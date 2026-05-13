Пивоваров про Тюкавина: «Я жду, что он снова станет лучшим игроком РПЛ и поднимет трофей в футболке «Динамо»

Пивоваров о Тюкавине: жду, что он поднимет трофей в футболке «Динамо».

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о будущем Константина Тюкавина .

Ранее появилась информация о намерении «Зенита » приобрести нападающего бело-голубых.

– Каков план в отношении лидера команды – Тюкавина. Он, по-моему, не скрывает того, что могут произойти перемены в его карьере. Обсуждали ли это с господином Бувачем? И чего ожидаете вы?

– Я жду, что он снова станет лучшим игроком чемпионата и поднимет над головой трофей в футболке «Динамо », – сказал Пивоваров.

