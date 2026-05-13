27

Директора «МЮ» порекомендуют Рэтклиффу утвердить Кэррика в роли тренера. Эмери и Ираолу тоже рассматривали

В «Манчестер Юнайтед» предложат Джиму Рэтклиффу утвердить Майкла Кэррика в качестве главного тренера команды. 

44-летний специалист возглавил команду в январе этого года, сменив в должности Рубена Аморима. В 15 матчах под его руководством «МЮ» одержал 10 побед, трижды сыграл вничью и дважды уступил.

Как сообщает The Athletic, на заседании исполнительного комитета, которое состоится на этой неделе, генеральный директор «Юнайтед» Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс порекомендуют совладельцу клуба Джиму Рэтклиффу продолжить сотрудничество с Кэрриком. После этого они смогут начать переговоры с Майклом. 

В «Манчестер Юнайтед» рассматривали и другие кандидатуры – внимание клуба привлекли возглавляющий «Борнмут» Андони Ираола и тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери. При этом игроки и сотрудники «Юнайтед» ожидают, что должность получит Кэррик. 

Отмечается, что главную роль в принятии решений о подписании важных контрактов играет именно Рэтклифф. Семья Глейзеров, владеющая большинством акций, довольна тем, что позволяет Рэтклиффу руководить футбольными делами.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Обязаны оставлять. Он им деньги хорошие принес, как минимум, затащив МЮ в ЛЧ. Даже если провалит сезон следующий, свой полноценный шанс он заслужил
Ответ mancity111
Он второй раз деньги принес. В прошлый раз вывел команду в плейофф ЛЧ. Мог бы начаться дикий нервяк, слей тот матч Вильярреалу Эмери) Каррик и Симеоне имел шансы пройти со своей более грамотной игрой, чем у Рангника.
Ответ mancity111
У кэррика уже проблемы в игре и это видно. Зачем оставлять ещё на сезон , если можно Эмери взять? Бывшие проф футболисты правы - кэррик не уровень мю. Начнется лч и не понятно как он будет справляется с ротацией и давлением. Хорошая игра после аиорима не показатель мастерства кэррика, это показатель мастерства игроков, которые мягко говоря одни из самых сильных в лиге. Ди Маттео лч брал и где он сейчас, здесь то же самое.
Успех Кэррика напрямую связан с тем насколько качественно смогут заменить Каземиро, все успехи и падения МЮ последних лет зависли от формы опорника сначала Матича ещё при Моуриньо, теперь вот Каземиро, были ещё" МакФред" и тоже как только Сульшер их разделил сразу же отправился в Норвегию
Нет. МакФред работал, пока Погба был травмирован. У Пепа до сих пор наверно нервный тик от этой парочки. Потом купили Бруну и началась ковидная пауза. После паузы Поль вернулся, а Фред присел на банку (мне это не очень нравилось, неуважение!), и МЮ выдал крутую серию игр, когда Гринвуд и Марс были в бешеной форме, а Рэш более менее неплох после стрессового перелома позвоночника. Не помню, сколько после этого вообще выпускали МакФреда. Но в последний сезон получилась уже бредовая ситуация, когда у МЮ был явный перебор атакующих игроков, и Фред или Мактом должны были покрывать в одиночку громадные расстояния, когда Погба и Бруну даже не думали защищаться. Фред еще как-то справлялся, а Мактом вообще не тянул. Так как Шоу и Мага решили, что играть в футбол после 2х мест в АПЛ и на Евро больше не надо, то отсутствие опорки и защиты привело к коллапсу, а не мифическое влияние Роналду.
Марс был в бешеной форме??? в 16-17-18 году он ещё дрыгался, после деградировал планомерно.
Рональдо поменьше бы умничал, побольше из оффсадов выходил, может и Сульшер бы доработал. В остальном всё так. Защита норм была, Биссака справлялся, опорка провалилась полностью, некому было за Бруно подчищать, вот и выгорели, от Фреда избавились может и поспешно, но он в атаке, как Погба в защите.
Пожелаю только удачи Майки!

Скромный парень, без лишнего пафоса и интриг. За такими людьми приятно наблюдать и учиться у них.
Даже если что-то идет не так, всегда знаешь что человек честно делает свое дело и не будет лезти в грязь чтобы доказать свою правоту.

Возможно, сейчас МЮ именно такой тренер и нужен. Который понимает суть и слишком над всеми не "доминирует". А тихо молча делает сильную работу.
Кэррик определенно заслужил свой шанс, но если ему никого не купят, то можно сразу будет сказать, что Майкла уволят к зиме.
Ну как это не купят? Должны, им в ЛЧ играть в новом сезоне
Господи… ну какой Эмери? Испанец явно при деле и никуда не рвется.
Кэррик, наверное, сильно удивится, если его не утвердят
Не хотелось бы...
Немыслимо, в очередной раз, не дать Майклу шанс. Если они приведут очередного додика вместо "родного" Каррика и он заруинит сезон, то руководству придётся сэппуку делать публично.
Юнайтед нужен топ футболисты, но ни денег, ни престижа сейчас у них нет, да и зарплаты огромные не хотят уже платить после 10 хага. А еще травматы: Де Лигт, Мартинес, Маунт. С огромной личкой больше 600 тыс в неделю за трех. Угарте нулевой, Амад который уже выше одного сезона успешного для себя не сыграет (6 лет в клубе уже). Мю по прежнему трактор с калом.
Успех следующего сезона на прямую зависит, от того, на сколько качественного опорника, а может даже 2-х опорников МЮ сможет приобрести, Кажа уходит а Угарте даже не играет, если приобретут хорошего опорника, то можно поговорить об удачно сезтне
