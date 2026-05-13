  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Перес и «Реал» предлагали игрокам по 500 тысяч евро за выход в полуфинал ЛЧ. Мадридцы вылетели в четвертьфинале от «Баварии» (As)
54

Перес и «Реал» предлагали игрокам по 500 тысяч евро за выход в полуфинал ЛЧ. Мадридцы вылетели в четвертьфинале от «Баварии» (As)

Игрокам «Реала» предложили по 500 000 евро за выход в полуфинал ЛЧ.

Футболистам «Реала» полагалось большое денежное поощрение за выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Мадридцы уступили «Баварии» (1:2, 3:4) в четвертьфинальных матчах.

По информации As, после первой игры с мюнхенцами руководство «Реала» понимало, что игрокам необходимо обеспечить дополнительную мотивацию, чтобы остаться в Лиге чемпионов. Президент клуба Флорентино Перес и его коллеги решили предложить каждому игроку 500 000 евро до вычета налогов, если они обеспечат команде выход в полуфинал.

Подобные премии широко использовались много лет назад с целью поощрении игроков в важных матчах, однако позднее «Реал» сместил акцент на вознаграждение игроков за более глобальные успехи.

Деньги можно было бы компенсировать доходами от выхода в полуфинал ЛЧ. Он гарантировал бы «Реалу» 15 млн евро в виде бонусов, плюс доходы от продажи билетов, которые могли бы принести аналогичную сумму.

«Зенит» уже точно чемпион?34365 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoболельщики
logoБавария
logoФлорентино Перес
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoденьги
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Камавинга, похоже не понял, за что заплатят
Ответ Alexandr Petrov
Камавинга, похоже не понял, за что заплатят
Его просто задолбали постоянные проплаты игроков и арбитров
Странно, я бы взял 500к )
А игроки предложили руководству миллион за не выход, на том и разошлись.
Так не своим надо было давать денег а игрокам Баварии! Балбес!
Что дальше? Предлагать по 50к за посещение тренировки?
Ответ Безымянный болельщик
Что дальше? Предлагать по 50к за посещение тренировки?
50к и Тчуамени не будет убивать конус.
А Вальверде и Тчуамени даже в минусе на эту же сумму остались
до чего докатился реал
Им этих денег даже на сигары не хватит
Если читать заголовок, как будто взятку, обещал ради победы. Или перевод кривой.
Бавария дала по миллиону ..
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арбелоа перед матчем с «Овьедо»: «Чемпионство упущено, но нужно показать, что мы достойны нашей эмблемы. «Реал» всегда возвращается»
13 мая, 13:03
«А я знаю, что происходит, когда Мбаппе покидает «ПСЖ»: клуб выигрывает ЛЧ!» Лидер партии «Национальное объединение» о словах Килиана про последствия перехода власти к правым политикам
12 мая, 20:45
Перес о судействе: «У меня 7 чемпионских титулов, а могло быть 14 – остальные у меня украли. Мы сняли видео о 18 очках, которые у нас отняли в этом сезоне»
12 мая, 19:13
Рекомендуем
Главные новости
Карасев обслужит игру «Зенита» и «Ростова» в последнем туре РПЛ, ВАР – Кукуян. Прокопов назначен на матч «Краснодар» – «Оренбург»
24 минуты назад
Кубок Англии. Финал. «Ман Сити» против «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 05:15
Эрлинг Холанд озвучит викинга в норвежском мультфильме
29 минут назад
Ищем дизайнера спецпроектов – делать визуально сильные и удобные решения. Ждем вас в Сирене!
39 минут назадВакансия
Замгендиректора «Спартака» по коммерции Соловьев о средней посещаемости: «Мы обошли «Краснодар» – монокоманду в городе»
сегодня, 07:31
«Зенит» уже не упустит шанс стать чемпионом. Обыграет «Ростов», сто процентов». Наумов о гонке в РПЛ
сегодня, 06:14
«Локомотив» повел в финале с «Ак Барсом», «Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» и вышла в ЛЧ, матч Медведева и Синнера перенесли, технарь Латвии U19 за отказ играть с Беларусью и другие новости
сегодня, 06:10
Он перешел в «Интер» в обмен на Златана Ибрагимовича
сегодня, 06:00Тесты и игры
Чемпионат Германии. «Бавария» примет «Кельн», «Дортмунд» в гостях у «Вердера», «Байер» против «Гамбурга»
сегодня, 05:36
Канисарес о «Реале»: «Капитаном нужно назначить Куртуа – самого уравновешенного и профессионального. Мбаппе следует дать еще один шанс»
сегодня, 05:00
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Мостовой: «Если «Зенит» станет чемпионом, Семак будет лучшим тренером сезона. Мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты»
11 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
21 минуту назад
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
42 минуты назад
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
52 минуты назад
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Лига PARI. «Нефтехимик» в гостях у СКА, «Урал» против «Черноморца», «Родина» сыграет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги»
сегодня, 07:05Live
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
«Байер» – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:45
Фермин о 7 победах в 8 последних класико: «Для нас это особое значение – болеем за «Барсу» с детства»
сегодня, 06:34
«Бавария» – «Кельн». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:00
Рекомендуем