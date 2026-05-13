Перес и «Реал» предлагали игрокам по 500 тысяч евро за выход в полуфинал ЛЧ. Мадридцы вылетели в четвертьфинале от «Баварии» (As)
Футболистам «Реала» полагалось большое денежное поощрение за выход в полуфинал Лиги чемпионов.
Мадридцы уступили «Баварии» (1:2, 3:4) в четвертьфинальных матчах.
По информации As, после первой игры с мюнхенцами руководство «Реала» понимало, что игрокам необходимо обеспечить дополнительную мотивацию, чтобы остаться в Лиге чемпионов. Президент клуба Флорентино Перес и его коллеги решили предложить каждому игроку 500 000 евро до вычета налогов, если они обеспечат команде выход в полуфинал.
Подобные премии широко использовались много лет назад с целью поощрении игроков в важных матчах, однако позднее «Реал» сместил акцент на вознаграждение игроков за более глобальные успехи.
Деньги можно было бы компенсировать доходами от выхода в полуфинал ЛЧ. Он гарантировал бы «Реалу» 15 млн евро в виде бонусов, плюс доходы от продажи билетов, которые могли бы принести аналогичную сумму.