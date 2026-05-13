  • Арбелоа перед матчем с «Овьедо»: «Чемпионство упущено, но нужно показать, что мы достойны нашей эмблемы. «Реал» всегда возвращается»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о мотивации на оставшиеся матчи сезона после упущенного чемпионства в Ла Лиге.

В четверг, 14 мая, «Реал» сыграет с «Овьедо» на «Сантьяго Бернабеу». В предыдущем туре мадридцы проиграли «Барселоне» (0:2), в результате чего сине-гранатовые досрочно обеспечили себе чемпионство.

– Чемпионский титул уже ускользнул от нас, и мы берем на себя ответственность сыграть перед нашими болельщиками. Мы должны показать, что достойны этой эмблемы.

– Вы опасаетесь, что болельщики не смогут сосредоточиться на игре?

– Я всегда говорю, что «Реал» сильнее, когда команда и болельщики едины. Так было на протяжении всей истории, мы семья. Мы всегда возвращаемся, «Реал» всегда возвращается.

Требования очень высоки, мы никогда не остаемся довольны. Нам больнее проигрывать, чем другим. Мы будем вновь побеждать при поддержке наших болельщиков. Двойные стандарты существуют, они были всегда. Мы провели два сезона без трофеев, хотя другие не выигрывают их гораздо дольше. У кого еще столько побед в Лиге чемпионов, как у нас? Но стабильность клуба ставится под сомнение. Сосьос не глупы, они все понимают, и подобное отношение задевает их, – сказал Арбелоа.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Альваро такой же нелепый как и его дрибблинг😂😂😂
P.S. 🐢🫡
Ответ Джавез Тилл
Альваро такой же нелепый как и его дрибблинг😂😂😂 P.S. 🐢🫡
Как и его команда
Что то я не уверен что победа над вылетевшим с последнего места Овьедо покажет хоть что то.
Ответ Евгений Сидоров
Что то я не уверен что победа над вылетевшим с последнего места Овьедо покажет хоть что то.
Зато если проиграют, тогда можно делать выводы.
Реванш Вальверде vs Тчуамени когда ожидается?
А ещё у нас 15 ЛЧ....добавил он)
Пришло время показать характер. Овьедо за всё ответит
Про исправление ошибок, сделанные выводы и мы вернемся сильнее ничего не говорил?
Надеюсь, что вернется уже без Арбелоа
и так второй год...
Достойны 3-4 человека из всего состава и уж точно не Арбелоа
во всем виноват Негрейра. так бы дриблер взял чемп на изи. в ЛЧ виноваты кашшаи клаттенбурги и оливеры потому что закончили карьеру а смену для перца не подготовили
