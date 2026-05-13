Пивоваров про Тюкавина: «Я жду, что он снова станет лучшим игроком РПЛ и поднимет трофей в футболке «Динамо»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о будущем Константина Тюкавина.
Ранее появилась информация о намерении «Зенита» приобрести нападающего бело-голубых.
– Каков план в отношении лидера команды – Тюкавина. Он, по-моему, не скрывает того, что могут произойти перемены в его карьере. Обсуждали ли это с господином Бувачем? И чего ожидаете вы?
– Я жду, что он снова станет лучшим игроком чемпионата и поднимет над головой трофей в футболке «Динамо», – сказал Пивоваров.
«Зенит» готов заплатить «Динамо» 20 млн евро за Тюкавина. Рассматривается вариант с обменом на Мостового с доплатой в 10 млн евро («СЭ»)
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Пфф)) что за журнаплюшка вопрос задает?)) Тюкавин не скрывает, что в РПЛ для него есть только Динамо, ничего другого от него не слышали, по крайней мере, публично