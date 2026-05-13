Радимов о Талалаеве: «Интересно, последовал ли он совету Бабаева обратиться к психотерапевту? И если да, то есть ли справка?»

Радимов: интересно, последовал ли Талалаев совету обратиться к психотерапевту?.

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов ответил на критику от главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева .

Ранее Талалаев, комментируя высказывание Радимова о спаде «Балтики» в концовке сезона, заявил: «Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников ».

«Видел, что Талалаев меня опять вспоминал в прессе и был чем-то недоволен.

Отвечу только одним: после того самого матча «Балтики» с ЦСКА гендиректор армейцев Роман Бабаев посоветовал Андрею Викторовичу обратиться к психотерапевту. Очень интересно, последовал ли он этой рекомендации? И если да, то есть ли справка или нет?» – сказал Радимов.

«Следи за языком!» Талалаев наехал на Радимова в прямом эфире – есть некая предыстория

«Андрюша Тихонов и Ванечка Новосельцев». На «Матче» обшутили конфликт Талалаева с Радимовым