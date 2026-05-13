Йочич о том, почему не любят «Зенит»: «Они почти всегда выигрывают. Многие хотят видеть другого чемпиона, чтобы что-то поменялось»

Йочич о том, почему не любят «Зенит»: многие хотят видеть другого чемпиона.

Полузащитник «Рубина » Богдан Йочич ответил на вопрос, почему в России недолюбливают «Зенит».

– Чемпионская гонка идет между «Краснодаром» и «Зенитом». Кого бы хотел видеть чемпионом больше?



– Не знаю, честно. «Краснодар» – качественная команда. «Зенит» – как всегда хорошо играет. Посмотрим последние игры, там все решится. Но в целом, мне без разницы.



– В России не слишком любят «Зенит». Как думаешь, почему?



– Может быть, потому что они почти всегда выигрывают. Многие хотят видеть другого чемпиона, чтобы что-то поменялось, – заявил Йочич.

«Зенит» станет чемпионом, если не проиграет «Ростову» в 30-м туре. «Краснодар» возьмет титул только при победе над «Оренбургом» и поражении петербуржцев. «Рубин» после 29 матчей занимает 8-е место в Мир РПЛ .