Мостовой о лучшем ассистенте РПЛ: «У меня голевых «Барсе» и «Реалу» в 2 раза больше, чем у многих за карьеру, но тогда никто не считал. Можно Титова, Цымбаларя, Аршавина вспомнить»
Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, кого он считает лучшим ассистентом в истории российского чемпионата.
Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян повторил рекорд Дмитрия Лоськова, Халка и Максима Глушенкова по отданным голевым передачам за сезон в РПЛ – 16.
«Когда я играл в Европе, особенно не следил за чемпионатом России. Когда вернулся, то было много хороших ассистентов. Но в то время никто не считал голевые, в отличие от хоккея.
Когда комментировал класико, ведущий сказал, что по статистике у меня против этих команд голевых в два раза больше, чем голов. Но в то время эту статистику никто не считал. У меня голевых «Барселоне» и «Реалу» в два раза больше, чем у многих за карьеру.
Хорошо, что сейчас стали считать статистику. Сперцян – молодец, хорошее достижение.
Во времена гегемонии «Спартака», думаю, было много распасовщиков. Представляю, сколько Егор Титов отдавал и Илья Цымбаларь. В «Зените» можно вспомнить Аршавина. Трудно сравнивать прошлое и нынешнее время», – сказал Мостовой.
Валерон - 14 ассистов
Мостовой - 13
А больше Александр и близко не занимал места в топ-3 лучших ассистентов Ла Лиги и никогда не становился лучшим ассистентом какого либо турнира 🫠
П. С.: За 31 матч настрелять 11 голевых передач даже против Реала и Барсы - это не что-то из области фантастики, если даже центр-форвард Карим Бензема, который этим не славился, отдал столько же против одной только Барселоны 😁
Искусство заголовков на спортсе)
Я смотрел все крупные турниры сборных именно с 96 года и сейчас спустя 30 лет, понимаю, что мне нечего вспомнить об игре Мостового за сборную России на Евро/ЧМ.
Ты написал, что он играл со сборной Германии - даже не помню этого.
Зато помню как в 99 г в ключевом отборочном матче с Францией он снова сломался и затащили без него с Хохловом.
Помню былинный фейл с ним перед ЧМ-02, куда он должен был ехать в качестве главной звезды (так подавали СМИ тогда, хотя у меня это вызывало вопросы)
Ну и ЧЕ-04..
Короче, сам сделал. Против Барсы 18 матчей, в них Сельта забила 26 голов, против Реала 17 матчей-23 гола. Сам Мостовой забил им 8 голов, учитывая, что он был плеймекером, то ассистов 8-10 против Барсы и Реала у него может быть
Знаешь, в 1997-м году я как-то вынес "Барселону", затем "Реал" вынес, все в одного. А как-то вышел на улицу, а там Зидан мусор выносит. Увидел меня, подошел, сказал — Мостовой, ты конечно легенда, такие мусор не выносят, а я выношу. Иногда из мусорного пакета вдруг банка выпадет — знаешь, сколько я раз начеканить могу? Я иногда около тренерской школы чеканю банкой пепси — пусть они учатся, раз в футболе ничего не понимают. Ладно, пойду Мусаеву позвоню — он поди каждый день мусор выносит. О, а я рассказывал, как в 2000-м году в кубке феерил? Стой, любимая, куда ты? Я же еще не рассказал, как Испанцы меня царем прозвали...