Гришин о ЦСКА при Игдисамове: «Команда играет плохо, а тактическую подготовку можно за неделю сделать. Логично, что клуб ищет нового тренера»
Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин заявил, что недоволен игрой армейцев при Дмитрии Игдисамове.
Игдисамов стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после отставки Фабио Челестини. Под его руководством команда проиграла «Спартаку» в финале Пути регионов FONBET Кубка России (0:1) и обыграла «Пари НН» в Мир РПЛ (2:1).
– Какие можно сделать выводы о работе Игдисамова за короткий срок?
– Команда играет плохо. Можно не подготовить команду физически, но команда две игры проваливает тактически. А тактическую подготовку можно за неделю сделать, проводя методические занятия и тренировки. Поэтому ЦСКА не просто так ищет нового тренера. И разговоры ходят, что есть какие‑то кандидаты. Поэтому здесь все логично, – сказал Гришин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
15 комментариев
Зависть...
Ну тут он прав
Гриня настолько активно себя предлагает, что уже с катушек съехал...
Какой же Гриня дурак. Потому и сидит без работы. Никому не нужный персонаж
Эх Александр, твою бы энергию, да в мирных целях, а не штамповка общих фраз в интернет-пространстве. Игдисамов хотя бы стал и.о., а тебя на пушечный выстрел теперь к команде не подпустят.
Саша, ты уже достал. Заканчивай изливать свою желчь. Ты сам в свое время ушел из ЦСКА, а потом на то место, где ты работал, естественным образом назначили другого человека. На что ты обижен? Что его не уволили, когда ты внезапно решил вернуться? Тебе все не нравится с тех пор, вечно изливаешь свое недовольство и публично отыгрываешься на людях, которые вообще к твоим обидам не имеют отношения. Образумился бы, пока остаётся ещё какое-то уважение от болельщиков за былые заслуги. Не превращайся в посмешище типа Мостового.
А как она хорошо играть будет на багаже Челестини, который зимой команду развалил? За неделю команду не перестроишь тактически. Гришин в данном случае бредит.
"тактика за неделю", как по мне - бред завидующего человека. Гришин в свое время ушел из нашей молодежки ради туманных перспектив в молодежной сборной и, видимо, не все там было в этой истории хорошо. теперь работает "большим футбольным экспертом" на телеканале наравне с такими же "очень разбирающимися футбольными людьми", как же Алексей Гасилин или Игорь Портнягин или Виталий Дьяков или, прости господи, Андрей Мурнин (кто это?????) ...
Как сказал бы СмолOFF: френдли фаер
Был уже один тактик, без побед весной. Этот хотябы победил сыграли до конца
Не знаю, как за 2 недели поставить игру. Бред какой-то. А где Игдисамову набиратся опыта? В дубле? Или взять и тренировать Иртыш? Я бы оставил. И сделао ставку нв россиян. Бразилам насрать на ЦСКА и на наш чемп .
