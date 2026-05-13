Надаль опроверг связи с Рикельме, желающим баллотироваться на пост президента «Реала»: «Информация не соответствует действительности»

Надаль отрицает, что связан с кандидатами на пост президента «Реала».

Теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не будет претендовать на пост президента «Реала» и не связан с другими кандидатами.

Ранее действующий президент «Реала» Флорентино Перес , переизбранный в 2025 году, анонсировал досрочные выборы.

Впоследствии в СМИ появилась информация о возможном выдвижении кандидатуры Надаля. La Vanguardia также сообщала о связях теннисиста с одним из кандидатов на пост главы «Реала » Энрике Рикельме.

«Я прочитал информацию, которая касается моих связей с кандидатами на пост президента «Реала». Хотелось бы уточнить, что эта информация не соответствует действительности», – написал Надаль в соцсети X.