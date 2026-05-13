Павлюченко о худшем легионере «Спартака»: «Помню, Фло воровал у меня тренировочные носки. Он такой: «Я свои не нашел, надел твои». Вот он худший»

Павлюченко: помню, как Фло воровал у меня носки.

Бывший нападающий «Спартака » Роман Павлюченко назвал Эссьена Фло худшим легионером в истории красно-белых.

– Худший легионер в истории «Спартака»?

– Да их столько было, что я уже фамилии позабывал. Худший…

– Огунсанья, Фло…Кто там еще?

– А, Фло я помню! Я помню, он у меня еще воровал носки тренировочные, я у него забирал. Я ему говорю: «Они подписанные». Моей фамилией подписаны носки тренировочные.

Я смотрю – он выходит. Я говорю: «Чего ты их надел?» Он такой: «Ну, я свои не нашел, твои надел». Я говорю: «А я в чем буду тренироваться?» А он такой: «Не знаю ничего». Вот он [худший]! – сказал Павлюченко.