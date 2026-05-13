«Месси – лучший игрок в истории. Я бы в «Спартак» хотел его пригласить». Солари про Лионеля

Солари: пригласил бы в «Спартак» Месси, он лучший игрок в истории.

Полузащитник «Спартака » Пабло Солари рассказал, кого хотел бы видеть в числе своих одноклубников.

«Из всех аргентинских игроков я бы хотел пригласить в «Спартак» Лионеля Месси из-за уважения к его предыдущим заслугам.

Месси – лучший игрок в истории», – сказал аргентинец.

38-летний Месси выступает за «Интер Майами » в МЛС .