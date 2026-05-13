Карпин о зарплатах футболистов: «Гимнастам во Франции платят больше? В разы меньше – как и в России, все то же самое. Потому что футбол – номер один в мире»

Валерий Карпин: футболистам платят больше других и в России, и за границей.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему футболисты получают больше, чем другие спортсмены.

– Все говорят: «Ой, футболисты много получают. Мы по 15 часов в зале проводим, а они 3 часа на поле провели – и все, и пошли в «Кофеманию».

– Их окружает большой комфорт. Ни в одном виде спорта такого нет.

– Больше ли платят в футболе за границей, чем в других видах спорта? Тоже да. Намного больше. Так же, как и в России – все то же самое. В художественной гимнастике во Франции платят больше, чем французским футболистам?

– Ну вряд ли.

– Не вряд ли, а в разы меньше. Ну все то же самое – что в России, что там. Одинаково.

– Я слышала, что вся сборная Никарагуа стоит как один футболист сборной России.

– Да, возможно. Но это не значит, что «Зенит » завтра выйдет и обыграет команду ФНЛ [со счетом] 10:0.

– Наверное, этот вопрос всегда будет подниматься. Ну просто когда это Мбаппе или Роналду, это разговор в другой плоскости. А когда футболисты находятся на другом уровне, это вызывает вопросы. Вы считаете, что материальную составляющую не надо регулировать для того, чтобы возросла мотивация?

– Надо.

– Но это вопрос не к вам.

– Во-первых, вопрос не ко мне. Второй вопрос – как? Если я хочу вам платить вот столько, кто мне скажет «Не плати столько?» Если это мое решение, у меня есть деньги, и я решу, что я хочу вот такое шоу вот за столько-то, а мне скажут: «Не-не, это ты слишком много платишь, не плати». Говорю: «А я хочу, кто мне запретит?»

Сейчас УЕФА, ФИФА вводят фэйр-плей. Клуб не может взять и принести столько-то денег. Есть отчеты, все это пытается регулировать, урегулировать. Но глобально, если я клуб, и я хочу платить вот столько, кто мне может заплатить? Это первое. От этого уже подтягивают все остальное.

– То есть индустрия так устроена, что все спонсоры хотят быть в футболе, а не в художественной гимнастике или хоккее с мячом?

– А почему?

– Потому что культ футбола сегодня.

– Потому что футбол – номер один в мире. Я сейчас даже не про Россию говорю.

Ну, это не я говорю, все так говорят. Не потому что я в футболе. Если бы я был не в футболе, я бы говорил: «Ну да, футбол – игра номер один в мире», – сказал Карпин в интервью Надежде Стрелец.