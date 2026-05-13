Директора «МЮ» порекомендуют Рэтклиффу утвердить Кэррика в роли тренера. Эмери и Ираолу тоже рассматривали
В «Манчестер Юнайтед» предложат Джиму Рэтклиффу утвердить Майкла Кэррика в качестве главного тренера команды.
44-летний специалист возглавил команду в январе этого года, сменив в должности Рубена Аморима. В 15 матчах под его руководством «МЮ» одержал 10 побед, трижды сыграл вничью и дважды уступил.
Как сообщает The Athletic, на заседании исполнительного комитета, которое состоится на этой неделе, генеральный директор «Юнайтед» Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс порекомендуют совладельцу клуба Джиму Рэтклиффу продолжить сотрудничество с Кэрриком. После этого они смогут начать переговоры с Майклом.
В «Манчестер Юнайтед» рассматривали и другие кандидатуры – внимание клуба привлекли возглавляющий «Борнмут» Андони Ираола и тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери. При этом игроки и сотрудники «Юнайтед» ожидают, что должность получит Кэррик.
Отмечается, что главную роль в принятии решений о подписании важных контрактов играет именно Рэтклифф. Семья Глейзеров, владеющая большинством акций, довольна тем, что позволяет Рэтклиффу руководить футбольными делами.
Рональдо поменьше бы умничал, побольше из оффсадов выходил, может и Сульшер бы доработал. В остальном всё так. Защита норм была, Биссака справлялся, опорка провалилась полностью, некому было за Бруно подчищать, вот и выгорели, от Фреда избавились может и поспешно, но он в атаке, как Погба в защите.
Скромный парень, без лишнего пафоса и интриг. За такими людьми приятно наблюдать и учиться у них.
Даже если что-то идет не так, всегда знаешь что человек честно делает свое дело и не будет лезти в грязь чтобы доказать свою правоту.
Возможно, сейчас МЮ именно такой тренер и нужен. Который понимает суть и слишком над всеми не "доминирует". А тихо молча делает сильную работу.
Кэррик, наверное, сильно удивится, если его не утвердят