Левандовски близок к уходу из «Барсы» – переговоры о новом контракте на паузе. 37-летний форвард интересен клубам из Саудовской Аравии и МЛС (Фабрицио Романо)

Левандовски близок к уходу из «Барселоны».

Переговоры о новом контракте Роберта Левандовского с «Барселоной» поставлены на паузу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Ранее появлялась информация , что каталонцы готовы платить 37-летнему форварду относительно небольшие деньги (гораздо меньше, чем сейчас), а также больше не видят его на первых ролях в команде.

Поляк близок к уходу из клуба летом. Если не поступит нового предложения, Левандовски покинет клуб в качестве свободного агента.

Команды из Саудовской Аравии и МЛС проявляют интерес к футболисту. Итальянские клубы тоже хотели бы подписать Роберта, но считаю трансфер слишком дорогим.

На данном этапе дальнейшее пребывание Левандовского в «Барсе» крайне маловероятно, подчеркивает Романо.