Гришин о ЦСКА при Игдисамове: «Команда играет плохо, а тактическую подготовку можно за неделю сделать. Логично, что клуб ищет нового тренера»

Гришин об Игдисамове: ЦСКА провалил две игры тактически.

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин заявил, что недоволен игрой армейцев при Дмитрии Игдисамове .

Игдисамов стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после отставки Фабио Челестини. Под его руководством команда проиграла «Спартаку» в финале Пути регионов FONBET Кубка России (0:1) и обыграла «Пари НН» в Мир РПЛ (2:1).

– Какие можно сделать выводы о работе Игдисамова за короткий срок?

– Команда играет плохо. Можно не подготовить команду физически, но команда две игры проваливает тактически. А тактическую подготовку можно за неделю сделать, проводя методические занятия и тренировки. Поэтому ЦСКА не просто так ищет нового тренера. И разговоры ходят, что есть какие‑то кандидаты. Поэтому здесь все логично, – сказал Гришин.