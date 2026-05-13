  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Левандовски близок к уходу из «Барсы» – переговоры о новом контракте на паузе. 37-летний форвард интересен клубам из Саудовской Аравии и МЛС (Фабрицио Романо)
18

Левандовски близок к уходу из «Барсы» – переговоры о новом контракте на паузе. 37-летний форвард интересен клубам из Саудовской Аравии и МЛС (Фабрицио Романо)

Левандовски близок к уходу из «Барселоны».

Переговоры о новом контракте Роберта Левандовского с «Барселоной» поставлены на паузу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация, что каталонцы готовы платить 37-летнему форварду относительно небольшие деньги (гораздо меньше, чем сейчас), а также больше не видят его на первых ролях в команде.

Поляк близок к уходу из клуба летом. Если не поступит нового предложения, Левандовски покинет клуб в качестве свободного агента.

Команды из Саудовской Аравии и МЛС проявляют интерес к футболисту. Итальянские клубы тоже хотели бы подписать Роберта, но считаю трансфер слишком дорогим.

На данном этапе дальнейшее пребывание Левандовского в «Барсе» крайне маловероятно, подчеркивает Романо.

«Зенит» уже точно чемпион?34705 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoБарселона
logoРоберт Левандовски
logoЛа Лига
logoденьги
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Фабрицио Романо
logoвозможные трансферы
logoсерия А Италия
logoМЛС
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
хорошо помог Барсе с чемпионствами , удачи
Ответ cektor
хорошо помог Барсе с чемпионствами , удачи
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
В том то и дело, что купят Альвареса на место Левандовского
Отдайте заслуженный ЗМ 2020 человеку!
2022/23: 33 гола, 8 голевых
2023/24: 26 голов, 9 голевых
2024/25: 42 гола, 3 голевых
2025/26: 18 голов, 2 голевых

Окупил полностью и даже больше свой трансфер
Ну ещё годик он и в Европе в топ 5 не потеряется.
В свое время несмотря ни на что приехал в Барсу и помог в сложные для клуба времена. Всегда буду за это ему благодарен! Желаю ему всего самого лучшего в дальнейшем! 👏
По классике в Ювентус или Милан думаю
Ответ ПравдоРуб
По классике в Ювентус или Милан думаю
Я бы в Лацио хотел его видеть
Ответ Pashtet1707
Я бы в Лацио хотел его видеть
А я бы в Ювентусе, учитывая что с нападение там совсем беда
спасибо бро за Барселону!
Заслуживает еще год в ЛЧ, чтобы увеличить число голов
скорее всего в Штаты поедет.что ему делать в пустыне?с ихними странными законами и укладом.в Штатах с этим намного проще
в Спартак бы на годик)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роберт Левандовски: «Возможен вариант с лигой ниже уровнем. Мне почти 38 лет, но я продолжу играть. Остался 51 день по контракту с «Барсой», еще есть время принять решение»
11 мая, 09:58
«Чикаго» предлагает Левандовскому до 20 млн евро в год до вычета налогов, «Барселона» дает намного меньше. Роберт сомневается
8 мая, 21:47
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
7 мая, 22:53
Агент Левандовского прилетел на переговоры с «Ювентусом» в Италию. «Милан» также заинтересован в 37-летнем форварде «Барсы» (GdS)
19 апреля, 10:39
Рекомендуем
Главные новости
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
22 минуты назад
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
29 минут назад
Лига PARI. «Родина» играет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги», «Уфа» в гостях у костромского «Спартака», «Черноморец» принимает «Урал»
35 минут назадLive
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определят чемпиона в последнем туре
51 минуту назад
У «Спартака» рекордная посещаемость на «Лукойл Арене» за последние 7 лет – 519 093 зрителя в сезоне-2025/26
сегодня, 09:33
Агент Мусаева о критике форварда: «Факты показывают, что ситуация неплохая. Даже в этом сезоне у него 6 голов. У Облякова 8 пенальти – если бы половину забил Тамерлан, у него было бы 10 голов»
сегодня, 09:30
«Общение с девочками мешает футболу?» Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика во Владикавказе
сегодня, 09:22Видео
Талалаев об ужесточении лимита: «На «Балтику» это никак не повлияет. Понижение общего уровня РПЛ может быть. Остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности»
сегодня, 09:18
Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите»
сегодня, 08:58
Александр Мостовой: «Если «Зенит» станет чемпионом, Семак будет лучшим тренером сезона. Мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты»
сегодня, 08:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» представил форму на сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
18 минут назадФото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
37 минут назад
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
«Байер» – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:45
Рекомендуем