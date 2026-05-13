Пономарев о женщинах-директорах: «Абсолютно нормально, если в России так будет – была же Смородская президентом «Локо». Женщины более честные и принципиальные»

Пономарев о женщинах-директорах в футболе: они более честные и принципиальные.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поддержал назначение женщин на руководящие посты в футбольных клубах.

Ранее «Гамбург » назначил спортивным директором Катлин Крюгер – она стала первой женщиной на этой должности в истории Бундеслиги.

«Абсолютно нормально, ничего страшного нет. Какая разница, что женщина? Не думаю, что в Германии это пиар. У нас же была Смородская президентом «Локомотива ». Спортивному директору и в футболе разбираться не обязательно. У нее будут помощники и консультанты. Может, футболисты даже будут больше стараться, если девушка симпатичная. Не будут мямлями, а хорошими игроками.

Нормально, если в России женщины будут работать спортивными директорами. Бывает, что на таких должностях упрекают людей за нечестность, за работу с агентами-прилипалами. Женщины более честные и принципиальные», – сказал Пономарев.