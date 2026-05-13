Моуринью проигнорировал все вопросы о «Реале» в аэропорту Лиссабона и ответил «вы ошиблись» на реплику журналиста «скажите хоть пару слов, я ждал вас с трех утра»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью проигнорировал почти все вопросы журналистов о своем будущем и возможном возвращении в «Реал».
Когда 63-летний португалец появился в аэропорту Лиссабона после перелета из Лондона, если стали расспрашивать испанские и португальские журналисты.
– Удалось ли вам обсудить с семьей свое будущее? – спросил один журналист.
– Как вы относитесь к словам Касильяса, который говорит, что есть более компетентные люди, чем вы, чтобы тренировать «Реал»? – спросил другой.
– Вы летели в одном самолете с Марку Силвой, разговаривали ли вы? Как это было? – попытался узнать третий.
– Вы разговаривали с [президентом «Бенфики»] Руем Коштой? – спросил другой журналист.
– Вы слышали заявления президента «Реала» Флорентино Переса? – спросил еще один репортер.
Все эти вопросы Моуринью оставил без ответа.
– Скажите хоть пару слов. Я здесь с 3 утра жду вас, – сказал представитель португальских СМИ.
– Что ж, вы ошиблись (сделав это), – ответил Жозе.
– Поездка в Лондон была хорошей? – спросила журналистка.
– Да, – сказал тренер.
Уже на парковке аэропорта журналисты продолжили задавать вопросы Моуринью:
– Перес призвал к проведению выборов, повлияет ли это на ситуацию? Ваше назначение поможет Флорентино выиграть выборы?
– Разочарованы ли вы словами Касильяса?
– Как вы оцениваете кандидатуру Марку Сильвы на роль вашего преемника в «Бенфике»?
Но тренер молча дошел до машины.
Жозе: «Adiós Álvaro»😁
- Вы ошиблись.
И не подкопаешься)
Если есть какие-то договоренности между ним, Пересом, Реалом, Бенфикой, Силвой, и это можно было комментировать, то, думаю, он бы ответил. А так…
Касильясу, думаю, еще прилетит )))
