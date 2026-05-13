  • Варди попросил пиво и открыл его открывашкой с деревянным пенисом перед началом интервью для Netflix
55

Варди остановил интервью, чтобы открыть пиво деревянным пенисом.

Форвард «Кремонезе» Джейми Варди отказался начинать интервью без бутылки пива и открыл его необычной открывашкой.

39-летний англичанин стал героем выпуска проекта Netflix под названием Untold UK. Всего будет три серии, две оставшиеся посвятят Винни Джонсу и стамбульскому чуду «Ливерпуля».

После первого же вопроса («С чего все это для тебя началось, Джейми?») чемпион Англии в составе «Лестера» поставил беседу на паузу и обратился к кому-то за кадром: «Можно мне сначала пиво? Оно в шкафчике прямо за тобой, в том маленьком. Должно быть там внизу. Вот тут начинается самое странное. А можешь, пожалуйста, достать из ящика мой большой деревянный член, на который опирается дама? Спасибо».

Когда в кадр принесли открывашку, Варди открыл бутылку и продолжил интервью.

«Зенит» уже точно чемпион?34874 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Не чел легенда футбола конечно
Как будто тот самый одноклассник-второгодник раздолбай с завода, этим и подкупает - максимально простой чел для обычных людей
Ответ Ares
Комментарий скрыт
Ответ кананимус
Комментарий скрыт
Варди до этого 3 раза 20+ голов за сезон в АПЛ отгрузил и чемпионом стал
если бы Смолов сделал то же самое, то мог бы чем угодно открывать пиво
Ну, открыл деревянным и что? Вот если бы обычным, тогда конечно удивил бы. 🤣
Ответ Evgen Vynokurov
Да своим !)
Капитан, я этого индивида в Лестере видал ! Деревянными открывашками торгует !
Думаю их дуэт с грилишем на каком нибудь собственном шоу после карьеры может быть бомбой
Ответ ArtemMU
брат, лучший комент! читая новость тоже о них подумал))
Ответ ArtemMU
Чисто алкодегустация)
Как варан с щенком. Бочка чувствуется, компотик как компотик. На пересдачу😎 (кто понял, тот понял)
Легенда на поле, легенда в жизни! Наш человек!
В Греции, когда отдыхал, на каждом шагу в любой сувенирнтй лавке были эти деревянные члены. Не вижу смысла заострять на этом внимание, как на голубых сайтах. Главное, что пробка была удалена и не важно чем - х#ем или чкм угодно😁
Ответ Romano de Roma
Блин, дружище, ты же на Спортс.
У редакции фиксация на этой теме.
Ответ Log in
Да уж, заметил)))
этого Варди в Химках видал, деревянными членами торгует (с)
Зажигалкой бы открыл, чё как не пацан.
своим бы открыл)
Ответ netblat
Такое мог только Гаскойн или Винни Джонс. Старая школа)
Суходрищев???
