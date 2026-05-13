  Йочич о том, почему не любят «Зенит»: «Они почти всегда выигрывают. Многие хотят видеть другого чемпиона, чтобы что-то поменялось»
Йочич о том, почему не любят «Зенит»: «Они почти всегда выигрывают. Многие хотят видеть другого чемпиона, чтобы что-то поменялось»

Полузащитник «Рубина» Богдан Йочич ответил на вопрос, почему в России недолюбливают «Зенит».

– Чемпионская гонка идет между «Краснодаром» и «Зенитом». Кого бы хотел видеть чемпионом больше?
 
– Не знаю, честно. «Краснодар» – качественная команда. «Зенит» – как всегда хорошо играет. Посмотрим последние игры, там все решится. Но в целом, мне без разницы.
 
– В России не слишком любят «Зенит». Как думаешь, почему?
 
– Может быть, потому что они почти всегда выигрывают. Многие хотят видеть другого чемпиона, чтобы что-то поменялось, – заявил Йочич.

«Зенит» станет чемпионом, если не проиграет «Ростову» в 30-м туре. «Краснодар» возьмет титул только при победе над «Оренбургом» и поражении петербуржцев. «Рубин» после 29 матчей занимает 8-е место в Мир РПЛ.

«Зенит» уже точно чемпион?34699 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Да Зениту должно быть абсолютно фиолетово, любят его или не любят. Вообще, трудно представить, как проигрывающие любят победителей. Краснодар, Анжи, Рубин, Алания тоже вызывали зубовный скрежет.
А по мне лучше, чтобы 16 команд в РПЛ были бы из разных городов. А не 16 из одного с "огненными дербями".
Ответ Fintt
Совершенно верно.
До этого Зенит брал 6 чемпионств и все спортивные паблики бурлили и у всех горела пятая точка. Сейчас по итогам прошлого сезона полыхает у фанов ЦСКА намного сильнее, чем у зенитовских, как-будто армия ботов работает.
Ответ Лурц
Я именно за всю Россию в чемпионате, без скобок, это создаст конкуренцию.
Если Москва начала хейтерить Краснодар, значит, верной дорогой идут))
Еще один гений журналистики 🤦🏻‍♂️
Ну да, люди бывает и на выборах голосуют, что бы что-то поменялось. Но вот не бывает так, что придет другой и все хорошо заживут, все будет так же. Хотя, проще конечно Зенит не любить, чем самим развиваться.
Да елки-палки. Идите со своими любовями к Спартаку, там это очень ценят и ждут. Мы как нибудь сами, спасибо.
В прошлом сезоне посмотрели. Потом ещё как-нибудь посмотрят.
