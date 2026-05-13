  • Член администрации Белого дома об Иране на ЧМ: «Трамп ясно дал понять, что они приглашены. Но они не смогут привезти с собой толпу террористов КСИР под видом прессы и тренеров»
Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани высказался об участии сборной Ирана в матчах на территории США.

«В моих разговорах с мистером Инфантино и его командой план с самого начала заключался в том, что Иран проведет свои матчи здесь. Президент Трамп ясно дал понять, что они приглашены играть.

Но они не смогут привезти с собой толпу террористов КСИР (Корпуса стражей исламской революции – Спортс”) и выдавать их за журналистов и тренеров по физподготовке. Разумеется, в отношении всех этих стран мы проводим проверку безопасности игроков, тренеров и всего вспомогательного персонала команды. И они должны успешно пройти эти проверки.

Каждое решение по визе – это вопрос национальной безопасности. Прежде всего мы хотим убедиться, что мероприятие будет безопасным. Именно это и обеспечит его успех», – сказал Джулиани.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoДональд Трамп
logoПолитика
logoСборная Ирана по футболу
logoЧМ-2026
logoСборная США по футболу
«Президент Трамп ясно дал понять, что они приглашены играть.»
А ничего, что они завоевали путевку на турнир, а не по приглашению Трампа приезжают играть?
школы девочек бомбят америкашки,а террористы КСИР
Всё новые и новые днища от США
Террористы как раз в галстуках сидят в правительстве сша и израиль под видом дипломатов.
Ответ Footballeur
Террористы как раз в галстуках сидят в правительстве сша и израиль под видом дипломатов.
Один демократ Вас отминусовал.Югославию,Ирак,Ливию.Всех за.ярили ...Аим дважлы премии за мир дали..
А зачем им их привозить? Они уже давно в америке и европе под видом беженцев....
А смогут привезти толпу журналистов и тренеров под видом журналистов и тренеров?
Как дети малые… Они уже кого надо давно привезли.
Терррористы это вы!!!Причем это называеться демократия.
