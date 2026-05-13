  • Шейхи-фанаты «Аль-Насра» палками били болельщиков «Аль-Хиляля», но получили отпор и вернулись в VIP-ложу. Клуб Роналду упустил шанс досрочно стать чемпионом
Шейхи-фанаты «Аль-Насра» палками били болельщиков «Аль-Хиляля», но получили отпор и вернулись в VIP-ложу. Клуб Роналду упустил шанс досрочно стать чемпионом

Шейхи-фанаты «Аль-Насра» с палками напали на болельщиков «Аль-Хиляля».

Шейхи-фанаты «Аль-Насра» устроили драку с болельщиками «Аль-Хиляля» после упущенной их командой возможности досрочно стать чемпионами.

Вчера клуб, за который выступает Криштиану Роналду, сыграл вничью с «Аль-Хилалем» в перенесенном домашнем матче 32-го тура чемпионата (1:1) из-за автогола Бенто на 98-й минуте – вратарь не удержал мяч после аута. Команда стала бы чемпионом в случае победы.

После пропущенного на последних минутах гола шейхи, поддерживающие «Аль-Наср», палками стали бить болельщиков «Аль-Хиляля» на стадионе, но получили отпор и были вынуждены вернуться в свою VIP-ложу.

Автогол вратаря на 90+8 лишил Роналду трофея. Но шансы еще есть

Жаль, что в ответ не отмудохали как стоило.
не исключаю, что те болельщики, которые дали отпор в скором времени еще и будут арестованы
Видел это позорище! Надо было Бенто своего бить этим клоунам, причём тут болельщики соперника?
А Бенто при чем? Ему защитник помешал.
Прикольно: палки в VIP-ложе можно получить или туда можно проносить свои❓🤔
это же вип, все включено.
😂
если бы в России так было, стадионы были бы полными, кто бы не захотел побить палками депутатов?
Регину избили
Какая развитая страна
Даёшь революцию! Долой шейхов! No kings!))
Каменный век
Автогол вратаря на 90+8 лишил Роналду трофея. Но шансы еще есть
Роналду об упущенном досрочном чемпионстве: «Мечта близка. Выше головы, осталось сделать еще один шаг!»
«Аль-Наср» упустил победу над «Аль-Хилалем» из-за автогола Бенто на 98-й – вратарь не удержал мяч после аута. Команда Роналду стала бы чемпионом в случае победы
«Аль-Наср» на 5 очков опережает «Аль-Хилаль» в лиге Саудовской Аравии. У команды Роналду осталась одна игра, у команды Малкома – две
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду упустил победу над «Аль-Хилалем» Бензема, пропустив на 90+8
