Павлюченко о худшем легионере «Спартака»: «Помню, Фло воровал у меня тренировочные носки. Он такой: «Я свои не нашел, надел твои». Вот он худший»
Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко назвал Эссьена Фло худшим легионером в истории красно-белых.
– Худший легионер в истории «Спартака»?
– Да их столько было, что я уже фамилии позабывал. Худший…
– Огунсанья, Фло…Кто там еще?
– А, Фло я помню! Я помню, он у меня еще воровал носки тренировочные, я у него забирал. Я ему говорю: «Они подписанные». Моей фамилией подписаны носки тренировочные.
Я смотрю – он выходит. Я говорю: «Чего ты их надел?» Он такой: «Ну, я свои не нашел, твои надел». Я говорю: «А я в чем буду тренироваться?» А он такой: «Не знаю ничего». Вот он [худший]! – сказал Павлюченко.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал «100% Мяса»
Не украдешь - не проживёшь, культурные особенности)
По принципу "А чё такого"
И это не про бедных даже.
Просто у людей, которые всю жизнь мотаются где-то, хоть футболисты, хоть вахтовики, хоть зэки, хоть армия - у них грани стираются.
Я помню приехал в Киров, по работе, заселился в хостел. Продукты в холодос выложил. Была баночка шрирачи, соус такой, острый, дорогой, рублей за 600.
С утра просыпаюсь, иду на кухню, смотрю мужик с бабой пельмени уплетают, щедро поливая моей шрирачей. Я говорю, нифига себе, это вообще-то мое.
- А чё, нельзя? В холодильнике общем же стояло. Вон, если хочешь, мой майонез бери, или чай..
Как бы если бы спросили - не жалко
Но когда в наглую, это трындец, особенно если ты по другому воспитан.
Смешная история, вполне интересный ответ