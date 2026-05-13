Гендиректор «Спартака» о целях на конец сезона: «Третье место и Кубок, само собой»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов назвал цели команды на остаток сезона.
Перед заключительным туром Мир РПЛ, в котором «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо», красно-белые занимают 4-е место в таблице, набрав 51 очко. 24 мая «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в Суперфинале FONBET Кубка России.
– Какие цели у «Спартака» на остаток сезона?
– Очевидно, что третье место и Кубок, само собой.
– В таком случае можно будет назвать сезон успешным?
– Если учесть, с чего мы начали зиму – однозначно да. А так, конечно, только первое место. Другого для «Спартака» быть не может, – сказал Некрасов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Ну вот зачем каркает?
третье считаю упустили, а вот кубок шансы есть...
думаешь, кони проиграют?
надо было самим раньше забирать, несколько шансов получали, а теперь надо победить самим и ждать осечки Локомотива...не факт, что так будет...
Популист ты что сделал, что бы клуб процветал? Подписал Сауся за 4 ляма?
Он ещё ничего не сделал, не успел.
Кубок если возьмут, можно назвать сезон не провальным даже для Спартака.
Локомотив будет выгрызать хотя бы ничейку, а вот побороться за кубок вполне реально.
