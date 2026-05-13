Хавбек «Сочи» Кравцов интересен клубам из Португалии и Турции («РБ Спорт»)

Кирилл Кравцов может продолжить карьеру в Европе.

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов может продолжить карьеру в Европе.

По информации «РБ Спорт», Кравцов с большой долей вероятности покинет черноморский клуб. Интерес к 23-летнему полузащитнику проявляют клубы из Португалии и Турции, а также ряд клубов Мир РПЛ , включая московские.

Ранее сообщалось об интересе к Кравцову со стороны «Зенита» и «Локомотива». Контракт футболиста с «Сочи » рассчитан до июня.