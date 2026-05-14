1. 🏆 Матвей Сафонов вновь выиграл чемпионат Франции с «ПСЖ» – парижане стали чемпионами в 5-й раз подряд. Российский вратарь сделал 8 сэйвов в матче с «Лансом» и был признан лучшим игроком встречи . У Матвея уже 7-й трофей – все награды он взял с «ПСЖ». Кроме того, Сафонов получил 9 из 10 от L’Equipe за матч с «Лансом» – у остальных игроков «ПСЖ» нет оценок выше 6.

2. «Ак Барс» победил «Локомотив» во 2-м матче финала Кубка Гагарина (5:1) и сравнял счет в серии – 1-1. Защитник казанцев Митчелл Миллер выдал феноменальную игру: сделал хет-трик , забив в равных составах, в большинстве и в пустые ворота, и отдал ассист на Тодда.

3. 🏆«Интер» выиграл Кубок Италии , победив «Лацио» в финале – 2:0. Лаутаро забил, Марушич срезал мяч в свои ворота. Миланцы сделали золотой дубль – это в Италии никому не удавалось с сезона-2017/18 , когда чемпионат и Кубок выиграл «Ювентус». У Кристиана Киву 2-й трофей в тренерской карьере – в первом сезоне с «нерадзурри».

4. «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» (3:0) в перенесенном матче и отстает от «Арсенала» на 2 очка за 2 тура до конца сезона АПЛ.

5. «Барселона» в статусе чемпиона проиграла «Алавесу» в гостях (0:1). Диабате забил в конце 1-го тайма, у каталонцев – ни одного удара в створ .

6. Карен Хачанов уступил Касперу Рууду в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. В женской сетке Мирра Андреева проиграла Коко Гауфф.

7. Вратарь Никита Медведев извинился перед фанатами «Пари НН» за мат, однако заявил, что «ход мыслей оставит при себе»: «Хочу оплатить болельщикам поездку в Казань».

8. Катлин Крюгер назначена спортивным директором «Гамбурга». Она первая женщина на этой должности в истории Бундеслиги.

9. «Колорадо» обыграл «Миннесоту» (4:3 ОТ) в пятом матче и выиграл серию со счетом 4-1 , выйдя в третий раунд Кубка Стэнли.

10. Хуан-Мануэль Фанхио – лучший гонщик «Ф-1» всех времен по версии The Telegraph, Шумахер – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 7-й, Алонсо – 15-й.

11. «Кливленд» победил «Детройт» (117:113 ОТ) и повел 3-2 в серии второго раунда плей-офф НБА.

12. Лионель Месси сделал хет-трик в матче чемпионата МЛС против «Цинциннати» (5:3). У Лионеля 908-й, 909-й и 910-й голы в карьере.

13. «Торонто» уволил Беруби: «Крэйг – выдающийся тренер. Решение связано с организационными изменениями и возможностью начать новый этап». В текущем сезоне команда заняла предпоследнее, 15-е место, в Восточной конференции.

14. Международная федерация волейбола допустила спортсменов и команды из Беларуси к соревнованиям без ограничений.

15. Испанец Игор Арриета одержал победу на пятом этапе многодневки «Джиро д’Италия-2026», Эулалиу финишировал вторым и возглавил общий зачет, Власов – 14-й.

16. Российская порноактриса Мэри Рок пообещала Сафонову «жаркие ночи» за сэйвы в финале ЛЧ: «Чтобы победа была еще слаще». Жена Сафонова ответила: «Она не подозревает, что его жаркие ночи – кроссворды, просмотр «Что? Где? Когда?» и отбой в 23:30 . Ему, #####, вставать на тренировку».

Министр равенства Испании о словах Переса про женщин: «Это пример сексизма, укоренившегося в культуре жизни некоторых пожилых людей . Совершенно неуместное высказывание»

Мостовой о лучшем ассистенте РПЛ: «У меня голевых «Барсе» и «Реалу» в 2 раза больше, чем у многих за карьеру, но тогда никто не считал . Можно Титова, Цымбаларя, Аршавина вспомнить»

Арбелоа согласен со словами Переса про кражу титулов: «Если дело Негрейры раскроют – здорово. Это немыслимо для всех в футболе . Все болельщики «Реала» разделают это мнение»

Михаил Дегтярев: «Простые европейцы относятся к русским очень хорошо, и особенно к нашему президенту . Куда ни зайдешь – о, Россия, Путин, нам бы такого!»

Мамун – о мессенджере МAX: «Пугает быстрая адаптация людей. Даже смирение . Переходить насильно, не оставляя никакого выбора…»

