Перес и «Реал» предлагали игрокам по 500 тысяч евро за выход в полуфинал ЛЧ. Мадридцы вылетели в четвертьфинале от «Баварии» (As)

Игрокам «Реала» предложили по 500 000 евро за выход в полуфинал ЛЧ.

Мадридцы уступили «Баварии» (1:2, 3:4) в четвертьфинальных матчах.

По информации As, после первой игры с мюнхенцами руководство «Реала » понимало, что игрокам необходимо обеспечить дополнительную мотивацию, чтобы остаться в Лиге чемпионов. Президент клуба Флорентино Перес и его коллеги решили предложить каждому игроку 500 000 евро до вычета налогов, если они обеспечат команде выход в полуфинал.

Подобные премии широко использовались много лет назад с целью поощрении игроков в важных матчах, однако позднее «Реал» сместил акцент на вознаграждение игроков за более глобальные успехи.

Деньги можно было бы компенсировать доходами от выхода в полуфинал ЛЧ. Он гарантировал бы «Реалу» 15 млн евро в виде бонусов, плюс доходы от продажи билетов, которые могли бы принести аналогичную сумму.