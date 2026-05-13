Левандовски близок к уходу из «Барсы» – переговоры о новом контракте на паузе. 37-летний форвард интересен клубам из Саудовской Аравии и МЛС (Фабрицио Романо)
Переговоры о новом контракте Роберта Левандовского с «Барселоной» поставлены на паузу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее появлялась информация, что каталонцы готовы платить 37-летнему форварду относительно небольшие деньги (гораздо меньше, чем сейчас), а также больше не видят его на первых ролях в команде.
Поляк близок к уходу из клуба летом. Если не поступит нового предложения, Левандовски покинет клуб в качестве свободного агента.
Команды из Саудовской Аравии и МЛС проявляют интерес к футболисту. Итальянские клубы тоже хотели бы подписать Роберта, но считаю трансфер слишком дорогим.
На данном этапе дальнейшее пребывание Левандовского в «Барсе» крайне маловероятно, подчеркивает Романо.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
2023/24: 26 голов, 9 голевых
2024/25: 42 гола, 3 голевых
2025/26: 18 голов, 2 голевых
Окупил полностью и даже больше свой трансфер