Моуринью проигнорировал все вопросы о «Реале» в аэропорту Лиссабона и ответил «вы ошиблись» на реплику журналиста «скажите хоть пару слов, я ждал вас с трех утра»

Журналисты пытались выпытать у Моуринью хоть что-то, но безуспешно.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью проигнорировал почти все вопросы журналистов о своем будущем и возможном возвращении в «Реал».

Когда 63-летний португалец появился в аэропорту Лиссабона после перелета из Лондона, если стали расспрашивать испанские и португальские журналисты.

– Удалось ли вам обсудить с семьей свое будущее? – спросил один журналист.

– Как вы относитесь к словам Касильяса, который говорит, что есть более компетентные люди, чем вы, чтобы тренировать «Реал»? – спросил другой.

– Вы летели в одном самолете с Марку Силвой, разговаривали ли вы? Как это было? – попытался узнать третий.

– Вы разговаривали с [президентом «Бенфики»] Руем Коштой? – спросил другой журналист.

– Вы слышали заявления президента «Реала» Флорентино Переса? – спросил еще один репортер.

Все эти вопросы Моуринью оставил без ответа.

– Скажите хоть пару слов. Я здесь с 3 утра жду вас, – сказал представитель португальских СМИ.

– Что ж, вы ошиблись (сделав это), – ответил Жозе.

– Поездка в Лондон была хорошей? – спросила журналистка.

– Да, – сказал тренер.

Уже на парковке аэропорта журналисты продолжили задавать вопросы Моуринью:

– Перес призвал к проведению выборов, повлияет ли это на ситуацию? Ваше назначение поможет Флорентино выиграть выборы?

– Разочарованы ли вы словами Касильяса?

– Как вы оцениваете кандидатуру Марку Сильвы на роль вашего преемника в «Бенфике»?

Но тренер молча дошел до машины.