Шейхи-фанаты «Аль-Насра» палками били болельщиков «Аль-Хиляля», но получили отпор и вернулись в VIP-ложу. Клуб Роналду упустил шанс досрочно стать чемпионом
Шейхи-фанаты «Аль-Насра» с палками напали на болельщиков «Аль-Хиляля».
Шейхи-фанаты «Аль-Насра» устроили драку с болельщиками «Аль-Хиляля» после упущенной их командой возможности досрочно стать чемпионами.
Вчера клуб, за который выступает Криштиану Роналду, сыграл вничью с «Аль-Хилалем» в перенесенном домашнем матче 32-го тура чемпионата (1:1) из-за автогола Бенто на 98-й минуте – вратарь не удержал мяч после аута. Команда стала бы чемпионом в случае победы.
После пропущенного на последних минутах гола шейхи, поддерживающие «Аль-Наср», палками стали бить болельщиков «Аль-Хиляля» на стадионе, но получили отпор и были вынуждены вернуться в свою VIP-ложу.
Автогол вратаря на 90+8 лишил Роналду трофея. Но шансы еще есть
Жаль, что в ответ не отмудохали как стоило.
не исключаю, что те болельщики, которые дали отпор в скором времени еще и будут арестованы
Видел это позорище! Надо было Бенто своего бить этим клоунам, причём тут болельщики соперника?
А Бенто при чем? Ему защитник помешал.
Прикольно: палки в VIP-ложе можно получить или туда можно проносить свои❓🤔
это же вип, все включено.
😂
если бы в России так было, стадионы были бы полными, кто бы не захотел побить палками депутатов?
Регину избили
Хаха, ну и дичь
Какая развитая страна
Даёшь революцию! Долой шейхов! No kings!))
Каменный век
