Пономарев о женщинах-директорах: «Абсолютно нормально, если в России так будет – была же Смородская президентом «Локо». Женщины более честные и принципиальные»
Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поддержал назначение женщин на руководящие посты в футбольных клубах.
Ранее «Гамбург» назначил спортивным директором Катлин Крюгер – она стала первой женщиной на этой должности в истории Бундеслиги.
«Абсолютно нормально, ничего страшного нет. Какая разница, что женщина? Не думаю, что в Германии это пиар. У нас же была Смородская президентом «Локомотива». Спортивному директору и в футболе разбираться не обязательно. У нее будут помощники и консультанты. Может, футболисты даже будут больше стараться, если девушка симпатичная. Не будут мямлями, а хорошими игроками.
Нормально, если в России женщины будут работать спортивными директорами. Бывает, что на таких должностях упрекают людей за нечестность, за работу с агентами-прилипалами. Женщины более честные и принципиальные», – сказал Пономарев.
Женщины более честные и принципиальные.
...
Как эти два утверждения в одном тексте со Смородской?