  • Пивоваров про Тюкавина: «Я жду, что он снова станет лучшим игроком РПЛ и поднимет трофей в футболке «Динамо»
17

Пивоваров про Тюкавина: «Я жду, что он снова станет лучшим игроком РПЛ и поднимет трофей в футболке «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о будущем Константина Тюкавина.

Ранее появилась информация о намерении «Зенита» приобрести нападающего бело-голубых.

– Каков план в отношении лидера команды – Тюкавина. Он, по-моему, не скрывает того, что могут произойти перемены в его карьере. Обсуждали ли это с господином Бувачем? И чего ожидаете вы?

– Я жду, что он снова станет лучшим игроком чемпионата и поднимет над головой трофей в футболке «Динамо», – сказал Пивоваров.

«Зенит» готов заплатить «Динамо» 20 млн евро за Тюкавина. Рассматривается вариант с обменом на Мостового с доплатой в 10 млн евро («СЭ»)

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
А когда он был лучшим?
всегда
В сезоне 2023/2024
Желаю Пивоварову ещё 100 лет жизни, но вряд ли он чего-то из озвученного дождётся.
Ты то чего несёшь,100 лет без шиблет.
"Он, по-моему, не скрывает того, что могут произойти перемены в его карьере"
Пфф)) что за журнаплюшка вопрос задает?)) Тюкавин не скрывает, что в РПЛ для него есть только Динамо, ничего другого от него не слышали, по крайней мере, публично
В позапрошлом сезоне Зенит впервые выразил свой интерес к Тюкавину. Костя на вопросы отвечал корректно-нейтрально по отношению к своему клубу. Агент отвечал осторожно, но было видно что предложение Зенита им интересно.
Это вам показалось в ваших мыслях.
Что за агентский вброс про гигантскую стоимость Тюкавина: он только что рвал кресты. Потерял в резкости и ускорении, как минимум...
Пивоваров может ждать ещё 50 лет, но если отпустить Тюкавина в Зенит сейчас - лучшим игроком РПЛ он станет быстрее.
Он и так один из лучших.
«Динамо» не отпустит Тюкавина в российский клуб летом. Бело-голубых не устроит ни продажа форварда, который интересен «Зениту», ни обмен с доплатой или без нее (Иван Карпов)
13 мая, 12:33
Тюкавин о будущем в «Динамо»: «На медосмотр точно приеду. Слухи? Будет конкретика – будем серьезно разговаривать»
9 мая, 07:13
Тюкавин об интересе из Испании: «Пусть следят – как я на это повлияю? Обратитесь к Пивоварову – может, у него какая-то конкретика есть»
27 апреля, 09:13
