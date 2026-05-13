Радимов о Талалаеве: «Интересно, последовал ли он совету Бабаева обратиться к психотерапевту? И если да, то есть ли справка?»
Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов ответил на критику от главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
Ранее Талалаев, комментируя высказывание Радимова о спаде «Балтики» в концовке сезона, заявил: «Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников».
«Видел, что Талалаев меня опять вспоминал в прессе и был чем-то недоволен.
Отвечу только одним: после того самого матча «Балтики» с ЦСКА гендиректор армейцев Роман Бабаев посоветовал Андрею Викторовичу обратиться к психотерапевту. Очень интересно, последовал ли он этой рекомендации? И если да, то есть ли справка или нет?» – сказал Радимов.
