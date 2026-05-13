  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Моуринью проигнорировал все вопросы о «Реале» в аэропорту Лиссабона и ответил «вы ошиблись» на реплику журналиста «скажите хоть пару слов, я ждал вас с трех утра»
Видео
20

Моуринью проигнорировал все вопросы о «Реале» в аэропорту Лиссабона и ответил «вы ошиблись» на реплику журналиста «скажите хоть пару слов, я ждал вас с трех утра»

Журналисты пытались выпытать у Моуринью хоть что-то, но безуспешно.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью проигнорировал почти все вопросы журналистов о своем будущем и возможном возвращении в «Реал».

Когда 63-летний португалец появился в аэропорту Лиссабона после перелета из Лондона, если стали расспрашивать испанские и португальские журналисты.

– Удалось ли вам обсудить с семьей свое будущее? – спросил один журналист.

– Как вы относитесь к словам Касильяса, который говорит, что есть более компетентные люди, чем вы, чтобы тренировать «Реал»? – спросил другой.

– Вы летели в одном самолете с Марку Силвой, разговаривали ли вы? Как это было? – попытался узнать третий.

– Вы разговаривали с [президентом «Бенфики»] Руем Коштой? – спросил другой журналист.

– Вы слышали заявления президента «Реала» Флорентино Переса? – спросил еще один репортер.

Все эти вопросы Моуринью оставил без ответа.

– Скажите хоть пару слов. Я здесь с 3 утра жду вас, – сказал представитель португальских СМИ.

– Что ж, вы ошиблись (сделав это), – ответил Жозе.

– Поездка в Лондон была хорошей? – спросила журналистка.

– Да, –  сказал тренер.

Уже на парковке аэропорта журналисты продолжили задавать вопросы Моуринью: 

– Перес призвал к проведению выборов, повлияет ли это на ситуацию? Ваше назначение поможет Флорентино выиграть выборы?

– Разочарованы ли вы словами Касильяса?

– Как вы оцениваете кандидатуру Марку Сильвы на роль вашего преемника в «Бенфике»?

Но тренер молча дошел до машины.

«Зенит» уже точно чемпион?34696 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовано: Sports
Источник: El Chiringuito TV
logoЖозе Моуринью
logoФлорентино Перес
logoМарку Силва
logoБенфика
logoвысшая лига Португалия
logoИкер Касильяс
logoРуй Кошта
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoФулхэм
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Журналист сам выбрал сидеть с трех утра в ожидании сенсации, это не проблема тренера. Шанс, что он вдруг проговорится, был призрачным.
Журналист: «Скажите хоть пару слов, я ждал вас с 3-х утра»
Жозе: «Adiós Álvaro»😁
Вопросы конечно более чем дурацкие...
Ответ 13lapa13
Вопросы конечно более чем дурацкие...
Какие бы ты задал?)
журналисты прям как таксисты честное слово)))
Как же Моуринью счастлив. Казалось бы, карьера шла к финишу последние годы, когда он мотался по всяким Турциям. А тут опять он в центре внимания, и СМИ сами ищут возможность взять у него интервью. И он уже может играться с журналистами и давать многозначительные ответы. Короче, дедушке дали второй шанс 😁
Ответ Акер
Как же Моуринью счастлив. Казалось бы, карьера шла к финишу последние годы, когда он мотался по всяким Турциям. А тут опять он в центре внимания, и СМИ сами ищут возможность взять у него интервью. И он уже может играться с журналистами и давать многозначительные ответы. Короче, дедушке дали второй шанс 😁
Он дал обычный ответ. Что еще он мог сказать на стадии переговоров.
Ответ Ptюch
Он дал обычный ответ. Что еще он мог сказать на стадии переговоров.
За ним журналисты всевозможные уже неделю бегуют из-за слухов о Реале, думаешь это не тешит ЭГО? А он может с ними играться опять как в лучшие годы АПЛ. Моуринью этими играми со СМИ во многом и сделал имя, но последние годы что он мог дать журналистам в плане контента как тренер из Турции или Португалии? Только расисткий скандал, а по делу ничего. А тут он снова всем интересен
Где-то за это всзял на себя ответственность Арбелоа.
- Скажите пару слов!
- Вы ошиблись.

И не подкопаешься)
Господи, на веку Жозе таких и не только вопросов было хрен да не маленько.
Если есть какие-то договоренности между ним, Пересом, Реалом, Бенфикой, Силвой, и это можно было комментировать, то, думаю, он бы ответил. А так…
——
Касильясу, думаю, еще прилетит )))
- я вас жду с трех утра, скажите хоть что-нибудь
- тебе надо поспать
"Скажите хоть пару слов. Я здесь с 3 утра жду вас".
Моё свидание описал прям
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Перес о возвращении Моуринью: «Я не думал, что меня об этом спросят. Мы не находимся на этой стадии процесса»
13 мая, 08:29
Икер Касильяс: «У меня нет проблем с Моуринью, просто не хочу видеть его в «Реале». Другие тренеры больше подходят клубу моей жизни»
12 мая, 16:26
«Реал» договорился с Моуринью. Заявление тренера появится на следующей неделе (Саша Тавольери)
12 мая, 11:54
«Реал Мадрид» ждет Моуриньо, а «Барселона» в восторге от Флика
12 мая, 10:49
Рекомендуем
Главные новости
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
19 минут назад
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
26 минут назад
Лига PARI. «Родина» играет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги», «Уфа» в гостях у костромского «Спартака», «Черноморец» принимает «Урал»
32 минуты назадLive
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определят чемпиона в последнем туре
48 минут назад
У «Спартака» рекордная посещаемость на «Лукойл Арене» за последние 7 лет – 519 093 зрителя в сезоне-2025/26
сегодня, 09:33
Агент Мусаева о критике форварда: «Факты показывают, что ситуация неплохая. Даже в этом сезоне у него 6 голов. У Облякова 8 пенальти – если бы половину забил Тамерлан, у него было бы 10 голов»
сегодня, 09:30
«Общение с девочками мешает футболу?» Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика во Владикавказе
сегодня, 09:22Видео
Талалаев об ужесточении лимита: «На «Балтику» это никак не повлияет. Понижение общего уровня РПЛ может быть. Остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности»
сегодня, 09:18
Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите»
сегодня, 08:58
Александр Мостовой: «Если «Зенит» станет чемпионом, Семак будет лучшим тренером сезона. Мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты»
сегодня, 08:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» представил форму на сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
15 минут назадФото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
34 минуты назад
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
«Байер» – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:45
Рекомендуем