плохое управление», – сказал Юсте.

