  • Надаль опроверг связи с Рикельме, желающим баллотироваться на пост президента «Реала»: «Информация не соответствует действительности»
Надаль опроверг связи с Рикельме, желающим баллотироваться на пост президента «Реала»: «Информация не соответствует действительности»

Надаль отрицает, что связан с кандидатами на пост президента «Реала».

Теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не будет претендовать на пост президента «Реала» и не связан с другими кандидатами.

Ранее действующий президент «Реала» Флорентино Перес, переизбранный в 2025 году, анонсировал досрочные выборы.

Впоследствии в СМИ появилась информация о возможном выдвижении кандидатуры Надаля. La Vanguardia также сообщала о связях теннисиста с одним из кандидатов на пост главы «Реала» Энрике Рикельме.

«Я прочитал информацию, которая касается моих связей с кандидатами на пост президента «Реала». Хотелось бы уточнить, что эта информация не соответствует действительности», – написал Надаль в соцсети X.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Рафаэля Надаля
У Надаля ведь только "школа жизни".
