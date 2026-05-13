Шейхи-фанаты «Аль-Насра» палками били болельщиков «Аль-Хиляля», но получили отпор и вернулись в VIP-ложу. Клуб Роналду упустил шанс досрочно стать чемпионом

Шейхи-фанаты «Аль-Насра» с палками напали на болельщиков «Аль-Хиляля».

Шейхи-фанаты «Аль-Насра » устроили драку с болельщиками «Аль-Хиляля» после упущенной их командой возможности досрочно стать чемпионами.

Вчера клуб, за который выступает Криштиану Роналду, сыграл вничью с «Аль-Хилалем » в перенесенном домашнем матче 32-го тура чемпионата (1:1) из-за автогола Бенто на 98-й минуте – вратарь не удержал мяч после аута. Команда стала бы чемпионом в случае победы.

После пропущенного на последних минутах гола шейхи, поддерживающие «Аль-Наср», палками стали бить болельщиков «Аль-Хиляля» на стадионе, но получили отпор и были вынуждены вернуться в свою VIP-ложу.

