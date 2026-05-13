Анчелотти о Бразилии: «Марадона выиграл ЧМ в одиночку, но это было 40 лет назад. Одного таланта недостаточно, но мы можем конкурировать со всеми»

Анчелотти о Бразилии и ЧМ: таланта недостаточно, можем конкурировать со всеми.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о шансах команды победить на ЧМ-2026 .

«Конечно, нам нужно сохранять таланты, потому что ни в одной стране нет таких талантов, которые всегда проявлялись в бразильской национальной команде. Но мы должны добавить и другие составляющие: хороший настрой, отношение, трудолюбие, самопожертвование, все эти вещи. Потому что одного таланта недостаточно, чтобы выиграть чемпионат мира.

Последним на моей памяти игроком, который в одиночку выиграл чемпионат мира, был Диего Марадона в 1986 году (улыбается). Но с 1986 по 2026 год прошло 40 лет. И футбол изменился.

У меня хорошая команда, мы можем конкурировать со всеми. Есть и другие действительно сильные команды: Франция , Испания , Аргентина , Англия , Германия и Португалия. В течение этого года я изучал все команды. Идеальной команды не существует, у каждой есть свои проблемы.

У нас тоже есть проблемы. Мы не полностью укомплектованы на всех позициях. Победит не та команда, которая будет идеальной – победит та, которая сильнее и способна справляться с ошибками», – сказал Анчелотти.