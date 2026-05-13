Карпин о зарплатах футболистов: «Гимнастам во Франции платят больше? В разы меньше – как и в России, все то же самое. Потому что футбол – номер один в мире»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему футболисты получают больше, чем другие спортсмены.
– Все говорят: «Ой, футболисты много получают. Мы по 15 часов в зале проводим, а они 3 часа на поле провели – и все, и пошли в «Кофеманию».
– Их окружает большой комфорт. Ни в одном виде спорта такого нет.
– Больше ли платят в футболе за границей, чем в других видах спорта? Тоже да. Намного больше. Так же, как и в России – все то же самое. В художественной гимнастике во Франции платят больше, чем французским футболистам?
– Ну вряд ли.
– Не вряд ли, а в разы меньше. Ну все то же самое – что в России, что там. Одинаково.
– Я слышала, что вся сборная Никарагуа стоит как один футболист сборной России.
– Да, возможно. Но это не значит, что «Зенит» завтра выйдет и обыграет команду ФНЛ [со счетом] 10:0.
– Наверное, этот вопрос всегда будет подниматься. Ну просто когда это Мбаппе или Роналду, это разговор в другой плоскости. А когда футболисты находятся на другом уровне, это вызывает вопросы. Вы считаете, что материальную составляющую не надо регулировать для того, чтобы возросла мотивация?
– Надо.
– Но это вопрос не к вам.
– Во-первых, вопрос не ко мне. Второй вопрос – как? Если я хочу вам платить вот столько, кто мне скажет «Не плати столько?» Если это мое решение, у меня есть деньги, и я решу, что я хочу вот такое шоу вот за столько-то, а мне скажут: «Не-не, это ты слишком много платишь, не плати». Говорю: «А я хочу, кто мне запретит?»
Сейчас УЕФА, ФИФА вводят фэйр-плей. Клуб не может взять и принести столько-то денег. Есть отчеты, все это пытается регулировать, урегулировать. Но глобально, если я клуб, и я хочу платить вот столько, кто мне может заплатить? Это первое. От этого уже подтягивают все остальное.
– То есть индустрия так устроена, что все спонсоры хотят быть в футболе, а не в художественной гимнастике или хоккее с мячом?
– А почему?
– Потому что культ футбола сегодня.
– Потому что футбол – номер один в мире. Я сейчас даже не про Россию говорю.
Ну, это не я говорю, все так говорят. Не потому что я в футболе. Если бы я был не в футболе, я бы говорил: «Ну да, футбол – игра номер один в мире», – сказал Карпин в интервью Надежде Стрелец.
Вкратце - максимально идиотские вопросы .
Греки у нее чемпионы мира,а Аршавин - комментатор Матч ТВ.
И подобной дичи - вагон .
Но эпиком было следующее
- Валерий Георгиевич,скажите а через три года Беллингем может стать вторым Мбаппе ?
- Думаю вряд-ли ,потому что у Мбаппе другая позиция .
- Почему ? Просто Беллингем такой красавец ,я вижу у него такое медийное будущее ...
И вот так всё интервью ,откровенная дичь .