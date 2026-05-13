Надаль опроверг связи с Рикельме, желающим баллотироваться на пост президента «Реала»: «Информация не соответствует действительности»
Надаль отрицает, что связан с кандидатами на пост президента «Реала».
Теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не будет претендовать на пост президента «Реала» и не связан с другими кандидатами.
Ранее действующий президент «Реала» Флорентино Перес, переизбранный в 2025 году, анонсировал досрочные выборы.
Впоследствии в СМИ появилась информация о возможном выдвижении кандидатуры Надаля. La Vanguardia также сообщала о связях теннисиста с одним из кандидатов на пост главы «Реала» Энрике Рикельме.
«Я прочитал информацию, которая касается моих связей с кандидатами на пост президента «Реала». Хотелось бы уточнить, что эта информация не соответствует действительности», – написал Надаль в соцсети X.
«Зенит» уже точно чемпион?34700 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Рафаэля Надаля
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
У Надаля ведь только "школа жизни".
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем