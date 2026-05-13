Варди попросил пиво и открыл его открывашкой с деревянным пенисом перед началом интервью для Netflix

Варди остановил интервью, чтобы открыть пиво деревянным пенисом.

Форвард «Кремонезе » Джейми Варди отказался начинать интервью без бутылки пива и открыл его необычной открывашкой.

39-летний англичанин стал героем выпуска проекта Netflix под названием Untold UK. Всего будет три серии, две оставшиеся посвятят Винни Джонсу и стамбульскому чуду «Ливерпуля».

После первого же вопроса («С чего все это для тебя началось, Джейми?») чемпион Англии в составе «Лестера » поставил беседу на паузу и обратился к кому-то за кадром: «Можно мне сначала пиво? Оно в шкафчике прямо за тобой, в том маленьком. Должно быть там внизу. Вот тут начинается самое странное. А можешь, пожалуйста, достать из ящика мой большой деревянный член, на который опирается дама? Спасибо».

Когда в кадр принесли открывашку, Варди открыл бутылку и продолжил интервью.