  • Карпин о зарплатах футболистов: «Гимнастам во Франции платят больше? В разы меньше – как и в России, все то же самое. Потому что футбол – номер один в мире»
Карпин о зарплатах футболистов: «Гимнастам во Франции платят больше? В разы меньше – как и в России, все то же самое. Потому что футбол – номер один в мире»

Валерий Карпин: футболистам платят больше других и в России, и за границей.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему футболисты получают больше, чем другие спортсмены.

– Все говорят: «Ой, футболисты много получают. Мы по 15 часов в зале проводим, а они 3 часа на поле провели – и все, и пошли в «Кофеманию».

– Их окружает большой комфорт. Ни в одном виде спорта такого нет.

– Больше ли платят в футболе за границей, чем в других видах спорта? Тоже да. Намного больше. Так же, как и в России – все то же самое. В художественной гимнастике во Франции платят больше, чем французским футболистам?

– Ну вряд ли.

– Не вряд ли, а в разы меньше. Ну все то же самое – что в России, что там. Одинаково.

– Я слышала, что вся сборная Никарагуа стоит как один футболист сборной России.

– Да, возможно. Но это не значит, что «Зенит» завтра выйдет и обыграет команду ФНЛ [со счетом] 10:0.

– Наверное, этот вопрос всегда будет подниматься. Ну просто когда это Мбаппе или Роналду, это разговор в другой плоскости. А когда футболисты находятся на другом уровне, это вызывает вопросы. Вы считаете, что материальную составляющую не надо регулировать для того, чтобы возросла мотивация?

– Надо.

– Но это вопрос не к вам.

– Во-первых, вопрос не ко мне. Второй вопрос – как? Если я хочу вам платить вот столько, кто мне скажет «Не плати столько?» Если это мое решение, у меня есть деньги, и я решу, что я хочу вот такое шоу вот за столько-то, а мне скажут: «Не-не, это ты слишком много платишь, не плати». Говорю: «А я хочу, кто мне запретит?»

Сейчас УЕФА, ФИФА вводят фэйр-плей. Клуб не может взять и принести столько-то денег. Есть отчеты, все это пытается регулировать, урегулировать. Но глобально, если я клуб, и я хочу платить вот столько, кто мне может заплатить? Это первое. От этого уже подтягивают все остальное.

– То есть индустрия так устроена, что все спонсоры хотят быть в футболе, а не в художественной гимнастике или хоккее с мячом?

– А почему?

– Потому что культ футбола сегодня.

– Потому что футбол – номер один в мире. Я сейчас даже не про Россию говорю.

Ну, это не я говорю, все так говорят. Не потому что я в футболе. Если бы я был не в футболе, я бы говорил: «Ну да, футбол – игра номер один в мире», – сказал Карпин в интервью Надежде Стрелец.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец
Наверняка на сайте есть образованные журналисты: скажите, ну разве это нормально, приглашая звезду такого масштаба, обсуждать примитив уровня болтовни на кухне под водку? К Карпину можно относиться по разному, но этот человек обладает большим опытом и знаниями, его можно допрашивать по технической и операционной части, узнать о чём-то реально скрытом от обывателя.
Ответ Владимир Владимир
Я может не видел, но оно существует: интервью Карпина, где он показывает свою глубокую натуру, где рассуждает о сложных вещах и показывает свой незаурядный интеллект. Это я к тому, что может и журналисты подстраиваются под тренера, который не слишком глубок, выдает хоть и острые, но односложные ответы, как правило?
Ответ Владимир Владимир
Какого именно масштаба? У него достижение обычного середняка и в качеств игрока, и в качестве тренера.
Ну да, футбол – игра номер один в мире,но почему у нас зарплаты футболистов больше,чем,скажем в Чехии,Швейцарии,Швеции или Норвегии непонятно...
Ответ Сергей Круг
Очень даже понятно.
Ответ Сергей Круг
это простейший вопрос, там клубы не живут за счет гос.денег
Ключевое: плати сколько хочешь, но своих денег. А не государственных или госкомпанейских. И финдисциплину соблюдай, а не так, что набрал кредитов, у Ростеха там что-то получил/оформил, а потом в банкротство. Вот тогда вопросов не будет.
Ответ SnowWalker
Весьма возможно, что тогда, к примеру, Матч Тв может "приобрести права" на бесплатную трансляцию РПЛ и ФНЛ за неадекватную сумму и за счёт федерального бюджета опять наполнит бюджеты клубов.
Ответ Евграф Потапов
Вот за это тоже карать. Это все легко отследить. И МатчТВ этот к одной бабушке давно пора
Почитайте комментарии на Ютубе под этим видео ..
Вкратце - максимально идиотские вопросы .
Греки у нее чемпионы мира,а Аршавин - комментатор Матч ТВ.
И подобной дичи - вагон .
Но эпиком было следующее
- Валерий Георгиевич,скажите а через три года Беллингем может стать вторым Мбаппе ?
- Думаю вряд-ли ,потому что у Мбаппе другая позиция .
- Почему ? Просто Беллингем такой красавец ,я вижу у него такое медийное будущее ...

И вот так всё интервью ,откровенная дичь .
Когда в художественной гимнастике будет такой же объем букмекерских линий и ставок на этот вид спорта , тогда там и зарабатывать они начнут ...
Ответ Ольга Ольга_1117151009
напомните, какие линии у гольфа? там ребятки вроде неплохо зарабатывают
Ответ фанат Карпеначчо
Там зарабатывают только топ игроки , на рекламе
Это в Европе футболисты получают больше любого другого спортсмена. А северной Америке, игроки нба, нфл ибейсбольной лиги, получают больше. А в целом пофиг.
Ответ Ротор-Волгоград
Ну так в США соккер и не спорт номер один (пока)
