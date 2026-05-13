Арбелоа о публичной защите игроков: «Тренер должен быть щитом. С глазу на глаз я говорю им то, чего не могу сказать здесь – и всегда с уважением»

Альваро Арбелоа: тренер должен быть щитом для игроков.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа высказался о своей риторике в отношении футболистов.

– Вы всегда публично защищали игроков, и некоторые считают вас слишком мягким. За закрытыми дверями вы более требовательны?

– Я понимаю критику моих решений. Я часто говорю то, что думаю, а иногда говорю то, что должен сказать. Но я отношусь к игрокам именно так, и я поступал так же, работая в молодежной команде. Тренер должен быть щитом для своих игроков.

С глазу на глаз я говорю им то, чего не должен говорить здесь. И всегда с уважением. Я был требовательным, подталкивал их, давал им понять, над чем надо работать, что мы сделали хорошо и в чем ошиблись... Я бы не изменил свой подход, – сказал Арбелоа на пресс-конференции перед матчем 36-го тура Ла Лиги против «Овьедо».