Директора «МЮ» порекомендуют Рэтклиффу утвердить Кэррика в роли тренера. Эмери и Ираолу тоже рассматривали

Рэтклиффу порекомендуют утвердить Кэррика в роли тренера «МЮ».

В «Манчестер Юнайтед» предложат Джиму Рэтклиффу утвердить Майкла Кэррика в качестве главного тренера команды.

44-летний специалист возглавил команду в январе этого года, сменив в должности Рубена Аморима. В 15 матчах под его руководством «МЮ» одержал 10 побед, трижды сыграл вничью и дважды уступил.

Как сообщает The Athletic, на заседании исполнительного комитета, которое состоится на этой неделе, генеральный директор «Юнайтед» Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс порекомендуют совладельцу клуба Джиму Рэтклиффу продолжить сотрудничество с Кэрриком. После этого они смогут начать переговоры с Майклом.

В «Манчестер Юнайтед » рассматривали и другие кандидатуры – внимание клуба привлекли возглавляющий «Борнмут » Андони Ираола и тренер «Астон Виллы » Унаи Эмери . При этом игроки и сотрудники «Юнайтед» ожидают, что должность получит Кэррик.

Отмечается, что главную роль в принятии решений о подписании важных контрактов играет именно Рэтклифф. Семья Глейзеров, владеющая большинством акций, довольна тем, что позволяет Рэтклиффу руководить футбольными делами.