«Реал» сообщил о прекращении дела о шумовом загрязнении окружающей среды во время концертов на «Бернабеу». Суд удовлетворил апелляцию клуба

«Реал» сообщил о прекращении дела о шуме во время концертов на «Бернабеу».

Напомним, концерты на домашнем стадионе «Реала» не проводятся с осени 2024 года из-за требований властей Мадрида к уровню шума. Клуб уменьшил громкость музыки и объявлений, затем предложил жителям соседних со стадионом домов звукоизолировать жилища, но люди отказались, поскольку им мешал не только шум, но и посетители концертов.

В январе суд вынес обвинительное заключение по делу после полутора лет расследования. «Реал» обжаловал это решение.

«Реал Мадрид » сообщает, что провинциальный суда Мадрида вынес решение, о котором стало известно сегодня, полностью удовлетворив апелляции, поданные Хосе Анхелем Санчесом и компанией Real Madrid Estadio SL при поддержке прокуратуры, на постановление суда Мадрида от 15 января 2026 года, которое требовало продолжить рассмотрение разбирательства в сокращенном формате.

В вышеупомянутом судебном постановлении делается четкий и категоричный вывод о том, что ни Хосе Анхель Санчес, генеральный менеджер клуба и член его совета директоров, ни Real Madrid Estadio SL не несут ответственности за какие-либо уголовные преступления, связанные с концертами на стадионе «Сантьяго Бернабеу », соглашаясь, в соответствии с запросом обоих и с согласия Государственного ведомства о прекращении производства в отношении них, тем самым окончательно завершив уголовный процесс.

Провинциальный суд также пришел к выводу, что компании, занимающиеся продвижением стадиона – а именно они продвигают, организуют, разрабатывают и проводят каждое шоу – несут ответственность за обеспечение соблюдения предельно допустимой громкости в децибелах при передаче звука в соответствии с Муниципальным постановлением о защите от акустического и теплового загрязнения от 25 февраля 2011 года, добавив также, что простое нарушение общего административного положения о защите окружающей среды само по себе не является основанием для применения уголовного законодательства.

«Реал» выражает удовлетворен решением суда, которое подтверждает абсолютно необоснованный и инструментальный характер иска, поданного ассоциацией жителей, пострадавших от «Бернабеу», и шестью другими гражданами. Клуб вновь выражает полное доверие к правосудию и будет продолжать сотрудничать с компетентными органами по всем необходимым вопросам», – говорится в заявлении «Реала».