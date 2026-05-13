Жена Сафонова об обращении порноактрисы Мэри Рок к Матвею: «Она не подозревает, что его жаркие ночи – кроссворды, просмотр «Что? Где? Когда?» и отбой в 23:30. Ему, #####, вставать на тренировку»
Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, отреагировала на видеообращение порноактрисы к своему мужу.
Российская порноактриса Мэри Рок ранее пообещала Сафонову провести с ним ночь в случае победы парижского клуба в Лиге чемпионов.
В финале ЛЧ «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом». Игра пройдет в Будапеште 30 мая.
«Порноактриса пожелала моему мужу удачи в финале ЛЧ и пообещала за каждый сэйв жаркую ночь.
Она не подозревает, что жаркие ночи для него – это решение кроссвордов, просмотр «Что? Где? Когда?» и отбой в 23:30, потому что ему утром, ##### (блин – Спортс’‘), вставать на тренировку», – написала Кондратюк в соцсети.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Марины Кондратюк
Жена Сафонова :Матвей почему ты бегал ,но футболка сухая и ничем не пахнет?
- он разгадывает кроссворд и ложится спать.
- а теперь правильный ответ...
Внимание на экран!!!
Показалось, что чуток разочарования сквозит)