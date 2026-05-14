  Сафонов – чемпион Франции, победа «Ак Барса», «Интер» взял Кубок Италии, «Ман Сити» в 2 очках от «Арсенала», вратарь Медведев извинился за мат и другие новости
Сафонов – чемпион Франции, победа «Ак Барса», «Интер» взял Кубок Италии, «Ман Сити» в 2 очках от «Арсенала», вратарь Медведев извинился за мат и другие новости

1. 🏆 Матвей Сафонов вновь выиграл чемпионат Франции с «ПСЖ» – парижане стали чемпионами в 5-й раз подряд. Российский вратарь сделал 8 сэйвов в матче с «Лансом» и был признан лучшим игроком встречи. У Матвея уже 7-й трофей – все награды он взял с «ПСЖ». Кроме того, Сафонов получил 9 из 10 от L’Equipe за матч с «Лансом» – у остальных игроков «ПСЖ» нет оценок выше 6.

2. «Ак Барс» победил «Локомотив» во 2-м матче финала Кубка Гагарина (5:1) и сравнял счет в серии – 1-1. Защитник казанцев Митчелл Миллер выдал феноменальную игру: сделал хет-трик, забив в равных составах, в большинстве и в пустые ворота, и отдал ассист на Тодда.

3. 🏆«Интер» выиграл Кубок Италии, победив «Лацио» в финале – 2:0. Лаутаро забил, Марушич срезал мяч в свои ворота. Миланцы сделали золотой дубль – это в Италии никому не удавалось с сезона-2017/18, когда чемпионат и Кубок выиграл «Ювентус». У Кристиана Киву 2-й трофей в тренерской карьере – в первом сезоне с «нерадзурри».

4. «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» (3:0) в перенесенном матче и отстает от «Арсенала» на 2 очка за 2 тура до конца сезона АПЛ.

5. «Барселона» в статусе чемпиона проиграла «Алавесу» в гостях (0:1). Диабате забил в конце 1-го тайма, у каталонцев – ни одного удара в створ.

6. Карен Хачанов уступил Касперу Рууду в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. В женской сетке Мирра Андреева проиграла Коко Гауфф.

7. Вратарь Никита Медведев извинился перед фанатами «Пари НН» за мат, однако заявил, что «ход мыслей оставит при себе»: «Хочу оплатить болельщикам поездку в Казань».

8. Катлин Крюгер назначена спортивным директором «Гамбурга». Она первая женщина на этой должности в истории Бундеслиги.

9. «Колорадо» обыграл «Миннесоту» (4:3 ОТ) в пятом матче и выиграл серию со счетом 4-1, выйдя в третий раунд Кубка Стэнли.

10. Хуан-Мануэль Фанхио – лучший гонщик «Ф-1» всех времен по версии The Telegraph, Шумахер – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 7-й, Алонсо – 15-й.

11. «Кливленд» победил «Детройт» (117:113 ОТ) и повел 3-2 в серии второго раунда плей-офф НБА.

12. Лионель Месси сделал хет-трик в матче чемпионата МЛС против «Цинциннати» (5:3). У Лионеля 908-й, 909-й и 910-й голы в карьере.

13. «Торонто» уволил Беруби: «Крэйг – выдающийся тренер. Решение связано с организационными изменениями и возможностью начать новый этап». В текущем сезоне команда заняла предпоследнее, 15-е место, в Восточной конференции.

14. Международная федерация волейбола допустила спортсменов и команды из Беларуси к соревнованиям без ограничений.

15. Испанец Игор Арриета одержал победу на пятом этапе многодневки «Джиро д’Италия-2026», Эулалиу финишировал вторым и возглавил общий зачет, Власов – 14-й.

16. Российская порноактриса Мэри Рок пообещала Сафонову «жаркие ночи» за сэйвы в финале ЛЧ: «Чтобы победа была еще слаще». Жена Сафонова ответила: «Она не подозревает, что его жаркие ночи – кроссворды, просмотр «Что? Где? Когда?» и отбой в 23:30. Ему, #####, вставать на тренировку». 

Цитаты дня

Министр равенства Испании о словах Переса про женщин: «Это пример сексизма, укоренившегося в культуре жизни некоторых пожилых людей. Совершенно неуместное высказывание»

Мостовой о лучшем ассистенте РПЛ: «У меня голевых «Барсе» и «Реалу» в 2 раза больше, чем у многих за карьеру, но тогда никто не считал. Можно Титова, Цымбаларя, Аршавина вспомнить»

Арбелоа согласен со словами Переса про кражу титулов: «Если дело Негрейры раскроют – здорово. Это немыслимо для всех в футболе. Все болельщики «Реала» разделают это мнение» 

Михаил Дегтярев: «Простые европейцы относятся к русским очень хорошо, и особенно к нашему президенту. Куда ни зайдешь – о, Россия, Путин, нам бы такого!»

Мамун – о мессенджере МAX: «Пугает быстрая адаптация людей. Даже смирение. Переходить насильно, не оставляя никакого выбора…»

У меня одного на айфоне при открытии новостей иногда открывается только ползаголовка?
Ответ Руслан Трифонов
У меня одного на айфоне при открытии новостей иногда открывается только ползаголовка?
Та же петрушка
Ответ Руслан Трифонов
У меня одного на айфоне при открытии новостей иногда открывается только ползаголовка?
Нет. Техподдержка в курсе. Я писал и другие тоже. Почему не исправляют, пусть здесь ответят.
В принципе спортс нынче упал на такой "уровень", что могли бы и в ролике показать лучшие нарезки от Мэри Рок :D
Мотю с очередным трофеем! Дай бог, не последним в этом сезоне 😉
Прокурор общается с Арбелоа:
— Скажите, Флорентино Перес испытывал личную неприязнь к Негрейре?
— Да-а! Испытывал! Он мне сам сказал: «Такую личную неприязнь… я испытываю к этому Негрейре, что кушать не могу»…
— А вот господин Перес утверждает, что он не был знаком с Негрейрой…
— Слушайте, откуда знаком?! Когда тот пошёл судейский комитет, Флорентино меня спросил: «Слушай, — говорит, — кто-о он такой, этот Негрейра? Куда он пошё-ол?? Я его, — говорит, — первый раз вижу!»
Переходя в псж Матвей принял самое важное и главное правильное решение в своей жизни! Поздравляю с победой!!! 🔥
10. Айртон Сенна
Министр равенства (🙈) не зря получает зарплату
Ролик дня неполный
актриса призналась в симпатии - вроде всё романтично и т.д., но если не знать про историю с Коростелёвым и про неё саму
Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите»
20 минут назад
Александр Мостовой: «Если «Зенит» станет чемпионом, Семак будет лучшим тренером сезона. Мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты»
50 минут назад
Карасев обслужит игру «Зенита» и «Ростова» в последнем туре РПЛ, ВАР – Кукуян. Прокопов назначен на матч «Краснодар» – «Оренбург»
сегодня, 08:15
Кубок Англии. Финал. «Ман Сити» против «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 08:12
Эрлинг Холанд озвучит викинга в норвежском мультфильме
сегодня, 08:10
Ищем дизайнера спецпроектов – делать визуально сильные и удобные решения. Ждем вас в Сирене!
сегодня, 08:00Вакансия
Замгендиректора «Спартака» по коммерции Соловьев о средней посещаемости: «Мы обошли «Краснодар» – монокоманду в городе»
сегодня, 07:31
«Зенит» уже не упустит шанс стать чемпионом. Обыграет «Ростов», сто процентов». Наумов о гонке в РПЛ
сегодня, 06:14
«Локомотив» повел в финале с «Ак Барсом», «Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» и вышла в ЛЧ, матч Медведева и Синнера перенесли, технарь Латвии U19 за отказ играть с Беларусью и другие новости
сегодня, 06:10
Он перешел в «Интер» в обмен на Златана Ибрагимовича
сегодня, 06:00Тесты и игры
Лига PARI. «Нефтехимик» уступил СКА, «Урал» против «Черноморца», «Родина» сыграет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги»
23 минуты назад
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
33 минуты назад
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
36 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
«Байер» – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:45
Фермин о 7 победах в 8 последних класико: «Для нас это особое значение – болеем за «Барсу» с детства»
сегодня, 06:34
