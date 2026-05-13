  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радимов о Талалаеве: «Интересно, последовал ли он совету Бабаева обратиться к психотерапевту? И если да, то есть ли справка?»
82

Радимов о Талалаеве: «Интересно, последовал ли он совету Бабаева обратиться к психотерапевту? И если да, то есть ли справка?»

Радимов: интересно, последовал ли Талалаев совету обратиться к психотерапевту?.

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов ответил на критику от главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

Ранее Талалаев, комментируя высказывание Радимова о спаде «Балтики» в концовке сезона, заявил: «Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников».

«Видел, что Талалаев меня опять вспоминал в прессе и был чем-то недоволен.

Отвечу только одним: после того самого матча «Балтики» с ЦСКА гендиректор армейцев Роман Бабаев посоветовал Андрею Викторовичу обратиться к психотерапевту. Очень интересно, последовал ли он этой рекомендации? И если да, то есть ли справка или нет?» – сказал Радимов.

«Следи за языком!» Талалаев наехал на Радимова в прямом эфире – есть некая предыстория

«Андрюша Тихонов и Ванечка Новосельцев». На «Матче» обшутили конфликт Талалаева с Радимовым

«Зенит» уже точно чемпион?34713 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoАндрей Талалаев
logoВладислав Радимов
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoРоман Бабаев
logoЗдоровье
logoБалтика
психология
logoЗенит
82 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Владюша выносит в одну калитку Андрюшу
Ответ Иван Самойлов
Владюша выносит в одну калитку Андрюшу
Владюша выносит, но Андрюша возвращается обратно, то ли ещё будет! 😁
Ответ Иван Самойлов
Владюша выносит в одну калитку Андрюшу
Неплохо было бы их еще раз в онлайне свести чтобы изкореженное от пота и боли лицо Андрюши увидеть при виде того как к эфиру присоединят Владюшу
А что если Талалаев реально пациент психбольницы? И выпустили его в качестве эксперимента по социализации или адаптации какой-нибудь? Мы просто как всегда всего не знаем.
Ответ Безымянный болельщик
А что если Талалаев реально пациент психбольницы? И выпустили его в качестве эксперимента по социализации или адаптации какой-нибудь? Мы просто как всегда всего не знаем.
но позвольте, как же он служил в очистке???
Ответ БезызбежноНаКрасный
но позвольте, как же он служил в очистке???
Ему Швондер дал рекомендацию.
Владюш, ты вроде умнее Андрюши. Лучше прекрати этот диспут. Пусть у талалая бомбит
Ответ Bartez1986
Владюш, ты вроде умнее Андрюши. Лучше прекрати этот диспут. Пусть у талалая бомбит
У Владюши работа такая — медийку себе создавать, это его хлеб
Ответ Bartez1986
Владюш, ты вроде умнее Андрюши. Лучше прекрати этот диспут. Пусть у талалая бомбит
Комментарий скрыт
У самого злого человека расцветает лицо, когда ему говорят, что его любят. Стало быть, в этом счастье...
(Лев Николаевич Толстой)
Справка есть, но она поддельная.
Ну слабо очень,лучше бы вообще не отвечал,чем так.
Талалаев! Ты здесь прекращай всякие испытания. Свинёнок твой мутантом оказался. Глаз мне подбил и кортик отобрал!
Два поживших мужика препираются как склочные бабëнки на рынке. Может хватит?
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Два поживших мужика препираются как склочные бабëнки на рынке. Может хватит?
Импотенция уже, а всё туда же)
Как он аккуратно втягивает третьего... В два смычка теперь будут побеждать Дрюню
Ответ One 717
Как он аккуратно втягивает третьего... В два смычка теперь будут побеждать Дрюню
В три. Бубнов тоже в атаке)
Ответ Опа, Митяй
В три. Бубнов тоже в атаке)
😀😀😀
В этой истории я за Радимова. Талалаев потерял берега.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
26 минут назад
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
33 минуты назад
Лига PARI. «Родина» играет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги», «Уфа» в гостях у костромского «Спартака», «Черноморец» принимает «Урал»
39 минут назадLive
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определят чемпиона в последнем туре
55 минут назад
У «Спартака» рекордная посещаемость на «Лукойл Арене» за последние 7 лет – 519 093 зрителя в сезоне-2025/26
сегодня, 09:33
Агент Мусаева о критике форварда: «Факты показывают, что ситуация неплохая. Даже в этом сезоне у него 6 голов. У Облякова 8 пенальти – если бы половину забил Тамерлан, у него было бы 10 голов»
сегодня, 09:30
«Общение с девочками мешает футболу?» Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика во Владикавказе
сегодня, 09:22Видео
Талалаев об ужесточении лимита: «На «Балтику» это никак не повлияет. Понижение общего уровня РПЛ может быть. Остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности»
сегодня, 09:18
Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите»
сегодня, 08:58
Александр Мостовой: «Если «Зенит» станет чемпионом, Семак будет лучшим тренером сезона. Мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты»
сегодня, 08:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» представил форму на сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
22 минуты назадФото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
41 минуту назад
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
«Байер» – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:45
Рекомендуем