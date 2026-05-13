«Месси – лучший игрок в истории. Я бы в «Спартак» хотел его пригласить». Солари про Лионеля
Полузащитник «Спартака» Пабло Солари рассказал, кого хотел бы видеть в числе своих одноклубников.
«Из всех аргентинских игроков я бы хотел пригласить в «Спартак» Лионеля Месси из-за уважения к его предыдущим заслугам.
Месси – лучший игрок в истории», – сказал аргентинец.
38-летний Месси выступает за «Интер Майами» в МЛС.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
10 комментариев
Правильно, хорошая правильная мысль. Давайте приглашайте
Очередная база от аргентинца игравшего с Месси:))
Понятно, что из-за уважения к братьям Старостиным, Л.Месси не смогёт отказаться. Но кто же поедет в это далёкое непонятное Маями, оставшееся без игрока основного состава?
Когда Солари станет тренером Спартака,вполне сможет тогда пригласить Месси...и они сделают Спартак чемпионами)).
Месси, по сравнению с Марадоной, ребенок
