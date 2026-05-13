  • Пономарев о женщинах-директорах: «Абсолютно нормально, если в России так будет – была же Смородская президентом «Локо». Женщины более честные и принципиальные»
Пономарев о женщинах-директорах: «Абсолютно нормально, если в России так будет – была же Смородская президентом «Локо». Женщины более честные и принципиальные»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поддержал назначение женщин на руководящие посты в футбольных клубах.

Ранее «Гамбург» назначил спортивным директором Катлин Крюгер – она стала первой женщиной на этой должности в истории Бундеслиги.

«Абсолютно нормально, ничего страшного нет. Какая разница, что женщина? Не думаю, что в Германии это пиар. У нас же была Смородская президентом «Локомотива». Спортивному директору и в футболе разбираться не обязательно. У нее будут помощники и консультанты. Может, футболисты даже будут больше стараться, если девушка симпатичная. Не будут мямлями, а хорошими игроками.

Нормально, если в России женщины будут работать спортивными директорами. Бывает, что на таких должностях упрекают людей за нечестность, за работу с агентами-прилипалами. Женщины более честные и принципиальные», – сказал Пономарев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
«Спортивному директору и в футболе разбираться не обязательно». С этим Смородская отлично справлялась. Поиграла в футбольный менеджер, развалила клуб и ушла
Так развалила, что через 2 года после ее ухода клуб стал чемпионом, ага.
поэтому и стал, что балласт сбросили
Ко всему прочему он ещё и феминист).
Все таки, Смородская в Локо - это спецоперация коней по устранению конкурента. Иначе бы не хвалили
Хороший пример, просто замечательный.
Один из самых ужасных периодов в истории Локо был при Смородской.
То что она на свободе, эта честная женщина, так это просто недоработка правоохранительных органов. Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская уже не раз была близка к суду: вспомнить и вымогательство, в котором ее обвиняли, и аферу с участками подмосковной земли, и странные покупки футболистов в «Локо», когда некий Хенти, стоивший порядка 750 тысяч, вдруг приобретался за 5 миллионов евро!
Ну Пономарев и чудо, уж привел пример, так привел. Хуже президента клуба, чем сова у Локо не было
Вообще-то, спортдиру желательно разбираться в том, чем он занимается. Иначе нахрена он тогда вообще нужен.
Может, футболисты даже будут больше стараться, если девушка симпатичная.
Женщины более честные и принципиальные.
...
Как эти два утверждения в одном тексте со Смородской?
Ага. Кристально честная. Зятек не даст соврать))
