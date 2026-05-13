Мостовой о лучшем ассистенте РПЛ: «У меня голевых «Барсе» и «Реалу» в 2 раза больше, чем у многих за карьеру, но тогда никто не считал. Можно Титова, Цымбаларя, Аршавина вспомнить»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, кого он считает лучшим ассистентом в истории российского чемпионата.

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян повторил рекорд Дмитрия Лоськова, Халка и Максима Глушенкова по отданным голевым передачам за сезон в РПЛ – 16.

«Когда я играл в Европе, особенно не следил за чемпионатом России. Когда вернулся, то было много хороших ассистентов. Но в то время никто не считал голевые, в отличие от хоккея.

Когда комментировал класико, ведущий сказал, что по статистике у меня против этих команд голевых в два раза больше, чем голов. Но в то время эту статистику никто не считал. У меня голевых «Барселоне» и «Реалу» в два раза больше, чем у многих за карьеру.

Хорошо, что сейчас стали считать статистику. Сперцян – молодец, хорошее достижение.

Во времена гегемонии «Спартака», думаю, было много распасовщиков. Представляю, сколько Егор Титов отдавал и Илья Цымбаларь. В «Зените» можно вспомнить Аршавина. Трудно сравнивать прошлое и нынешнее время», – сказал Мостовой.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
теперь понятно почему Мостового никто не хочет брать главным тренером. он же прирожденный ассистент
теперь понятно, а тогда никто не считал!
Очень даже считали, например в сезоне 2001/02:

Валерон - 14 ассистов
Мостовой - 13

А больше Александр и близко не занимал места в топ-3 лучших ассистентов Ла Лиги и никогда не становился лучшим ассистентом какого либо турнира 🫠

П. С.: За 31 матч настрелять 11 голевых передач даже против Реала и Барсы - это не что-то из области фантастики, если даже центр-форвард Карим Бензема, который этим не славился, отдал столько же против одной только Барселоны 😁
Он намекает что там ещё 100 голевых Реалу и Барсе которые не посчитали))
100 голевых Реалу и Барсе причём в одном матче
Послушаешь интервью Мостового и подумаешь, что он лучший игрок Вселенной наравне с Пеле и Марадоной
Ну так недаром царь.
"Когда комментировал класико, ведущий сказал, что по статистике у меня против этих команд голевых в два раза больше, чем голов."
Искусство заголовков на спортсе)
Не понимаю, зачем люди играют в футбол, после того как Мостовой завершил карьеру. Игра пройдена
А сколько голевых у Мостового в сборной? Воспоминание детства - ЧЕ-1996, игра с Германией, счет ещё 0:0, чистый выход Мостового один на один с Кепке, и Сашка делает что странное в нелепой попытке обвести вратаря, момент запорот, вся страна у телевизора матерится. Вообще в сборной Мостовой провалил абсолютно все крупные турниры ЧМ 1994, Европы 1996, ЧЕ 2004, зато при этом считает себя лучшим игроком в истории российского футбола
Я бы еще добавил ЧМ 2002, который он провалил еще до начала, решив сыграть пяткой по уходящему за бровку мячу в товарняке с Югославией. Вообще не помню никаких подвигов от Мостового в сборной за все годы. В отличие, от того же Карпина. Ну если, конечно, не считать подвигом победный гол Фарерам
Ага, в сборной он былинно выступал.
Я смотрел все крупные турниры сборных именно с 96 года и сейчас спустя 30 лет, понимаю, что мне нечего вспомнить об игре Мостового за сборную России на Евро/ЧМ.
Ты написал, что он играл со сборной Германии - даже не помню этого.
Зато помню как в 99 г в ключевом отборочном матче с Францией он снова сломался и затащили без него с Хохловом.
Помню былинный фейл с ним перед ЧМ-02, куда он должен был ехать в качестве главной звезды (так подавали СМИ тогда, хотя у меня это вызывало вопросы)
Ну и ЧЕ-04..
Мостовой: футбол изобрёл я
Ага,а Абаскаль за мной подсматривал в этот момент,но плохо)
Полюбому же кто-нибудь посчитает.
Короче, сам сделал. Против Барсы 18 матчей, в них Сельта забила 26 голов, против Реала 17 матчей-23 гола. Сам Мостовой забил им 8 голов, учитывая, что он был плеймекером, то ассистов 8-10 против Барсы и Реала у него может быть
Нужно еще посчитать ситуации, когда пас от Мостового был на гол, но корявый партнер не забил
Все передачи Мостового были голевыми,но эти голы никто не считал.
Дорогой, вынеси мусор, пожалуйста?
Знаешь, в 1997-м году я как-то вынес "Барселону", затем "Реал" вынес, все в одного. А как-то вышел на улицу, а там Зидан мусор выносит. Увидел меня, подошел, сказал — Мостовой, ты конечно легенда, такие мусор не выносят, а я выношу. Иногда из мусорного пакета вдруг банка выпадет — знаешь, сколько я раз начеканить могу? Я иногда около тренерской школы чеканю банкой пепси — пусть они учатся, раз в футболе ничего не понимают. Ладно, пойду Мусаеву позвоню — он поди каждый день мусор выносит. О, а я рассказывал, как в 2000-м году в кубке феерил? Стой, любимая, куда ты? Я же еще не рассказал, как Испанцы меня царем прозвали...
Реал и Барселона облегченно выдохнули когда Мостовой закончил карьеру
Зато мы вдохнули и читаем всё это
Ну, никто из игроков РПЛ не может похвастать тем, что своим голом подарил Реалу чемпионство. А Мостовой именно так и сделал, когда забивал Сосьедаду в 2003 в последнем туре.
Еще и карпина с хохловым ограбил )
