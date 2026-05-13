Член администрации Белого дома об Иране на ЧМ: «Трамп ясно дал понять, что они приглашены. Но они не смогут привезти с собой толпу террористов КСИР под видом прессы и тренеров»

Член администрации Белого дома: Ирану не привезти террористов под видом тренеров.

Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани высказался об участии сборной Ирана в матчах на территории США .

«В моих разговорах с мистером Инфантино и его командой план с самого начала заключался в том, что Иран проведет свои матчи здесь. Президент Трамп ясно дал понять, что они приглашены играть.

Но они не смогут привезти с собой толпу террористов КСИР (Корпуса стражей исламской революции – Спортс”) и выдавать их за журналистов и тренеров по физподготовке. Разумеется, в отношении всех этих стран мы проводим проверку безопасности игроков, тренеров и всего вспомогательного персонала команды. И они должны успешно пройти эти проверки.

Каждое решение по визе – это вопрос национальной безопасности. Прежде всего мы хотим убедиться, что мероприятие будет безопасным. Именно это и обеспечит его успех», – сказал Джулиани.