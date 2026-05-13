  • Юсте о словах Переса про судейство: «Они жалкие и полны лжи. Этот маневр, направленный на то, чтобы скрыть спортивную катастрофу в «Реале», ни к чему не приведет. Это просто дымовая завеса»
Юсте о словах Переса про судейство: «Они жалкие и полны лжи. Этот маневр, направленный на то, чтобы скрыть спортивную катастрофу в «Реале», ни к чему не приведет. Это просто дымовая завеса»

Рафа Юсте: слова Переса – жалкие и лживые.

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Рафа Юсте отреагировал на слова главы «Реала» Флорентино Переса про дело Негрейры. 

«Слова Флорентино показались мне жалкими и полными лжи. Вчера клуб уже опубликовал заявление о рассмотрении возможности подать судебный иск, но я хочу сказать, что этот маневр Флорентино Переса, направленный на то, чтобы скрыть спортивную катастрофу, которая продолжается уже два года, ни к чему не приведет.

Семь украденных чемпионских титулов? Это полная ложь. Объективно говоря, это неправда. Мы будем защищаться. Мы в долгу перед болельщиками и клубом, и никто не посмеет тронуть клуб.

Нет смысла возвращаться к теме Негрейры, когда мы выиграли два чемпионских титула благодаря проекту, в котором участвуют игроки из Ла Масии и другие игроки, приехавшие из других стран. Мы выигрываем с отрывом в 14 очков, и [слова Переса] – это всего лишь дымовая завеса, призванная оправдать плохое управление», – сказал Юсте. 

Перес о деле Негрейры: «Готовим для УЕФА 600-страничное досье. Страдает не только «Реал», а «Барса» всегда извлекает выгоду. Я здесь не для того, чтобы арбитры обогащались за ее счет»

Перес о судействе: «У меня 7 чемпионских титулов, а могло быть 14 – остальные у меня украли. Мы сняли видео о 18 очках, которые у нас отняли в этом сезоне»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
А ведь по сути ни одного доказательства подкупа судей не было предоставлено:)) Перес своим миньонам вешает лапшу на уши:)
Ответ rigobersong
И ни одного адекватного пояснения за что платили не было предоставлено. Внезапные деменции и подарки алое вера. Ах и ох. Как правдоподобно. Миньон Лапорта своим миньонам на спортсе знатно в уши налил.
Ответ Тамазик Хеладзе
Прокуратура Барселоны завела дело из-за подкупа вице-президента судейского комитета, суд Барселоны ведёт предварительное следствие, но это Перес должен был доказательства предоставить)

Слава богу, что когда нужно ныть про судейские ошибки в пользу Реала в ЛЧ, то фанатам Барсы никаких расследований и доказательств не надо – Перес всех купил, твёрдо и чётко
Абсолютная истина ☝🏼 как только в стане Реала дела идут плохо,тут же появляются обвинения,интриги и расследования против Барсы
Ответ ArsSpamTer
Перес на фоне провальных двух сезонов не перестаёт обвинять всех и вся в заговоре,но сливки - Барса переводить стрелки 😅как же я балдею с того, как жалко вы выглядите сейчас (имею в виду сливочных экспертов спортса).
Ответ Олег Петров
Моя любимая команда в финале лучшего турнира в футболе и на первом месте самой сложной и престижной лиги мира, это я жалею сектантов бчк
