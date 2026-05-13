  • Жена Сафонова об обращении порноактрисы Мэри Рок к Матвею: «Она не подозревает, что его жаркие ночи – кроссворды, просмотр «Что? Где? Когда?» и отбой в 23:30. Ему, #####, вставать на тренировку»
Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, отреагировала на видеообращение порноактрисы к своему мужу.

Российская порноактриса Мэри Рок ранее пообещала Сафонову провести с ним ночь в случае победы парижского клуба в Лиге чемпионов.

В финале ЛЧ «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом». Игра пройдет в Будапеште 30 мая.

«Порноактриса пожелала моему мужу удачи в финале ЛЧ и пообещала за каждый сэйв жаркую ночь.

Она не подозревает, что жаркие ночи для него – это решение кроссвордов, просмотр «Что? Где? Когда?» и отбой в 23:30, потому что ему утром, ##### (блин – Спортс’‘), вставать на тренировку», – написала Кондратюк в соцсети.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Марины Кондратюк
Это почему Матвей раньше кроссворды разгадывал да ЧГК смотрел? Потому что у него порноактрисы не было!
Ответ Бондарев Олег
После финала ЛЧ наутро тренировки не будет. А кроссворды можно и в другой вечер порешать. Слабые отмазки!
Ответ Бондарев Олег
Утро после финала
Жена Сафонова :Матвей почему ты бегал ,но футболка сухая и ничем не пахнет?
-Чем Сафонов занимается после 11 вечера когда находится в командировке?Отвечает Марина Кондратюк!!!
- он разгадывает кроссворд и ложится спать.
- а теперь правильный ответ...
Внимание на экран!!!
Ответ DenizKios
Очень хорошо!
Ответ jimmilee**
Это очень угарно
Повезло Матвею с женой. Она с юмором вообще. И при этом защищает интересы Сафонова, а не вмешивается.
Ответ Dexter Morgan
Ответ Dexter Morgan
Мэри Рок пошла гуглить что такое "Что? Где? Когда?"
Ночь накануне финала ЛЧ.Матвей решает кроссворд,осталось одно слово из 3-х букв - "Несчастная, злая, тяжёлая судьба, мрачное предопределение, горькая участь."
Ответ Фут.Боль
🤣
Ответ Фут.Боль
Шевалье бы написал ПСЖ
ребята, будьте проще и менее эмоциональны) нормальный ответ с сарказмом. что вы тоже тут начинаете разводить
Ответ red_devils
И не только с сарказмом, возможно.
Показалось, что чуток разочарования сквозит)
Бедный Матвей собрал треугольник)
Ответ Ivan1990Vanopaboooooe
Не везёт ему с дамочками
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Его рок
Если Матвей ради этой Кондратюк свою беременную жену бросил, но неудивительно, что она теперь сама трясётся.
Ответ Lehuard
И этого подонка лобзают, пример просто замечательный для людей.
Ответ Бегемотик
И не говори. О времена, о нравы!
Первая жена тоже была уверена, что Мотя в самолётах решал кроссворды и смотрел «Что? Где? Когда?»))))
Так я узнал о существовании некой Рок. Реклама сработала.
Ответ Иван Егурнов
в прошлой новости кидали ссылку с фото, можно продолжить знакомство
Вот и первая жена думала, что перелёты - это просто перелёты. А они оказались таки жаркими. )
