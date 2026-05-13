Анчелотти о Бразилии: «Марадона выиграл ЧМ в одиночку, но это было 40 лет назад. Одного таланта недостаточно, но мы можем конкурировать со всеми»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о шансах команды победить на ЧМ-2026.

«Конечно, нам нужно сохранять таланты, потому что ни в одной стране нет таких талантов, которые всегда проявлялись в бразильской национальной команде. Но мы должны добавить и другие составляющие: хороший настрой, отношение, трудолюбие, самопожертвование, все эти вещи. Потому что одного таланта недостаточно, чтобы выиграть чемпионат мира.

Последним на моей памяти игроком, который в одиночку выиграл чемпионат мира, был Диего Марадона в 1986 году (улыбается). Но с 1986 по 2026 год прошло 40 лет. И футбол изменился.

У меня хорошая команда, мы можем конкурировать со всеми. Есть и другие действительно сильные команды: Франция, Испания, Аргентина, Англия, Германия и Португалия. В течение этого года я изучал все команды. Идеальной команды не существует, у каждой есть свои проблемы.

У нас тоже есть проблемы. Мы не полностью укомплектованы на всех позициях. Победит не та команда, которая будет идеальной – победит та, которая сильнее и способна справляться с ошибками», – сказал Анчелотти.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
Марадона не выиграл ЧМ в одиночку
В смысле в одиночку? Вальдано в Реале играл, бурручага, руджери - отличные футболисты были
вот поэтому анчелоти и улыбнулся
если идеальной команды не существует?

газмяс тогда газмяс что?
Последний на моей памяти кто в одиночку выиграл первенство Перми был Абелардо.
Ну можно к примеру не гарантировать место Данило, который сидит на скамейке в своем клубе. Уже будет какой-то прогресс и попытка приблизиться к конкурентам
Я в шоке от слов Карло. Аргентина Чемпион мира 78 года была без Марадоны,в 86 там много звёзд было
