  • «Реал» сообщил о прекращении дела о шумовом загрязнении окружающей среды во время концертов на «Бернабеу». Суд удовлетворил апелляцию клуба
Дело против «Реала» о шумовом загрязнении окружающей среды во время концертов на «Сантьяго Бернабеу» прекращено.

Напомним, концерты на домашнем стадионе «Реала» не проводятся с осени 2024 года из-за требований властей Мадрида к уровню шума. Клуб уменьшил громкость музыки и объявлений, затем предложил жителям соседних со стадионом домов звукоизолировать жилища, но люди отказались, поскольку им мешал не только шум, но и посетители концертов.

В январе суд вынес обвинительное заключение по делу после полутора лет расследования. «Реал» обжаловал это решение.

«Реал Мадрид» сообщает, что провинциальный суда Мадрида вынес решение, о котором стало известно сегодня, полностью удовлетворив апелляции, поданные Хосе Анхелем Санчесом и компанией Real Madrid Estadio SL при поддержке прокуратуры, на постановление суда Мадрида от 15 января 2026 года, которое требовало продолжить рассмотрение разбирательства в сокращенном формате.

В вышеупомянутом судебном постановлении делается четкий и категоричный вывод о том, что ни Хосе Анхель Санчес, генеральный менеджер клуба и член его совета директоров, ни Real Madrid Estadio SL не несут ответственности за какие-либо уголовные преступления, связанные с концертами на стадионе «Сантьяго Бернабеу», соглашаясь, в соответствии с запросом обоих и с согласия Государственного ведомства о прекращении производства в отношении них, тем самым окончательно завершив уголовный процесс.

Провинциальный суд также пришел к выводу, что компании, занимающиеся продвижением стадиона – а именно они продвигают, организуют, разрабатывают и проводят каждое шоу – несут ответственность за обеспечение соблюдения предельно допустимой громкости в децибелах при передаче звука в соответствии с Муниципальным постановлением о защите от акустического и теплового загрязнения от 25 февраля 2011 года, добавив также, что простое нарушение общего административного положения о защите окружающей среды само по себе не является основанием для применения уголовного законодательства.

«Реал» выражает удовлетворен решением суда, которое подтверждает абсолютно необоснованный и инструментальный характер иска, поданного ассоциацией жителей, пострадавших от «Бернабеу», и шестью другими гражданами. Клуб вновь выражает полное доверие к правосудию и будет продолжать сотрудничать с компетентными органами по всем необходимым вопросам», – говорится в заявлении «Реала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
Вчера Перес дал «концерт»
даже просто от слова Реал, у людей улыбка на лице из за последних событий)
Краткое резуме.

1. Да, имело место нарушение (превышение допустимого уровня шума).

2. Это не подпадает под уголовное законодательство.

3. Ответственность лежит на организаторе(промоутере)

4. Возможно обжалование в Верховном суде.

5. Это не означает возобновление концертов.
https://www.abc.es/espana/madrid/justicia-resta-responsabilidad-real-madrid-sobre-ruido-20260513111353-nt.html
То что ответственность на организаторе всё равно создаёт большие проблемы для Реала. Захочет ли организатор концертов договариваться с местными жителями и будут ли постоянно привлекать нужное количество полиции в дни мероприятий
Риге придется спать с бирушами.
я не я хата не моя (стадион мой но концерт не мой)
